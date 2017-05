Östgötaporten, 2017-05-08 19:00

Tkalcic och Sebastian Andersson efter 2-0 målet förra året mot Sundsvall hemma.

Inför Norrköping-Sundsvall: Peking är på spåret igen

Efter tre bedrövliga matcher i april dubbelmötena mot Östersund, men kanske framförallt Sirius hemma, har IFK spelat riktigt bra i tre raka matcher. Tre är siffran för dagen då Peking gjorde tre otroliga mål på Telo2 senast. Första målet av mannen som gett oss Pekings supportrar namnet på arenan!



De andra två målen gjordes av Eliasson på en otroligt snygg frispark och matchens mål av vår nye islänning Gudmundur. Blir inte det målet nominerat till årets mål i allsvenskan äter jag upp min hatt! Vi har en isländsk Gud till i laget, vår mittbacksklippa Jon Gudni. Peking kommer vara lika heta som en isländsk vulkan när de kliver in på Östgötaporten på måndagkvällen. Efter att ha snackat med den sistnämnde spelaren idag känner jag mig otroligt förhoppningsfull inför matchen. Läs lite längre ner i den här införrapporten vad Fjölusson har att säga om matchen.



Hettan i Pekings vulkan blir inte mindre av att söndagskvällens träning var riktigt bra. Spelare som tidigare haft skavanker Linus Wahlqvist, Eric Smith och Falk Olander deltog fullt ut. Spelare med längre skador var också med såsom David ”Mitov” Nilsson, Andreas Blomqvist och Simon Skrabb. Jens säger till officiella att Simon är så träningsvillig att man ”får slita honom av planen”.



Sundsvall



Har sedan återkomsten till allsvenskan 2015 parkerat på platserna strax ovanför kvalstrecket. Första året blev det en tolfte plats och ifjol en trettonde plats. Samma placering som man har nu inför matchen mot IFK. På sex matcher har man bara mäktat med fem mål, men ändå lyckats knapa till sig sex poäng tack vare bara sex insläppta mål. Enda vinsten hittills i år kom i premiären hemma mot AFC Eskilstuna då man vann med 3-1. Ett dagisbarn kan då räkna ut att laget från Norrporten i övriga fem matcher bara mäktat med att göra två mål! Vi i Norrköping kommer möta en gammal bekant i Sundsvall, nämligen allas vår Gerson, som gav bort sitt tröjnummer till publiken. Den tolfte spelaren är vi supportrar och Fanz.



De senaste årens statistisk talar sitt tydliga språk. GULDÅRET 2015 besegrades Giffarna borta med 1-0, för att i returen hemma fullständigt krossas med 5-1! Vem kommer inte ihåg den matchen??? Förra året besegrades Sundsvall hemma med 3-1 i returen borta fick Norrlandslaget återigen bita i det sura äpplet då Peking vann med 2-1.



Jon Fjölet om matchen



Hur många känner du från din tid i Sundsvall..

- Det har varit stor omsättning. Tror det är en sex sju stycken kvar sen jag spelade där.

Kan det vara så att man blir lite extra taggad när man möter ett lag man spelat i förut...

- Jo så kan det vara och så kommer det nog vara för mig också. Det är svårt att se vilken matchbild det kommer bli, det är många bra lag i ligan. Men vi spelar hemma och vi vet hur vi vill ha det där. Ett bra passningsspel med högt bollinnehav, och bra tempo. Försöka trycka ner dem helt enkelt. De spelar med en låg fembackslinje. Så det gäller som sagt var ha ett bra tempo och med mycket rörelse så man får hål på dem. De har inte släppt in så mycket mål, så det är det som kommer bli nyckeln att slå hål på dem! Men kommer vi upp i rätt nivå så ska det nog bra.



Sammanfattning och bedömning



Det här är bara en match som ska vinnas om alla Vita och Blå är på tårna och gör det de som ska. Finns dock en del som talar för en målsnål tillställning. IFK vinner med 1-0 eller 2-0, over and out...



