Inför Peking-AIK

8 raka matcher utan förlust, seger i de 4 senaste, så bra är Pekings facit sedan debaclet mot Sirius. Men spelet mot HBK skrämmer knappast motståndaren AIK inför klubbarnas möte på Östgötaporten. Det behövs mera fart mot Allsvenskans bästa defensiv, AIK:s välorganiserade försvar kommer inte att gå bort sig! Receptet som ordineras är att IFK måste våga skjuta, det lönade sig mot Djurgården på Tele2 och är nyckeln till en ny 3-poängare i denna 6-poängsmatch i serietoppen.

Historiskt har IFK haft svårt för AIK på hemmaplan efter senaste återkomsten till Allsvenskan, mellan 2011 och 2015 vann AIK 4 av 5 matcher i Norrköping, matchen 2012 slutade oavgjord. Kanske inledde IFK en bättre svit 2016 då man efter propagandaspel segrade med 4-1. IFK har också fått vila 2 dagar längre än solnaiterna efter lagens senaste matcher. Flera AIK-are dras med småskavanker efter deras match mot MFF.



Om AIK har stora problem att göra mål är situationen den motsatta i Peking. Kalle Holmberg är i delad skytteligatopp. Niclas Eliasson fortsätter att producera poänggivande passningar. Han toppar passningsligan på åtta målgivande framspelningar för tillfället. Tillsammans med två mål hamnar han i topp även i den totala poängligan. Kamraterna är tvåa efter Malmö FF och har samma poängsnitt som guldsäsongen 2015.



Läget i lagen



IFK

Nicklas Bärkroth, Daniel Sjölund, Eric Smith, Christopher Telo och Linus Wahlqvist som stod på 2 varningar var inför HBK klarade sig alla från ytterligare gult eller rött och är disponibla till den här matchen.



Simon Skrabb och David Mitov Nilsson gjorde båda comeback i U21-mötet borta mot GIF Sundsvall förra veckan genom att spela fulla 90 minuter. IFK vann med 2-0 efter ett frisparksmål av Eric Smith och det andra genom talangen David Tongur(fyllde 17 i februari). David hade inte så mycket att göra, fick mest höjdbollar att ta hand om medan Skrabb spelade stabilt enligt Florre. David kom sedan med i truppen mot HBK för första gången sedan han skadades mot Falkenberg våren 2016 medan Skrabb kanske återvänder till A-truppen nu. Båda spelade hela matchen när U21-laget slog Hammarby i måndags, Simon blev målskytt.



- Andreas Blomqvists comeback efter korsbandsskadan är nära förestående, men knappast redan före speluppehållet under U21-EM.

- Henrik Castegren (också korsbandsskada), där dröjer återkomsten till i början av januari 2018.

- Marwan Bazi beräknas vara tillbaka i full träning i slutet av juli efter sin korsbandsskada



Enligt FotbollDirekt har 2. Bundesliga-laget Kaiserslautern lagt ett bud på Niklas Bärkroth.



Trolig startelva:

Langer, Linus-Ante-Jon-Telo, Bärka-Dagerstål-Sjölund-Eliasson, Sebbe-Holmberg



Kommentar: Den troliga backlinjen är densamma som vid segern på Östgötaporten i fjol. Sjölund sparades från start mot HBK, men får säkert starta den här matchen på Gudis bekostnad. Dagerstål övertygar väl inte helt, men har offensiva kvaliteter som kan hjälpa forwards att skapa tryck mot AIK-målet. Sebbe behövs med sin tyngd mot AIK:s storväxta backlinje, Kalle var inte helt övertygande mot HBK som target, Hans styrka ligger i påpassligheten när det uppstår möjligheter i boxen. Det betyder att DMK återigen får börja på bänken.



AIK

AIK stod upp bra mot MFF i lagets senaste match och skapade chanser som mycket väl kunde gett ett tidigt ledningsmål men att laget inte orkat med att göra mer än 8 mål på 10 matcher visar var bristerna finns. Man saknar helt klart skadade Goitom, lär stå över den här matchen också, och dessutom har försäljningarna av Isak, Obasi och Ofori inneburit en klar försvagning av AIK:s offensiv. Inledningsvis 2016 fanns ju även Niclas Eliasson, Yasin och Carlos Strandberg i klubben. Denni Avdic och Eero Markkanen har inte kunnat kompensera de förlusterna och 1 mål på 10 matcher av finländaren trots en hel del målchanser, senast i måndags, är inte bra om klubben tänkt sig vara med i titelstriden. I övrigt ser det tunt ut på forwardssidan även om mittfältarna och nyförvärven Koffe och Thern börjat anpassa sig till Norlings spelmodell.



- På skadelistan finns även Haukur Heidar Hauksson och Stefan Ishizaki.

- Stipe Vrdoljak och AIK går skilda vägar efter att låneavtalet löper ut. Detta enligt uppgifter som kommit in till Expressen, efter de dryga tre månader som kroaten varit i klubben. Den mot MFF avstängde backen har spelat sex matcher för AIK och under dessa sex matcher har laget inte släppt in ett enda mål. Vrdoljak lånades in från NK Novigrad i februari 2017 på lån fram till den sista juli. Nu hävdar Expressen att AIK inte kommer att använda den köpoption som ingick i avtalet. "Vi har inte tagit något beslut än" säger AIK:s sportchef Björn Wesström till Expressen.

?- Eeero Markkanen drog på sig sitt tredje gula kort mot MFF och är avstängd.

- Skador på Nisse Johansson, Stefan Ishizaki och Per Karlsson oroar.



Landslagen

Förbundskaptenerna för de svenska landslagen tog under tisdagen ut trupperna till EM-kval(A-laget) och EM-slutspel(U21).



I Jannes A-trupp finns bara en spelare med IFK-anknytning, nämligen Totte Nyman medan AIK inte har någon.



I Håkan Ericsons trupp finns 3 IFK-are, Filip Dagerstål, Linus Wahlqvist och Nicklas Eliasson samt ex IFK-spelarna Alexander Fransson och Muamer Tankovic . Från AIK kom Kristoffer Olsson och Armin Affane med. Däremot inte ex AIK-aren Alexander Isac som inte visat upp något landslagsmässigt efter övergången till Borussia Dortmund. Att DMK inte kom med förvånar inte, hoppas han vänder besvikelsen över ett missat mästerskap till att visa upp sig från sin bästa sida mot AIK om han nu ges speltid.



Det ska bli intressant att se hur hemmapubliken tar emot Norrköpingssonen Koffe och hur AIK-klacken förhåller sig till Eliasson. Men med tanke på statistiken känns det fel att utnämna IFK till favorit trots forwardsproblemen hos AIK. Skulle det lossna för Sebbe och Eliasson/Holmberg fortsätter att leverera finns ändå möjligheten för Peking att utöka poängskillnaden lagen emellan. Det var också mot AIK hemma som IFK gjorde sin kanske bästa match i fjolårets Allsvenska. Effektiviteten i den matchen ser vi gärna upprepas på torsdag.



IFK Norrköping-AIK

Torsdagen 1 juni 19.00 på Östgötaporten

Matchen visas på C More