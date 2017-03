2017-03-19 18:30

IFK Norrköping - Brommapojkarna



IFK möter skrällaget BP

Inför IFK-BP: Kan en titel bli verklighet?

IFK Norrköping har inte förlorat sedan Algarvelägret och är nu bara en match från final i Svenska Cupen. Motståndet i semifinalen står nykomlingen i Superettan, Brommapojkarna, för.

2017-03-18 22:04:52

IFK Norrköping kan på söndag kväll säkra en finalplats i Svenska Cupen. De möter Brommapojkarna som på pappret är ett sämre lag. Det borde egentligen vara en säker seger för IFK Norrköping, men BP har överraskat hela försäsongen. Olof Mellberg har med sitt lag lyckats besegra bland annat Elfsborg och Degefors tidigare. Dessutom har IFK haft svårt mot lag de verkligen ska vinna mot.IFK Norrköping har hittills i Svenska Cupen varit bra mot allsvenska lagen och lite sämre mot lag längre ned i divisionerna. Mot Örgryte från Superettan blev det 1-1. Inget katastrofalt resultat mer än en månad innan Allsvenska premiären. Spelet såg ändå ganska bra ut, men det är förståeligt att supportrar blev lite oroliga när Peking inte kunde vinna mot Öis. Sedan kom en allt tyngre smäll mot Division 2-laget Vänersborgs FK. Det blev 2-2 i matchen och i ärlighetens namn kunde det lika gärna blivit förlust för IFK. En dålig prestation i jämförelse med Örgrytematchen, men återigen en poäng. Efter dessa två missräkningar väntade den på förhand svåraste matchen mot Halmstad. HBK kom direkt från en 4-0-seger mot Örgryte och är ändå ett allsvenskt lag till skillnad från Pekings tidigare motståndare. Ändå var det i matchen mot HBK spelet lossnade för IFK Norrköping. 7-0 blev resultatet trots att det var två allsvenska lag som möttes. I kvartsfinalen blev det vinst med 2-1 mot toppkandidaten IFK Göteborg. Så för att summera IFK Norrköpings cupmatcher kan man säga att de är bra mot bra lag, men sämre mot sämre lag.Skadeläget är förbättrat när det gäller småskadorna, men ett antal spelare har långtidsskador. Simon Skrabb har en spricka i foten och beräknas vara borta runt 2 månader. Andreas Blomqvist väntas inte vara tillbaka förrän efter sommaruppehållet. David Mitov Nilsson närmar sig comeback, men det lär dröja åtminstone en månad till. Gudmundur Thorarinsson är tillbaka i träning men inte redo för matchspel ännu. Henrik Castegren och Marwan Bazi missar hela säsongen på grund av korsbandsskador. Adin Bukva , som varit lite småskadad på försäsongen, är frisk, men ändå inte med i truppen. Marcus Falk Olander är tillgänglig igen efter sin skada. Även Nikola Tkalcic är med i truppen och förhoppningsvis kan vi få se ett inhopp från honom. David Moberg Karlsson har haft ett genomtramp i hälen, men är uttagen till match. Dock kanske han får nöja sig med att börja från bänken.3. Jón Gudni Fjóluson4. Andreas Johansson 6. Linus Wahlqvist 8. Nicklas Bärkroth9. David Moberg Karlsson11. Christopher Telo 13. Alfons Sampsted14. Eric Smith 15. Marcus Falk Olander17. Kalle Holmberg 19. Sebastian Andersson 20. Daniel Sjölund21. Andreas Hadenius 23. Niclas Eliasson 25. Filip Dagerstål29. Julius Lindgren 30. Nikola Tkalcic31. Michael LangerEfter skadan på Simon Skrabb har det spekulerats lite grann om att Peking kanske ska värva en till anfallare, men det inte som att Jens är särskilt sugen på det, utan han verkar färdig vad gäller övergångar. Det som är lite märkligt är att det bara finns två renodlade anfallare i truppen. DMK och Eliasson kan säkert spela anfallare, men hade det inte varit bättre att ta ut Adin Bukva? Frågan är om det beror på att Bukva har haft en del småskador eller för att Jens inte tror på honom.Förväntad startelva:Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Holmberg, Andersson.Just nu känns det som en ganska självklar elva. Det enda jag tror kan förändra startelvan är om DMK anses vara redo för att starta trots att han haft lite skadeproblem. Sedan finns också en chans att Smith spelar istället för Dagerstål, men den är inte särskilt stor. I övrigt tror jag det krävs ett bortfall i form av skada eller sjukdom för att Jens ska ändra på något.Den spelare som just nu känns absolut viktigast för IFK är Kalle Holmberg. Anfallaren har verkligen öst in mål på försäsongen och bara i de fyra cupmatcherna har han gjort sju mål. Kalle är mycket hetare än Sebastian Andersson just nu, men förhoppningsvis kan även Sebbe komma igång.Brommapojkarna har nyligen sålt sin kanske största stjärna, den gabonesiske landslagsspelaren Serge-Junior Martinsson Ngouali, till Hammarby . Detta borde vara positivt för Norrköping.Brommapojkarna har hittills i Svenska Cupen imponerat stort. De vann först med 3-0 mot seriekonkurrenten Helsingborg . Därefter blev det 1-1 mot Djurgården innan Degerfors besegrades med 4-1. I kvartsfinalen vann Brommapojkarna mot Elfsborg med 2-1 efter att 18-årige anfallaren Viktot Gyökeres avgjorde.Budomir Janosevic – Felix Beijmo Jacob Stensson , 87), Carl Starfelt Gustav Sandberg Magnusson , Serge-Junior Martinsson Ngouali ( Jacob Ortmark , 66), Markus Gustafsson Kevin Kabran , Viktor Gyökeres, Christoffer Brandeborn (Luca Gerbino Polo, 29)Det lär bli något liknande mot Peking bortsett från Martinsson Ngouali. Man ändrar inte på ett vinnande koncept!