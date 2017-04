Inför Sirius hemma

Efter två tunga förluster i de jämtländska skogarna hoppas IFK studsa tillbaka till vinnarspåret. För motståndet denna gång står nykomlingen Sirius hemma på Östgötaporten.

Nej, det blev inte riktigt som vi IFK-supportrar tänkt eller hoppats i dubbelmötet mot Östersund. Den första matchen slutade med 0-1-förlust vilket, om man ska vara helt ärlig, var klart i underkant. Bland annat kostade Östersund på sig att bränna en straff medan Norrköping hade förtvivlat svårt att ens få iväg ett halvklent avslut från distans.Trots denna bleka insats anades ändå en blygsam optimism inför torsdagens cupfinal. ”Bättre att göra en plattmatch innan en viktig final än att gå in med lite för högt självförtroende” var iallafall en tanke som for genom mitt huvud innan matchen. En tanke som i efterhand framstår som mer naiv än genomtänkt. 0-2 i baken efter 18 minuter och cuptiteln kändes lika avlägsen som vårsolen en köldbiten tisdag i november. Trots att IFK höjer sig rejält i andra halvlek var guldet aldrig riktigt nära.Förlusterna i Jämtland är i sig egentligen ingenting att känna oro över. Jag, tillsammans med många andra, har tippat Östersund i toppen av allsvenskan 2017 och laget spelar i min åsikt den kanske attraktivaste fotbollen i Sverige just nu. Det är snarare sättet IFK förlorade på som får mig att vända mig en extra gång om natten i sömnlös oro. I tre av fyra halvlekar var Peking totalt utspelade och skapade egentligen inget eget offensivt spel alls. Förhoppningsvis blir detta rejält annorlunda mot Sirius Måndagens motståndare från Uppsala gör i år sin första allsvenska säsong sedan 1974. Överst på sin meritlista har klubben, som grundades redan 1907, ett SM-silver från 1924 då man överraskande förlorade SM-finalen mot Fässbergs IF. De senaste tio åren har klubben pendlat mellan superettan och division 1 innan man slutligen lyckades ta steget upp till det allsvenska finrummet genom att vinna den näst högsta serien under fjolåret.Årets säsong har inletts, precis som för IFK, med en vinst i premiären och en förlust i omgång två. Vinsten kom genom en imponerande insats borta mot Djurgården på Telo 2, efter två snabba mål av ghananen Sarfo Kingsley i början av andra halvlek. Detta följdes upp med en inte lika imponerande 0-2-förlust mot IFK Göteborg hemma på Studenternas IP.Det senaste mötet mot IFK Norrköping spelades 2009 i Superettan och slutade med IFK-vinst, 3-0.IFK har sedan cupfinalförlusten tagit det relativt lugnt och inga ändringar i truppen jämfört med torsdagens match har offentliggjorts. Återstår att se imorgon om Jens väljer, eller tvingas, till några ändringar i startelvan. Min gissning är dock att han, givet att Fjoluson fortfarande är på skadelistan, väljer att mönstra samma elva som senast:31. Michael Langer6. Linus Wahlqvist , 4. Andreas Johansson , 14. Eric Smith , 11. Christopher Telo 8. Nicklas Bärkroth, 20. Daniel Sjölund, 25. Filip Dagerstål, 23. Niclas Eliasson 17. Kalle Holmberg , 19. Sebastian Andersson Matchen sparkas igång 17.30 på annandagskvällen inför en förhoppningsvis månghövdad publik. Vårt kära IFK behöver all hjälp dom kan få att vända den negativa trenden till en positiv. Undertecknad räknar därför med att alla som har möjligheten, äggöverdoser och sockerchocker till trots, tar sig till Östgötaporten på måndag för att heja fram Peking till vinst och tre poäng.