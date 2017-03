En träningsledig dag så förutom att ta hand om sina fötter, kan Figge ta en vanlig stadspromenad och njuta av livet. Bilden hämtad från Eriks Facebooksida.

Intervju med BP:s back Erik Figueroa: "Mellberg loggar in för match!"

Eftersom undertecknad känt Erik sedan han var 14 år kändes det som min plikt, att göra en intervju med honom inför dagens match. Figge som han kallas, håller IFK Norrköping väldigt högt och ser fram mot matchen!





0 KOMMENTARER 402 VISNINGAR 0 KOMMENTARER402 VISNINGAR GÖRAN MODEEN

goran.modeen@gmail.com

2017-03-19 08:51:58 goran.modeen@gmail.com2017-03-19 08:51:58

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-03-19 08:55:00

IFK Norrköping

2017-03-19 08:51:58

IFK Norrköping

2017-03-18 22:04:52

IFK Norrköping

2017-03-13 17:41:00

IFK Norrköping

2017-03-11 21:51:28

IFK Norrköping

2017-03-11 20:49:00

IFK Norrköping

2017-03-10 15:42:00

IFK Norrköping

2017-03-08 20:25:00

IFK Norrköping

2017-03-05 21:24:00

IFK Norrköping

2017-03-04 17:30:00

ANNONS:

