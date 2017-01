Intensiv försäsong för Peking - Uppdaterad

IFK Norrköping har återigen ett intensivt spelår framför sig med gruppspel och förhoppningsvis ytterligare matcher i Svenska Cupen, För andra året i rad har IFK dessutom kvalificerat sig till spel i någon av de europeiska cuperna. Rosenborgäventyret 2016 slutade med seger i andra matchen hemma men då IFK förlorade bortamatchen klart var drömmen om vidare spel i cupen borta. Nu väntar till att börja med kvalspel i Europa League. Lottningen sker i juni.

Jens Gustafsson väljer att matcha truppen flitigt fram till den allsvenska premiären.

Förutom tio dagar i Portugal där "Peking" kommer att spela mot internationellt motstånd väntar även gruppspel i Svenska Cupen och en miniturnering i Stockholm.



Då har IFK redan tillbringat tio dagar i portugisiska Albufeira. En stad i västra delen av Algarve i södra Portugal. Staden har cirka 13 600 invånare, och är huvudorten i Albufeiras kommun med ungefär 37 200 invånare.

Man kommer att möta Shakhtar Donetsk 28/1 och 31/1 väntar österrikiska ligajumbon Mattersburg. Shaktar leder f.n. den ukrainska ligan med 13 poäng före Dynamo Kiev.

Matchen mot Shaktar visas på Cmore och startar 16.00.



Det finns givetvis en tanke med ett intensivt matchande.

– Vi tror att spelarna behöver det då det väntar Europa-spel i sommar och då är det bra med erfarenhet av tuffa matcher säger Jens.

IFK lär få känna på högt speltempo tidigt på säsongen med Shaktar som motståndare!



Fem IFK-spelare kallade till landslaget

I Janne Andersson trupp till landslagets januariturné i Abu Dhabi som startar den 3:e januari i Abu Dhabi ingår Linus Wahlqvist, Filip Dagerstål, David Moberg Karlsson, Nicklas Bärkroth och Sebastian Andersson

Dessutom finns IFK-fostrade Kristoffer Olsson och Ken Sema med i landslagstruppen. Sverige möter under turnén Elfenbenskusten och Slovakien i två träningsmatcher, den 8:e och 12:e januari.



Nyförvärvet Simon Skrabb är uttagen i den finländska A-trupp som åker på 10-dagarsturné till Abu Dhabi och där möter Marocko(9/1) och Slovenien(13/1).

Jón Gudni Fjóluson reser med Island till Kina för att möta Kina (10/1) och därefter vinnaren i matchen mellan Kroatien och Chile (14/1 eller 15/1).



Det svenska U21-landslaget har kvalificerat sig till EM-slutspelet och där känns Linus och Filip givna i truppen medan David Moberg Karlsson får bevisa under landslagets januariturné att han också är värd en plats. Sverige har lottats till grupp A och möter England 16 juni, Polen 19 juni och Slovakien 22 juni.



Svenska cupen 2016/17

Nu vet vi vilka 3 lag som tillsammans med förstarankade IFK utgör grupp 2 i det gruppspel som inleds på Nya Parken. IFK som högst rankat får fördelen av 2 hemmamatcher. IFK slog enkelt ut Johan Mjällby-tränade Västerås SK på bortaplan med 4-0 i andra omgången. De 3 matcherna i gruppen spelas för IFK:s del enligt följande:



19 febr 16.00 IFK-Örgryte IS, Östgötaporten

25 febr 13.00 Vänersborgs FK-IFK, Vänersvallen Nord(konstgräs)

4 mars 14.00 IFK-Halmstads BK, Östgötaporten



De 8 gruppsegrarna går vidare till kvartsfinaler 11-12 mars. Semifinaler spelas 18-19 mars och finalen kommer att spelas 13:e eller 14:e april (fastställs efter att kvartsfinalerna avgjorts).

Med MFF utslagna ur turneringen har chanserna ökat att IFK ska gå fram till sin första cupseger sedan 1993/94. Här kommer lite info om våra motståndare:

.

Örgryte IS

Det forna allsvenska laget slutade 9:a i Superettan 2016. Man slog ut Höllviken på bortaplan med 2-1 efter förlängning i andra omgången av cupen. Tränare är Marcus Lantz och i truppen finns bl.a. välbekanta namn som mv Abbas Hassan(ex-IFK och Elfsborg), från HBK nyförvärvade mv Stojan Lukic(från HBK) samt Martin Mutumba(ex-AIK) och Johan Elmander(senaste klubb Bröndby).



