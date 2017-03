Cupmatch mot Änglarna ger bra vibbar

Kamratmöte i Svenska Cupens kvartsfinal

Under söndag eftermiddag blev det klart vilka 4 lag som skulle få hemmaplan i cupens kvartsfinal. IFK blev under lördagen segrare i sin grupp men hade spelat sig till för få poäng för att få hemmaplansfördel i kvarten. Nu lottades man mot IFK-kollegan Göteborg. Kvartsfinalerna spelas nästkommande helg

Övriga matcher i kvartsfinalen:

Östersunds FK-Trelleborgs FF

IF

BK Häcken-AIK



Segraren i IFK-mötet får i semifinalen hemmaplan mot segraren i matchen Elfsborg-BP.



Guldköping återkommer under nästa vecka med mera kring matchen mot Blåvitt.



Under måndagen spelar IFK träningsmatch på Linköping Arena mot Linköping City. Man kommer i första hand matcha de spelare som inte startade mot Halmstad. Jens Gustavsson säger att Daniel Sjölund kommer att få speltid i den matchen medan Nicklas Bärkroth står över. I övrigt är laget inte uttaget än. Matchen startar 18.15 Östersunds FK-Trelleborgs FFIF Elfsborg -IF Brommapojkarna BK Häcken-AIKSegraren i IFK-mötet får i semifinalen hemmaplan mot segraren i matchen Elfsborg-BP.Guldköping återkommer under nästa vecka med mera kring matchen mot Blåvitt.Under måndagen spelar IFK träningsmatch på Linköping Arena mot Linköping City. Man kommer i första hand matcha de spelare som inte startade mot Halmstad. Jens Gustavsson säger att Daniel Sjölund kommer att få speltid i den matchen medan Nicklas Bärkroth står över. I övrigt är laget inte uttaget än. Matchen startar 18.15

GUNNAR KÄLL

2017-03-05 21:24:00

