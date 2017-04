Östgötaporten, 2017-04-02 17:30

Inför IFK Norrköping-Hammarby: Ett högljutt Östgötaporten väntar spelarna

Äntligen börjar vår svenska liga där frågetecken ska bli utropstecken, eller fortfarande vara ett frågetecken. Men en sak vet vi och det är att Östgötaporten är slutsåld till premiären och att Curva Nordahls sånger kommer höras ända ner till Halvars Glasskiosk!



Vårt kära Peking eller Snoka har haft en mer än godkänd försäsong. Lite plumpar i protokollet men de är glömda när cupspelet slutat på bästa möjliga sätt. En final borta mot Östersund väntar, men dessförinnan ska våra Vita och Blå krigare ta sig an Hammarby hemma i den allsvenska premiäromgången. Sen kommer ett genrep till finalen då allsvenskans andra omgång är Östersund borta. But we hold our horses och tar en match i taget. I den här införrapporten gör vi som man alltid gör på presskonferenserna efter matcherna. Vi börjar med gästande lag!



Kommer gåtan Hammarby få sitt svar



Undertecknad tror inte det, svaret kommer i alla fall inte i år. Man kan undra vad ansvariga i den klubben håller på med. För att ta ett exempel. Hur tänker man när man tar in tio utländska spelare (!!!) då man bara få använda nio i truppen??? Den sista in i tiogruppen är kroaten Mario Musa som är på lån till sommaren. De övriga nio är Ögmundur Kristinsson, Birkir Már Saevarsson, Arnor Smarason, Joseph Aidoo, Gershon Koffie, Mats Solheim, Fredrik Torsteinbö, Björn Paulsen, och brassen Romulu. För att räknas som hemmafostrad så måste spelaren ha varit registrerad i minst tre år hos en svensk klubb mellan 12 och 21 års ålder. Jag fattar ingenting men det är å andra sidan inte mitt jobb att göra det. En som lämnat sitt jobb i Hammarby är ”Norrköpingsbekantingen” Mats Jingblad. Längtan hem till Halmstad blev för stor då familjen varit kvar i Halmstad, sedan han tog jobbet som sportchef 2014. Vi är nog inte många som har goda minnen från Jingblads tid i Norrköping, och kanske inte heller så många i Hammarby. Men ett intressant uttalande från Jingblad är i intervjun på Fotboll Direkt som han gjorde några veckor efter flytten hem. ”Den här hundraprocentiga stabiliteten som några klubbar i toppen har hittat; Malmö, AIK, Norrköping… den stabiliteten får du inte över en natt. Om vi får jobba vidare med det här och att man inte börjar leta efter snabba lösningar, då kommer Hammarby nå dit på sikt.”



En annan gåta för mig är hur man tar hand om sina yngre spelare då man har en stor ungdomsverksamhet. Läs intervjun med Hammarbys ungdomsansvarige Daniel Engström på Guldköpings sida, så förstår ni vad jag menar hur stor den är. Det kan kanske bli bättre nu när man har Stefan Billborn som assisterande tränare och ansvarig för akademin. Stefan kommer från BP som vet hur man ska slussa in yngre spelare till seniornivå och A-lag. Nu senast släppte Hammarby en mycket lovande spelare till Åtvidaberg, nämligen Isac Lidberg. Född 1998 och son till den berömde brottaren Martin Lidberg. Isac är den yngste spelaren som debuterat i A-laget då han fick hoppa in i den 89:e matchminuten mot Falkenberg 2015. Koppla det till 10 utländska spelare så kanske ni förstår vad jag menar... Vi får se hur det går med Hammarbys talangutveckling. Billborn känner Jens Gustavsson väl, så han kanske ringer ett samtal för att få råd! I senaste U-21 matchen vann Hammarby över Norrköping med 5-1, där en viss Kevin Jarret gjorde två mål och en assist född år 2000. Han kom till klubben som 11 åring. Kevin är en offensiv mittfältare och tillhör klubbens U19 trupp. Har varit uppvaktad av ett par Premier League klubbar. Vi får se om han lyckas gå hela vägen i Bajen. Norrköpings mål gjordes för övrigt av en viss Advin Bukva, som enligt rapporterna var en av de bättre i Norrköping.



