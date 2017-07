Inför Örebro SK-IFK Norrköping Intensiv sommar för Peking

Efter chockförlusten mot Sirius hemma med 0-2 i april har Peking spelat 10 allsvenska matcher utan att förlora. Imponerande förstås även om spelet inte fungerat i alla delar. Det är sällan man gjort två bra halvlekar och torsdagens segermatch mot Prishtina från Kosovo i EL-kvalet var inget undantag.

Efter en åtminstone delvis bländande första halvlek med hög effektivitet från IFK spelade man på säkerhet i andra. Med 5-0 med sig in i halvtidsvilan var det säkert klokt att spara krafter under andra halvlek till kommande matcher, till att börja med den mot ÖSK på söndag. Då blir givetvis motståndet och matchbilden en helt annan jämfört med i torsdags. Det är svårt att se hur man undvika avancemang till andra kvalomgången även om osvuret är bäst. Blir det fortsatt kvalspel står skotska St Johnstone eller Trakai från Litauen för motståndet. Balterna vann något överraskande bortamötet med 2-1.Med lokalkonkurrenten ÅFF nere i Superettan igen är väl matcher mot ÖSK det närmaste man kan komma ett derby för IFK:s del. Sådana matcher brukar nästan alltid innehålla dramatik, så något tråkigt ställningskrig tror jag inte det blir den här gången heller. Det känns som att det är Sebastians tur att få producera framåt då örebrosonen Kalle Holmberg borde vara inläst av ÖSK-försvaret efter sin tid i klubben. Med DMK och Eliason flygande på kanterna kommer det säkert att skapas chanser och IFK är ju seriens näst målfarligaste lag efter Hammarby , det är upp till bevis i Närkemetropolen.Jämfört med motsvarande match i fjol finns bara 5 spelare kvar i den troliga startelvan för IFK. Backlinjen är densamma förutom avstängde Linus. Dagerstål och Sebbe var också med i fjol, medan Vaikla, Nyman, Tekie och Kujovic har lämnat. Hadenius var med i startelvan och var mycket bra som ersättare för Sjölund som var avstängd. Dåvarande landslagsmannen Kujovic visade klass och gjorde båda målen för IFK i en match som slutade 2-2. Maic Sema och Daniel Gustafsson, numera i Elfsborg , målade för ÖSK.Höstmötet på Östgötaporten vann IFK med 3-1, efter IFK-mål av Blomman, Ante G och Sjölund. På tal om Andreas Blomqvist är väl just ”Blomman” det som bör vara hans smeknamn. ”Blomma” är för oss äldre supportar synonymt med slitstarke mittfältaren Mikael Blomberg, som var stor publikfavorit under sina år i klubben1993–2004 och 2007–2009. 2005–2006 spelade han för Kalmar FF.Sportklubben har spelat 2 träningsmatcher under uppehållet, 0-1 mot Sirius och 1-2 mot Djurgården. Assisterande tränaren Axel Kjäll gav laget mer än godkänt för spelet före paus mot DIF, men trots allt hade Djurgården ett mycket reservbetonat manskap till skillnad mot ÖSK, och man får lyfta sig ordentligt för att inte bli indragna i bottenstriden.Det är serietvåan mot serietian som möts och IFK är favorit trots att ÖSK spelade upp sig i slutet av vårsäsongen genom en oavgjord och två vinster. Segern mot KFF var dock något turbetonad.Man har lättare att vinna på hemmaplan, har ju slagit både J Södra och Östersund på Behns tidigare under säsongen, det krävs nog att IFK spelar på topp för att vinna matchen.Spelare att se upp med för IFK: Duktige målvakten Oscar Jansson och mittbacken Michael Almebäck och givetvis arbetsmyran Nordin Gerzic , Maic Sema(moderklubb Sylvia) och Nahir Besara (tidigare Hammarby) på mittfältet.På forwardssidan har inte mycket stämt för ÖSK bl.a. har Victor Sköld(f.d. ÅFF och IFK Gbg) underpresterat och belgiske anfallaren Yannis Mbombo fick bara 6 månader och 4 matcher varav en från start i klubben. Inför matchen har ÖSK drabbats av en jobspost då vassaste forwarden Kennedy Igboananike lämnat återbud p g a skada.Under uppehållet har mittfältaren Ferhat Ayaz lämnat ÖSK.AIK-Örebro 1-0Örebro-Sundsvall 0-2Halmstads BK-Örebro 0-0Örebro-Sirius 2-1Kalmar-Örebro 0-1IFK har före EL-kvalet mot Prishtina varit i Jakobsberg, Finland och mött Simon Skrabb s moderklubb FC Jaro med ett reservbetonat lag, vinst med 1-0 efter mål av Kalle Holmberg(vem annars?). Tyvärr kunde hemmasonen Skrabb inte spela p g a skada.Som bekant har Linus, Filip och Eliasson deltagit i U21-EM med känt resultat både för laget och individuellt. Linus Wahlqvist är avstängd mot ÖSK och Nicklas Bärkroth såld, förutom det har det varit lugnt på spelarfronten trots rykten om klubbyten för flera spelare. Kalle Holmberg är lite småkrasslig, men vill knappast missa den här matchen och lär finnas i startelvan.Lite under radarn kan IFK Norrköpings anställning av den meriterade norrmannen Stig Torbjørnsen som chefscout vara en av årets bästa värvningar i allsvenskan alla kategorier. Detta enligt agenten Patrick Mörk.– I branschen är det en liten bomb att Stig tar en allsvensk klubb. Utifrån Norrköpings utgångspunkt på scoutingsidan är det en rivstart. Alla i branschen vet att Stig är en av de bästa i Skandinavien säger Mörk till kamraterna.netStig Torbjørnsen har en tidigare bakgrund som chefsscout i norska Rosenborg. Senast kommer han från danska Viborg.IFK har ett späckat sommarprogram i och med kvalspelet i EL. Från och med hemmamatchen mot Prishtina t o m mötet med Östersund hemma i slutet av augusti kommer man att spela 12 tävlingsmatcher under 10 veckor om man går segrande ur mötena med Prishtina. Om IFK tappar fler spelare utöver Bärkroth under kommande fönster får säkert Torbjørnsen visa vad han går för oavsett vem som lämnar.Daniel Sjölund, Eric Smith och Christopher Telo står på 2 varningar inför matchen mot ÖSK.Skrabb, Mitov och Tkalcic har fått skynda långsamt med sina återkomster efter skador genom spel i U21-laget. Viktigast är att David kommer tillbaka på hög nivå om Langer lämnar IFK. Skrabb fick speltid mot Prishtina utan att göra något avtryck i matchen. Nikola är ett sparkapital oavsett han får spela back eller i den position han gjorde det så bra innan sin långvariga skadefrånvaro.- Andreas Blomqvists comeback efter korsbandsskadan är nära förestående, men knappast redan i den här matchen Henrik Castegren har också en korsbandsskada, där dröjer återkomsten till i början av januari 2018.- Marwan Bazi beräknas vara tillbaka i full träning i slutet av juli efter sin korsbandsskada.IFK-Kalmar 2-0Malmö FF-IFK 1-2IFK-Halmstads BK 3-2IFK-AIK 0-0IFK-IFK Göteborg 2-0Langer, Filip-Ante-Jon-Telo, DMK-Gudi -Sjölund-Eliasson, Sebbe-HolmbergPF räknar med minst 1000 fans på bortastå. 7 bussar är fullbokade. Bra stöd för laget om fajten i serietoppen med MFF ska leva vidare. Allsvenskan omg.14Örebro SK-IFK NorrköpingMatchen visas på CMore