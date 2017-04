Inför Östersunds FK-IFK Norrköping Dubbelmöte väntar

Efter en strålande försäsong blev premiärmatchen i Allsvenskan 2017 en stor besvikelse för Östersunds FK. Halmstads BK som inte imponerat på försäsongen och nämnts som nedstigningskandidat överraskade både ÖFK och övriga fotbolls-Sverige. Haksabanovic´ spektakulära mål i den 38:e matchminuten blev matchens enda och innebar seger för Halmstads BK. IFK har inte varit lika framgångsrika på försäsongen men kom ändå ifrån matchen mot Hammarby med hedern i behåll efter en lysande första halvlek.

Östersund t o r gånger två väntar IFK Norrköping den närmaste veckan, först i allsvenskan på söndag och sen i cupfinalen på skärtorsdagen. Som vanligt tar Jens en match i taget eller som han sade till nt.se "Vi fokuserar bara på en passning i taget, en tackling i taget, en duell i taget och en resa i taget,"



Premiären mot Hammarby gav 3 poäng och Jens var relativt nöjd rent spelmässigt med sitt IFK.

– Som helhet var vi aggressiva och höll ihop laget bra. Vi behöver däremot fullfölja våra löpningar i straffområdet bättre för att få mer utdelning, säger managern Jens Gustafsson om intrycken från 2–1-segern.



IFK chartrar ett flyg mellan Norrköping–Östersund tur och retur på söndag.

– Favoritskapet lägger Jens gärna på Östersund efter deras fjolårssäsong och hur det sett ut på försäsongen, speciellt vinsten mot MFF imponerar.



Läget i lagen

IFK

Under de senaste träningspassen är det speciellt glädjande att Gudmundur Thórarinsson kunnat deltaga i de flesta övningarna. "Gudi" deltar inte i tvåmålsspelet än men i ett antal andra övningar och känner inte av sin tidigare skada. IFK tänker givetvis långsiktigt i hans fall, att på nytt få besvär i det skadade ledbandet i vänster knä vore absolut inte optimalt.

- Jag kanske kan vara med i truppen i någon av de två matcherna mot Östersund närmaste tiden, säger han optimistiskt.



David Moberg Karlsson har haft problem med sin häl de senaste veckorna men kunde gå för fullt på fredagsträningen

Han fick ett inhopp mot Hammarby i den allsvenska premiären, men genomtrampet i hälen har besvärat honom en tid tillbaka.



Andreas Blomqvists blir borta några månader till med sin korsbandsskada.



David Nilsson beräknas åter i slutet av april efter sin långa konvalescens. Han har deltagit i träningarna med boll utan att använda händerna p g a sin handledsskada.



Henrik Castegrens korsbandsskada håller honom borta från spel fram till början av januari 2018.



Marwan Bazi har också en korsbandsskada och beräknas vara borta t o m slutet på juli 2017.



Simon Skrabb har brott i en fot och har någon månad kvar av sin rehabilitering.



En som verkligen övertygade mot Hammarby var 20-årige Filip Dagerstål som fick en drömträff till 2–0 och även utsågs till Matchens lirare i Norrköpingströjan.

– Det var nog många som blev förvånade. Jag gjorde ju mitt första allsvenska mål redan 2015 då vi mötte Halmstad borta och målet i går var mitt andra i allsvenskan och mitt första mål hemma, säger Dagerstål. När gör du det tredje?

– Det gör jag uppe i Östersund på söndag säger U-landslagsmannen med självförtroendet i topp! Huvudsaken är att vi vinner och sedan spelar det förstås ingen roll vem som gör målen säger Filip till nt.se



Under veckan gjorde målvaktslånet Otto Martler sitt första träningspass med IFK. Mer än en träning i veckan blir det inte inledningsvis för ”tysken från Lund” då han har ett heltidsjobb civilt.



Trolig startelva:

Langer, Linus-Ante-Jon-Telo, Bärka-Dagerstål-Sjölund-Eliasson, Sebbe-Holmberg



Östersunds FK

Till skillnad från IFK har spelaromsättningen i klubben varit stor inför 2017.



Nya är Johan Bertilsson, från Gefle IF, Tom Pettersson, från IFK Göteborg, Darijan Bojanic, från Helsingborgs IF, lån. Ludvig Fritzon, från Degerfors IF, Andreas Andersson, målvakt från Gefle IF, lån. Sebastian Lundbäck, från Team TG FF (tillbaka efter lån).



Försvunnit har Alex Dyer till IF Elfsborg, Stefan Karlsson till J Södra, Piotr Johansson till Malmö FF, (återvänder efter lån), Andrew Stadler, Dalkurd FF, Walid Atta, Genclerbirligi, Hampus Nilsson till Djurgården (återvänder efter lån), Omar Eddhari, till AFC Eskilstuna.

