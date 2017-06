Inför sista vårmatchen: Bästa kamratlag ska utses

IFK Norrköping är obesegrat i åtta raka kamratmöten och är storfavoriter inför våravslutningen mot IFK Göteborg. Nu är frågan: Håller de för pressen?

På 2000-talet har IFK Göteborg ständigt varit den dominerande kamratklubben i Sverige . Med undantag för tre säsonger har ”Blåvitt” alltid slutat högre i tabellen, eller rent av varit högre upp i seriesystemet, än IFK Norrköping de senaste 16 åren. 2012 slutade IFK Norrköping femma medan Göteborg bara kom på en sjundeplats. Nu ser Peking ut att vara på väg in i en guldålder och har slutat etta respektive trea de senaste två säsongerna, samtidigt som Göteborg krisar såväl ekonomiskt som sportsligt i nuläget.Förmodligen är det första gången på 2000-talet, som IFK Norrköping verkligen är favoriter i en match mot Göteborg. De har visserligen slutat bättre i tabellen de två senaste säsongerna, men båda gångerna hamnade Göteborg bara en placering bakom. Nu ligger Peking tvåa och är det enda lag som hängt på Malmö i toppen, medan Blåvitt huserar på under halvan av tabellen. Alla bettingbolag har lägre odds på IFK Norrköping. Många värderar hemmalagets chanser att vinna till 45-50 % medan Blåvitts chanser uppskattas vara kring 25-30 %. Det har nog lite med hemmalagsfördel att göra, men framför allt tror jag spelbolagens odds beror på att Norrköping varit klart bättre den här säsongen.I matchen mot AIK skadade sig Christopher Telo i ljumsken. Just nu är det oklart om han kan komma till spel på söndag. Om Telo missar matchen, finns det en stor möjlighet till att Nikola Tkalcic får göra comeback från start. Han hoppade in när Telo gick ut skadad i torsdags. Tkalcic spelade bra då och förtjänar en startplats om Telo är otillgänglig.- Jag har väntat på den här stunden och känner mig redo. Jag har spelat med U21-laget fem-sex matcher och det har känts okej. Kanske inte riktigt så bra som det gjorde innan skadan men jag är på väg mot den formen. Jag har bra kondition och känner mig stark, jag behöver bara några matcher för att hitta den där känslan igen. Det ska inte var några problem, säger Nikola Tkalcic till Folkbladet.En annan lösning är att låta Filip Dagerstål spela vänsterback och ersätta honom med Gudi Thorarinsson på mitten.Till Norrköpings Tidningar säger Jens Gustafsson att det täta matchandet inte kommer påverka.- Det var en ganska avvaktande matchbild mot AIK så det ska inte påverka oss på söndag, säger Jens, som kanske ändå kommer ändra om laget lite.- Vi har ju gjort det på sistone och det är väl troligt att vi kommer fortsätta på det sättet. Vi har ju flera spelare som är kvalitativa, så det känns rimligt ja, säger Gustafsson till Folkbladet.Trolig startelva:Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Tkalcic – Eliasson, Dagerstål, Sjölund, Thorarinsson – Moberg Karlsson, Holmberg. Sebastian Andersson har varit iskall de senaste matcherna och bör inte få förtroendet mot Göteborg. David Moberg är pigg i benen, eftersom han inte spelade särskilt länge mot AIK och kan göra det bra. Bärkroth har spelat mycket den senaste tiden och kanske behöver vila en match. I så fall tror jag Jens flyttar över Eliasson och spelar Thorarinsson i ”Trastenrollen” till vänster. Mitov Nilsson har varit med i truppen de senaste två matcherna, men Langer har övertygat och det skulle förvåna mig mycket om Jens petar honom.IFK Göteborg kommer till spel utan sin viktiga mittbacksstjärna Thomas Rogne . Norrmannen har dragit på sig tre varningar och är avstängd mot IFK. Sebastian Ohlsson har varit krasslig och hans medverkan bestäms på matchdagen. Däremot är Mikael Boman tillbaka i truppen efter sin sjukdomsfrånvaro.Göteborgs matchtrupp: Emil Salomonsson , Mattias Bjärsmyr, August Erlingmark Lawson Sabah , Sören Rieks, Mads Albaek Mix Diskerud , Henrik Björdal, Martin Smedberg–Dalence, Sebastian Ohlsson, Tobias Hysén, Mikael Boman, Elias Omarsson IFK Göteborg ligger tia i Allsvenska tabellen och har varit en besvikelse i många matcher. De har sammanlagt kammat ihop fem 1-1-matcher, en 2-0-seger en 3-0-seger, en 4-0-seger, samt två förluster med 1-0 respektive 4-0. Blandade resultat, men alldeles för många kryss. Två gånger har fallet varit att Blåvitt kvitterat på övertid. Det är bra att vara starka på slutet, men Göteborg måste prestera bättre och jämnare om de vill vara med och hota om Europaplatserna den här säsongen.När domaren blåser av matchen på söndag väntar en hemsk månadslång väntan. 29 dagar utan att IFK Norrköping spelar. Risken för fotbollsabstinens är extremt hög, eftersom alla ligor har uppehåll eller är färdigspelade. Man får klara sig på ett U21-EM, men åker Sverige ut i gruppen redan finns det ingenting att titta på förrän den 2 juli då IFK Norrköping möter Örebro borta. Som tur är får vi ju se Niclas Eliasson , Filip Dagerstål, Linus Wahlqvist , Muamer Tankovic och Alexander Fransson i U21-EM.Det vore extremt skönt att få avsluta våren med en seger mot låtsaskamratklubben från Göteborg. Tre poäng och kanske en serieledning hela sommaruppehållet blir belöningen. Sedan efter uppehållet kommer Simon Skrabb David Mitov Nilsson och kanske Andreas Blomvist vara tillbaka helt och hållet igen.Av de åtta senaste matcherna mot Göteborg har inte IFK Norrköping förlorat en enda. Innan den här fina sviten, 2013, förlorade Peking båda mötena med Blåvitt, men efter det är de helt obesegrade i kamratmötena. Förra säsongen blev det 1-1 på Gamla Ullevi och 3-1 i mötet på Parken. Sedan möttes lagen i Svenska Cupen. Den matchen vann Peking med 2-1, efter två mål av Kalle Holmberg Oddsen, tabelläget, formkurvan och tidigare möten mellan lagen talar för IFK Norrköping, men ändå är det ingen match att ta lätt på. Göteborg har mycket kvalitet i laget och när spelet stämmer kan de göra riktigt bra matcher. Det är fortfarande ett bra lag, även om de inte riktigt visat det hittills under säsongen. Jag är övertygad om att det kommer bli en jämn och hård drabbning mellan två bra lag. Förhoppningsvis kan Peking dra det längsta strået.IFK Norrköping – IFK Göteborg Allsvenskan Parken, Norrköping17:30 söndag 4/62-1 till Peking. Mål av Holmberg och Eliasson för Peking. Boman för Göteborg.