Försäsongen för Hammarbys del har varit ömsom vin ömsom vatten. I cupspelet låg man i samma grupp som Norrköpings finalmotståndare Östersund. Man förlorade mot finalisten borta med 1-0, fick bara oavgjort hemma mot Superettan laget Varberg med 3-3, men lyckades vinna borta mot division 1 laget Nyköpings BIS borta med 3-2. Bajens alla tre mål gjorda i första halvlek, tredje målet från Bajens bästa förstärkning i år Jiloan Hamad. Andra målet av Bajen legendaren Kennedy, det första av Pa Amat Dibba. Tre spelare som det kan vara värt för Peking att ha extra koll på. Vad gäller ytterligare nyförvärv för Hammarbys del så vill jag höja ett varningens finger för offensiva mittfältaren Serge Junior Martinsson Ngouali. Kommer från BP och har haft Stefan Billborn som tränare, väl scoutad med andra ord. Slutordet på Bajens försäsong måste bli i dur. I genrepet vann man över finska Ilves med 4-0. Jag tror att våra motståndare kommer kliva in på planen med ett starkt självförtroende, där attityden kommer vara: ”Allt att vinna inget att förlora”. Det gäller att vara på tårna för hemmalaget. I ingressen nämndes att sången kommer höras till Halvars glass, den kan nog höras längre än så. För det bästa med Hammarby är kanske inte laget, utan dess publik. Flera tusen kommer stötta laget på plats och ge Curva Nordahl en match om vilka som kommer höras mest!



Stefan Hellberg om läget i laget och vad som krävs av Bukva



Hur har senaste veckan varit...

- Det har kommit hem spelare efterhand nu i veckan, från olika landslagsuppdrag. Alfons var den som kom tillbaka senast. Att spelare är borta på olika landslagsuppdrag är något som vi börjar bli alltmer vana vid i IFK Norrköping. Vi har haft riktigt bra träningar med alla friska spelare både idag lördag och igår. David Moberg var med och tränade idag vi får se hur det blir för hans del imorgon, med tanke på hans problem med hälfoten. Vi vill inte ta några risker där...



Jag såg att Tkalcic spelade då vi förlorade mot Hammarby i U-21 hur är hans status...

- Han är frisk nu helt och hållet förstås eftersom han spelade, men när man varit borta så länge som han varit tar det ett tag att komma upp i rätt nivå. Men han är absolut med i truppen i matchen mot Hammarby.



Vad tror du om morgondagen, det kommer bli fullsatt och ett högt tryck på läktarna...

- Det kommer bli en häftig upplevelse och bortsett från de längre skadorna vi har på några av våra spelare som de flesta känner till, är det ett bra läge i laget.. Arnor är inte spelklar än vår sista islänning. Det beror på att han inte fyller 18 år förrän i maj, då måste man göra en mer lite specifik ansökan till FIFA om skolan. Vi vet inte riktigt än i nuläget hur lång tid den ansökan kan ta. Känns som förutsättningarna för övrigt är de bästa möjliga. Spelarna längtar väldigt mycket efter att spela nu. Det syntes på träningen idag, det var en riktigt bra utstrålning och attityd från killarna. Känslan var det här ska bli kul på söndag vi bara längtar efter att komma ut på riktigt igen. Det finns ingen rädsla eller fruktan bara en förväntan och det är de bästa förutsättningarna man kan ha.



När tror du att Mitov är tillbaka mellan stolparna...

- Vi kanske får räkna med en månad till innan han kan träna riktigt rejält som målvakt igen. Han tränar mycket med fötterna nu så där är han riktigt på tårna om man ska skoja till det! Han har varit borta ett år nu sedan Falkenbergsmatchen, den situationen han blev skadad i var extrem otur. Sen bara några dagar efter att han var tillbaka så kom nästa smäll.



