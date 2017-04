Inför: IFK Norrköping - Jönköping Södra

Förra årets hemmamatch mot Jönköping slutade i en enkel 5-1 seger. Men blir det lika enkelt i år? IFK Norrköping har haft väldig variation i kvalitet på sitt spel så här långt, medan Jönköping så här tidigt på säsongen ligger på tredje plats i Allsvenskan.

Förutom de långtidsskadade spelarna så är även Marcus Falk Olander borta från matchen, då en skadad fotled gör honom indisponibel. I övrigt blir läget i laget bättre och bättre. Jon Fjóluson visade senast mot Häcken att han klarade av 90 minuter samtidigt som David Moberg Karlsson och Gudmundur Thórarinsson kommer närmre matchformen hela tiden. Även de två sistnämnda skulle kunna vara redo för att starta, men med tanke på tidigare skador så matchas de försiktigt.IFK Norrköping tog en viktig vinst mot Häcken förra matchen när man vände underläget. Förhoppningsvis kan laget ta med sig den andra halvleken från den matchen och bygga vidare på, efter att ha spelat dålig fotboll senaste tiden.Fyra senaste i Allsvenskan : VFFVHäcken – IFK: 1-2IFK - Sirius : 0-2Östersund – IFK: 1-0IFK – Hammarby : 2-1LangerWahlqvist – Johansson – Fjóluson – TeloBärkroth – Sjölund – Dagerstål – EliassonAndersson – HolmbergDet känns troligt att samma startelva som senast även får chansen mot Jönköping. Moberg Karlsson och Thórarinsson närmar sig startelvan men frågan är om de är redo för start till den här matchen, eller om Jens matchar dem sparsamt med tanke på tidigare skador. Jag tror att de båda börjar på bänken, för att inte ändra om i det laget som vann senast. I övrigt känns startelvan given så länge det inte dyker upp några nya skavanker i truppen.- På två hemmamatcher har IFK släppt in 3 mål.- På dessa två matcher har man bara gjort 2 mål.- På Allsvenskans första 4 matcher har IFK dragit på sig totalt 8 gula kort.Av den information jag tagit del av så har Jönköping Södra alla spelare tillgängliga till matchen mot IFK. Anton Cajtoft har varit sjuk med feber, men kan alltså vara tillbaka nu.J-Södra tog en stark vinst senast med AIK efter 2-1 på hemmaplan. Detta efter att ha släppt in ett baklängesmål redan efter 25 sekunder! Utöver den sekvensen så stod de för en taktiskt smart genomförd match där framförallt defensiven satt.Fyra senaste i Allsvenskan VVOFJ-Södra – AIK: 2-1Kalmar – J-Södra: 1-3J-Södra – Halmstad: 2-2Örebro – J-Södra: 2-1Kobozev;Karlsson, Calisir, Karlsson, Siwe;Gojani, Fendrich;Thelin, Smylie, Kozica;VilhjalmssonPå två bortamatcher har J-Södra gjort 4 mål.- På dessa matcher har man släppt in 3 mål.- På J-Södras första fyra matcher har man dragit på sig 8 varningar och 1 utvisning.Förra säsongen möttes lagen tre gånger. Första mötet var i Svenska cupens gruppspel, då de hamnade i samma grupp i Svenska cupen. Den matchen spelades i Jönköping, slutade 1-1 och tog IFK vidare till kvartsfinal. Målet gjordes den gången av Emir Kujovic.I Allsvenskan vann IFK båda mötena, det första med 2-0 på bortaplan efter mål av Kujovic och Totte Nyman.Den andra matchen vann IFK med hela 5-1. Noterbart är att IFK ledde med 5-0 redan efter 37 minuter spelade då! Moberg Karlsson gjorde 1-0 innan Sebastian Andersson och Kalle Holmberg turades om att göra två mål var.Förhoppningsvis trivs Sebbe och Kalle återigen bra mot Jönköping och nu kanske det är dags för målskyttet att verkligen släppa för dem båda, framförallt för Kalle som skulle må bra av att göra mål igen!Allsvenskan omgång 5Torsdagen 27/4 kl. 19:00ÖstgötaportenDomare: Jonas Eriksson Källor: svenskafans .com, svenskfotboll.se och ifknorrkoping.se.