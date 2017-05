Sebbe har inte gjort mål på länge. Blir det bänken mot Malmö?

Inför Malmö FF - IFK Norrköping

IFK gästar Malmö FF på Swedbank Stadion. Regerande mästaren möter mästaren från 2015 i en tidig seriefinal.

2017-05-21 13:13:00

IFK gästar Malmö FF på Swedbank Stadion. Regerande mästaren möter mästaren från 2015 i en tidig seriefinal.Norrköping besegrade rättvist Kalmar med 2-0 på hemmaplan på tisdagskvällen. Eliasson noterades för assist på båda målen och var, tillsammans med Thorarinsson på mitten, planens dominant.IFK Norrköping hemmaslog Kalmar med 2-0. Niclas Eliasson stod i centrum när han spelade fram både Nicklas Bärkroth och mittbacken Jon Gudni Fjoluson. – Det var en ganska tuff match men vi spelade bra och vi gör två mål, så det är skönt, säger Niclas Eliasson till Cmore efter matchen.Kraven på IFK Norrköping växer. Superettan har vi lämnat för länge sedan och något bottenlag är det inte heller många som identifierar Peking med. Men ska man vara ett topplag krävs det mer än det som visats i de senaste två matcherna, även om tabellplacering just nu visar på en tredjeplats.IFK vann med 2-1 mot AFC Eskilstuna. Målskyttarna och en mittback stack ut mest.IFK spelade under fredagkvällen en oerhört viktig bortamatch mot bottenlaget AFC Eskilstunas. Matchen skulle bara vinnas. Det såg bra ut efter första halvlek, men i andra halvlek tog sig AFC tillbaka in i matchen.Det blev ännu ett poängtapp när IFK inte lyckades få hål på Naurin i senaste matchen trots stort spelövertag. Ribban räddade keepern vid två tillfällen och stolpen en gång. Jämfört med det effektiva skyttet mot Djurgården blev den dåliga skärpan i avsluten mot Giffarna en stor besvikelse. Många av oss hade nog på förhand räknat med 9 poäng i matcherna mot Sundsvall, AFC och Kalmar FF. Nu sprack det redan i första försöket, så 3 poäng mot AFC är ett måste om inte MFF ska segla ifrån ännu mer.Ett ineffektivt IFK lyckades inte spräcka nollan vilket gör att betygen inte blir speciellt höga. Flera spelare snuddar även vid det lägsta betyget. Spelet i sig och chanserna som skapades hade kunnat räcka till seger, men lite för dåliga avslut och marginaler på fel sida gör att helheten av matchen blir låg.Trots 20 avslut och fler hörnor än det går dussin på ett gross ville bolluslingen inte in i mål idag. Naurin i Sundsvallsmålet var lika ogenomtränglig som en kevlarbeklädd sköldpadda på Fort Knox och IFK fick därmed nöja sig med ett nytt kryss.Efter tre bedrövliga matcher i april dubbelmötena mot Östersund, men kanske framförallt Sirius hemma, har IFK spelat riktigt bra i tre raka matcher. Tre är siffran för dagen då Peking gjorde tre otroliga mål på Telo2 senast. Första målet av mannen som gett oss Pekings supportrar namnet på arenan!