Vänersborgs FK.

Laget kom 10:a i Div 2 N Götaland 2016 och tränas sedan nyligen av Henrik Fridolfsson med ett förflutet i IFK. Som 16-åring värvades den dåvarande pojklandslagsspelaren från Oddevold men karriären tog aldrig fart hos IFK. Henrik inledde därför en tränarkarriär redan i 20-årsåldern fick Guldköping veta vid en kort intervju i samband med att lottningen ägde rum. Vänersborg slog sensationellt ut allsvenska Jönköpings Södra med 2-0 på hemmaarenan Vänersvallen Nord i 2:a omgången. Arenan har konstgräs vilket givetvis inte missgynnar IFK då lagen möts i andra gruppspelsomgången.



Halmstad BK

Tränare för de nyuppflyttade allsvenskarna är inte helt obekante Janne Jönsson och i truppen finns bl.a. Adnan Kojic med ett förflutet i IFK så sent som i början av 2016. HBK slog ut IFK Hässleholm på bortaplan med 4-0 i andra omgången. Har värvat anfallaren/mittfältaren Nikolai Alho från HJK Helsingfors. Unge Sead Haksabanovic har omgetts av transferrykten en längre tid men blir kvar i klubben trots visat intresse från både Belgien och Italien

.

IFK:s försäsong i övrigt

OBS! Matchtiderna för miniturneringen på Tele2 är ändrade

5 febr IFK-IK Frej Täby. Frej har etablerat sig i toppen av Superettan.

9 febr 19.00 Mot HJK Helsingfors i samma miniturnering. HBK har värvat deras kanske bästa spelare, med landslagsmeriter, anfallaren/mittfältaren Nikolai Alho, 23. Matchen visas på Cmore.

11 febr 12.00 Hammarby på Tele2 Arena i en miniturnering. Bajen har ny tränare i och med att Nanne fick gå efter en misslyckad säsong. Den nye tränaren är dansk, heter Jakob Michelsen och kommer från Sønderjyske i danska Superliga. Michelsen har signerat ett kontrakt med Hammarby som gäller för tre år. Ikonen Kennedy har förlängt med 1 år. Ex IFK-aren Khalili är nöjd med tränarbytet. Inte så konstigt då han fick sparsamt med speltid under Nanne. Alex, Boo Wiklander och Philip Haglund har lämnat klubben. Matchen visas på Cmore

6 mars Linköping City-IFK med ett U21-betonat IFK-lag.

20 mars IFK-Åtvidabergs FF. ÅFF har trots alla motgångar behållit sin tränare Roar Hansen. Laget kom 6:a i Superettan 2016. Lagen försöker att mötas minst en gång per säsong även när de inte spelar i samma division.

– Alltid kul att möta IFK. Det blir ett bra test för oss, säger ÅFF-tränaren Roar Hansen.

28 mars AIK-IFK. Ett nästan obligatoriskt försäsongsmöte numera. Vi vill inte ha samma scenario som i fjolårets träningsmatch!



2017 fyller Östergötlands Fotbollförbund 100 år och som ett led i ÖFF:s jubileumsfirande så erbjuder sig IFK Norrköping att spela en match mot det distriktslag (division 4–6) som avancerar längst i årets jubileumsupplaga av Danske Bank Herrcup. Datum för denna match är ännu inte spikad.



Det svenska transferfönstret är öppet mellan 8 januari och 31 mars. Kontraktslösa spelare kan signas innan dess. Största intresset för IFK:s del finns runt en eventuell värvning av Kristoffer Olsson. Även Hammarby skulle enligt ryktena vara intresserade. Annars är väl en renodlad forward något som skulle förstärka truppen trots att Simon Skrabb värvats.



I den allsvenska premiären möter IFK Hammarby IF på Östgötaporten söndagen den 2:a april kl.17:30

Bortapremiären blir mot Östersunds FK söndagen den 9:e april kl. 15:00.



Europa League

Första kvalomgången: 29 Juni och 6 Juli

Andra kvalomgången: 13 Juli och 20 Juli

Tredje kvalomgången: 27 Juli och 3 Augusti



Sammanfattningsvis en intensiv och intressant försäsong som förhoppningsvis ska leda till framgångar under ett spännande 2017. We can´t wait! Inte minst på att få se Mitov, Blomman och Tkalcic tillbaka i laget samt hur snabbt Skrabb kan etablera sig i sin nya miljö.