- Vi har en stor möjlighet att göra något väldigt stort, säger manager Jens Gustafsson till IFK Norrköpings app Peking inifrån.Det Jens Gustafsson säger tyder mycket på att laget verkligen kommer ta den här matchen på stort allvar. En cuptitel skulle förutom stor glädje för alla inblandade, från fans till spelare, även innebära att IFK får gå in en omgång senare i Europa League -kvalet. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Först gäller det att vinna mot BP och sedan kan man blicka mot en final.I en eventuell final kommer Peking få möta Östersunds FK. ÖFK har i skrivande stund precis besegrat BK Häcken med 3-1 efter en mycket imponerande match och två mål av den stekhete anfallaren Saman Ghoddos . ÖFK varit helt obesegrade 2017 och har imponerat mycket. Det kommer bli en väldigt tuff match i finalen om det blir en sådan.IFK Norrköping och IF Brommapojkarna har sammanlagt mötts 13 gånger. Lagen har vunnit fem gånger vardera och tre gånger har det slutat oavgjort. Senaste gången lagen möttes var i september 2014, då IFK vann med 3-1 efter mål av Kamara, Kujovic och Traustason. Ingen av dessa finns kvar idag, men det finns ändå ett bra lag som på pappret är ett klart bättre lag än BP.Den här helgen spelas fyra matcher mellan IFK Norrköping och Brommapojkarna. På lördagen spelade damerna mot BP och förlorade med 5-2. På söndagen spelar U16 och U17 mot Brommapojkarna på herrsidan innan A-lagets drabbning mot BP.Vakna upp och ta er till Parken nu, det är ändå semifinal nu!IFK Norrköping – Brommapojkarna i Svenska Cupen, semifinalÖstgötaporten (Parken)18:30 söndag 19/3IFK Norrköping har inte förlorat sedan Algarvelägret och är nu bara en match från final i Svenska Cupen. Motståndet i semifinalen står nykomlingen i Superettan, Brommapojkarna, för.Peking Fanz har sedan en tid tillbaka startat en insamling till förmån för IFK Dam. Målet är att ge tjejerna bättre förutsättningar och drömmen är givetvis ett allsvenskt lag även på damsidan.Efter en svag första halvlek kom Peking igång i andra och kunde tillslut vinna med 2-1. Norrköpings båda mål kom från glödhete Kalle Holmbergs fötter som nu gjort åtta mål på fem matcher i svenska cupen.Göteborg och Norrköping spelade under lördagkvällen kvartsfinal i Svenska Cupen. Peking gick segrande ur bataljen efter att stekhete Kalle Holmberg gjort två mål.Ett pånyttfött IFK visade helt andra takter i ”gruppfinalen” mot Halmstad än i de föregående gruppspelsmatcherna mot ÖIS och Vänersborg. Halmstad var dock mer än bleka, på lördag väntar helt annat motstånd. Ändå är Änglarna ingen mardrömsmotståndare. Peking har faktiskt inte förlorat mot Blåvitt sedan i november 2013(0-2 på Gamla Ullevi). Av 7 inbördes möten därefter har IFK vunnit 3 och 4 således slutat oavgjort. 14 gjorda mål för Peking, 6 för göteborgarna.Vi på redaktionen som än så länge bara består av manligt kön, vill hylla alla kvinnor på deras dag. Vi vill också passa på att förmedla att vi den här säsongen vill ge IFK:s damer den uppmärksamhet de förtjänar. Men vi behöver hjälp för att lyckas fullt ut!Under söndag eftermiddag blev det klart vilka 4 lag som skulle få hemmaplan i cupens kvartsfinal. IFK blev under lördagen segrare i sin grupp men hade spelat sig till för få poäng för att få hemmaplansfördel i kvarten. Nu lottades man mot IFK-kollegan Göteborg. Kvartsfinalerna spelas nästkommande helgIFK Norrköping behövde vinna matchen och visste att målskillnaden skulle vara viktig. Det kom att märkas på matchen och därmed även på betygen.Efter två mindre bra matcher var IFK Norrköping tillbaka i storform. Mot Halmstad BK behövdes det bara en halvtimme innan Peking hade vunnit matchen som slutade 7-0. – Skönt att det blev mer än ett mål den här matchen, vi har den rätta kvalitén och den har vi utnyttjat, sa tremålsskytten Kalle Holmberg till Cmore.Avgörandet i Svenska Cupens gruppspel är runt hörnet. IFK Norrköping möter Halmstad BK och måste vinna för att ha chans att ta sig vidare till kvartsfinal.