Att man tappat lagkaptenen Alex Dyer kan visa sig kostsamt i längden.



ÖFK:s startelva i matchen mot HBK: Keita (mv), Bergqvist, Mensiro, Pettersson, Widgren, Bachirou, Nouri, Sema, Bertilsson, Aiesh, Ghoddos.

Avbytare: Andersson (mv), Sollander, Papagioannopoulos, Bojanic, Edwards, Gero

Potter genomförde ett trippelbyte i 61:a min (Bachirou, Widgren och Bertilsson ut, Edwards, Somi och Gero in), men tyvärr för ÖFK utan resultat.



Klubben har lånat backen Tim Björkström från Djurgården. 26-åringen skrev på för Djurgården inför säsongen 2015 och kom då från Brommapojkarna där han spelat sedan 2009.

Men nu väljer alltså Djurgården att låna ut honom hela säsongen 2017. Tim Björkström kan användas både som mittback och ytterback.



Fouad Bachirou skadade sig på träning i början av veckan. Klubben räknar bort honom från söndagens hemmapremiär - men själv håller mittfältaren hoppet uppe. Det känns bättre för varje dag, så jag hoppas kunna spela, säger Bachirou till Fotbollskanalen.



ÖFK och kulturen

Klubben sticker verkligen ut som ingen annan i Allsvenskan med sin satsning på kombinationen fotboll och kultur. För några år sedan fick spelarna lära sig dansa balett och nyligen var klubbrepresentanter inbjudna av Haninge kommun för att presentera sin satsning på just kultur.



Man har i år också gjort en samhällsinsats i och med att 234 ungdomar skrivit kontrakt med Östersunds FK.

De får ett årskort till ÖFK:s hemmamatcher i Allsvenskan och motprestationen är att hålla sig från droger, alkohol och tobak under året.

Projektet ”Team 12-17” blev en stor succé. Egentligen skulle ÖFK släppa 150 fribiljetter till projektet. Men efter ett knappt dygn hade 234 ungdomar anmält sig. Klubben valde då att inte dra strecket vid 150 utan låta alla anmälda få årskort.

– Det är ett mycket bra initiativ. Dels för att de får titta på fotboll och sedan för att det är väldigt, väldigt bra om man får ungdomar att avstå alkohol och droger, sa föräldern Linda Redman som följde med sina barn Elias och Sofia. Detta enligt klubbens hemsida.



Historik

Det är lagens femte inbördes möte, fortsatt utan att ÖFK vunnit. Man har mötts i Svenska Cupen 2006 och våren 2016 på Östgötaporten, då vann IFK med 4-0, ett för IFK smickrande resultat då Östersund verkligen bjöd upp till kamp. Dessutom spelade man 3-3 i serien på Östgötaporten. Det var Jens´ hemmapremiär och han fick se ett ÖFK som stundtals var briljant i sitt passningsspel. IFK vann sedan returmötet på bortaplan med övertygande 2-0, Sebbe gjorde båda målen, IFK hade då 18 förlustfria matcher i rad och ledde serien med 5 poäng, men guldet blev till sand som vi vet.



Lite trivia om lagen:

I C Mores spelarenkät inför säsongen är Östersund högt placerade i flera kategorier. Panelen menar exempelvis att Graham Potter är allsvenskans bästa tränare. Hela 54 % anser det, tvåa är AIK:s Rickard Norling med 10%, Norrköpings Jens Gustafsson är fyra med 8%.



På frågan vilket lag som vinner allsvenskan 2017 är Malmö i topp med 42 %, där är Östersund tvåa med 21 %, IFK på fjärde plats med 8 %.



På frågan vilket lag som blir årets positiva överraskning toppar Östersund återigen med 35 % följt av Häcken med 25 %. IFK får inga röster här.



Vem blir nästa stora försäljning från allsvenskan? Saman Ghoddos, Östersund: 19 %. Där finns Linus och Kalle högt placerade.



Vem är allsvenskans mest underskattade spelare?

Johan Bertilsson, Östersund toppar med sina: 8 %. Någon överskattad spelare anser panelen däremot inte finns i något av lagen i söndagsmatchen.



I enkäten, som genomfördes 16-26 mars 2017, har tre spelare i varje allsvensk klubb anonymt fått svara på 20 frågor. Spelarna har inte fått svara sig själv, sitt eget lag eller sina lagkamrater/tränare på frågorna.



Allsvenskan omg.2

Jämtkraft Arena 15.00

Östersunds FK-IFK Norrköping



Matchen visas på C More.