Du hade en träningsfri dag i dag ( läs torsdag då intervjun gjordes), vad gör du då...- Jag har lite problem med mina fötter så när jag är ledig brukar gå till en personlig tränare kiropraktor. Vricka, Vr fötterna lätt det var ett tag sen nu, och det beror nog just på att jag satsar på förebyggande behandling och träning. Spelade som du vet en del allsvensk futsal förut med ditt favoritlag Nacka Juniors, men har slutat med det just på grund av fötterna. Men när jag är ledig brukar jag hinna med annat också en promenad på stan eller bara ta det lugnt med familj och vänner!Låter bra hur är läget i ditt lag BP...- Det är väldigt bra vi är fyllda av självförtroende, efter våra framgångar och segrar vi haft sista tiden i cupen!Vilken match tycker du ni har presterat bäst i...- Jag tror nog att det var matchen mot Helsingborg. Det var första matchen i gruppspelet vi spelade ut dem rejält från minut ett till matchen blåstes av. Vi har gjort bra matcher mot de andra lagen också men just den sticker ut lite extra i mina ögon. De hade en del borta just då men vi gjorde det riktigt bra. Vårt oavgjorda resultat mot allsvenska Djurgården var också bra, där vi hade bra perioder men borde kanske gjort ett mål till och vunnit där. Kvartsfinalen mot Degerfors var lite jobbig. De gjorde ett tidigt mål och då hann man tänka vad händer nu? Sen fick de en tidig utvisning som hjälpte oss att få en ganska enkel seger till slut. Vi hade kanske vunnit även utan att motståndarna varit en man mindre en stor del av matchen, men det får man aldrig veta. Vi får väl se till att vinna mot dem igen i Superettan och de får se till att ha elva man på plan!Du har spelat i många lag som senior. Hammarby, Vasalund, Sirius. Senast förra säsongen AFC som gick upp i allsvenskan, och som sen flyttade laget till Eskilstuna. Kan du jämföra lagen och säga vilket som lag liknar BP mest...- Man kan säga att det lag som är mest likt BP av dem jag tidigare varit i är Sirius. De hade också en filosofi med ha så högt bollinnehav som möjligt, och bollen på marken. Jämfört med AFC är det mer olikt där byggde spelet mer på snabba omställningar. Jag gillar den spelstilen mest som vi har nu. Man började spela fotboll för att ha bollen så mycket som möjligt istället för att springa efter den.Du har ju inte vilken tränare som helst nu, utan Olof Mellberg. En före detta världsstjärna och kanske en av de bästa mittbackar Sverige haft nånsin. Hur är det...- Vi har en annan tränare också Azrudin Valentic, som tränat Vasalund och Assyriska förut, och det är han som håller i träningarna. Det är mycket så utomlands också att det är lite uppdelat så, även om Mellberg är med på träningarna fast han är mer i bakgrunden då. Men sen när det är dax för matchanalyser och matchcoachning, det är då Mellberg loggar in! Båda två kompletterar varandra jättebra, man lär sig saker hela tiden. Det är en stor variation på träningarna så det är riktigt roligt. Sen blir varje match som en examen, där Mellberg står för förhöret om man ska skoja till det lite! Man får ett väldigt högt självförtroende inför matcherna, eftersom vi är så väl förberedda och har ”pluggat på” ordentligt inför provet. Vi har alltid koll på våra motståndare väldigt väl. Vad de vill med sitt spel vad de är bra på och mindre bra på. Jag trivs väldigt bra med mitt fotbollsliv just nu, längtar till varje träning. Det är en väldigt bra grupp av spelare också där alla drar åt samma håll. När vi sålde Junior fick vi ett hål i truppen, hoppas vi får en ersättare där innan fönstret stänger.Vad tror du om matchen nu på söndag. Du sa att ni kartlägger era motståndare väl så vad tror du...- Vi har inte hunnit gå igenom våra motståndare så mycket än. Men vi vet redan nu att det kommer bli det tuffaste motståndet hittills. Det är verkligen ett av Sveriges bästa lag just nu, är nog till och med Sveriges bästa lag just nu om du frågar mig! Det ska bli inspirerande och roligt att spela den här matchen mot IFK Norrköping.Du är väl den enda i laget som vet hur det är att möta IFK eftersom du mötte dem med AFC förra året i cupen...- Just det har du rätt i det kan vara en fördel för mig haha. Det kommer bli en rolig match att se på för det är två lag som vill spela fotboll på ett positivt sätt. Det kommer nog bli en match med högt tempo hela tiden. Sen hoppas jag förstås att vi gör vår bästa prestation i år och levererar en knall med att vinna.Förra året mötte du Kujovic. Vet du vem du möter nu som är stekhet...- Ja det är väl Sebastian Andersson och sen den du tänker på är ju Kalle Holmberg som öst in mål i cupspelet. Han är riktigt bra inne i boxen det vet jag. Får hålla koll på honom så mycket det går!Vad hoppas du på för egen del inför säsongen...- Jag hoppas att vi kan vara med och hota där uppe i toppen av tabellen. För min egen del hoppas jag på att vara helt skadefri och spela så mycket matcher som möjligt. En annan sak jag ska satsa på i år är att göra allt jag kan för att undvika gula kort. Tygla humöret och slå på kudden när jag kommer hem istället om det är något jag är irriterad på under matchen! Jag tror på vårt spel och gruppen av spelare, det kan bli ett riktigt roligt 2017.Tack för att du tog dig tid Figge och jag säger inte lycka till på söndag men lycka till i Superettan!Idag uppmanas alla som inte är på plats i Norrköping utan kvar vi i Stockholm, att komma till Exilsnokarnas klubblokal.Eftersom undertecknad känt Erik sedan han var 14 år kändes det som min plikt, att göra en intervju med honom inför dagens match. Figge som han kallas, håller IFK Norrköping väldigt högt och ser fram mot matchen!IFK Norrköping har inte förlorat sedan Algarvelägret och är nu bara en match från final i Svenska Cupen. Motståndet i semifinalen står nykomlingen i Superettan, Brommapojkarna, för.Peking Fanz har sedan en tid tillbaka startat en insamling till förmån för IFK Dam. Målet är att ge tjejerna bättre förutsättningar och drömmen är givetvis ett allsvenskt lag även på damsidan.Efter en svag första halvlek kom Peking igång i andra och kunde tillslut vinna med 2-1. Norrköpings båda mål kom från glödhete Kalle Holmbergs fötter som nu gjort åtta mål på fem matcher i svenska cupen.Göteborg och Norrköping spelade under lördagkvällen kvartsfinal i Svenska Cupen. Peking gick segrande ur bataljen efter att stekhete Kalle Holmberg gjort två mål.Ett pånyttfött IFK visade helt andra takter i ”gruppfinalen” mot Halmstad än i de föregående gruppspelsmatcherna mot ÖIS och Vänersborg. Halmstad var dock mer än bleka, på lördag väntar helt annat motstånd. Ändå är Änglarna ingen mardrömsmotståndare. Peking har faktiskt inte förlorat mot Blåvitt sedan i november 2013(0-2 på Gamla Ullevi). Av 7 inbördes möten därefter har IFK vunnit 3 och 4 således slutat oavgjort. 14 gjorda mål för Peking, 6 för göteborgarna.Vi på redaktionen som än så länge bara består av manligt kön, vill hylla alla kvinnor på deras dag. Vi vill också passa på att förmedla att vi den här säsongen vill ge IFK:s damer den uppmärksamhet de förtjänar. Men vi behöver hjälp för att lyckas fullt ut!Under söndag eftermiddag blev det klart vilka 4 lag som skulle få hemmaplan i cupens kvartsfinal. IFK blev under lördagen segrare i sin grupp men hade spelat sig till för få poäng för att få hemmaplansfördel i kvarten. Nu lottades man mot IFK-kollegan Göteborg. Kvartsfinalerna spelas nästkommande helgIFK Norrköping behövde vinna matchen och visste att målskillnaden skulle vara viktig. Det kom att märkas på matchen och därmed även på betygen.