Vad tror du vi får se för matchbild mot Hammarby...

- Det är svårt att säga, de kanske kommer spela högt mot oss med press. Matchbilden kommer säkert vara skiftande över 90 minuter. Det kommer bland annat bero på hur matchen gestaltar sig vad gäller målen. Vår ambition är förstås att vi vill spela vårt eget spel på hemmaplan, med en variation av kortpassningsspel och lite längre spel samt snabba omställningar. Samt ett högt bollinnehav givetvis! Nyckeln är att kunna hålla bollen och ha snabba omställningar. Vi får se hur vi lyckas med det imorgon och hur Hammarbys försvarsspel är. Det gäller för oss att vara så breda som möjligt i de vapen vi har. Det kan bli så att de bestämmer vilka vapen vi ska använda, men man kan säga att vi är välbeväpnade. Vi känner oss trygga i vårt sätt att vara och agera på planen.



Tror du de kommer lägga extra markering på Sjölund...

- Det kan ju vara så att man kommer försöker lägga extra bevakning på honom, men att punktmarkera en spelare över en hel match är svårt. De kommer nog försöka att begränsa hans ytor så mycket som möjligt, men det har vi varit med om förut så det vi hur vi ska hantera! Det handlar om att David inte alltid är kvar i den ytan de vill söka upp honom i utan att andra får kliva in där istället då.



Sebbe låg ju högt i skytteligan förra året, och nu har Kalle varit stekhet i cupen vad gäller att hitta målet. Det måste vara roligt för er...

- De är verkligen bra, men där är vi också mest kännbara vad gäller skador.



Det var många av oss som ville ha en förstärkning där med tanke på vad du just sa...

- Det har inte varit lätt, den som vi i såna fall skulle hämtat in hade vetat att han var tredje alternativet. Dessutom blir det dyrare i slutet av transferfönstret. Det är inte lätt att hitta rätt med de förutsättningarna. Vi har som tur är flera starka yttermittfältare som kan vara längst fram om det behövs. Kalle och Sebbe har varit väldigt hållbara under tiden de har varit hos oss, och jag hoppas att det fortsätter så.



Matchen mot Hammarby i U 21 där vi förlorade med 5-1 gjorde ju Advin Bukva mål och var tydligen riktigt bra...

- Jo jag var där han gjorde det riktigt bra där. Men jag vill först säga att det var många spelare som inte var tillgängliga, som jag sa förut en hel del landslagsuppdrag samt skador som slår hårt. Det fattas en bit för att han ska kunna spela i allsvenskan. Det går upp och ner med spelare i den åldern. Han är en riktig målskytt vi har förhoppningar där men det fattas lite till. Han hoppade in tre gånger i allsvenskan förra året. Det är mer träning på den högre nivån och fler rätta beslut. Det som krävs av killar i den här åldern är att också kunna ta de enkla besluten, och inte leva på de svåra grejerna som man varit van vid med då man spelat med jämnåriga. Man måste ha en grund och en pålitlighet i sitt uppträdande på planen. Det är den stora biten för de yngre spelarna överhuvudtaget, för att vara där med de äldre. Kan man inte göra de svåra grejerna när man möter ett tuffare motstånd så tar det ett tag att agera annorlunda. Det är väl den processen han är inne i. Vi får se vart det leder, det är en liten bit kvar.



Det låter som du är lite optimistisk inför fighten mot Bajen, stämmer det...

- Absolut allsvenskan är svår där man aldrig vet på förhand. Men jag har positiva känslor helt klart! Vi har en glädje i laget och ett förtroende i oss själva att vi kommer kunna spela bra.



Lycka till då Stefan och tack för samtalet!



Slutligen så är det värt att nämnas en sak med tanke på rubriken. Innan avspark kommer en tyst minut att hållas för Bengt ”Julle” Gustafsson, mångårig trotjänare i IFK Norrköping och även tränare för Hammarby säsongerna 1979-81.



