Den här fina pokalen fick laget med sig hem efter sitt besök i Stockholm. Kapten Ante hoppades laget skulle bli inbjudna till Volkswagen Cup även nästa år. Foto: Göran Modeen

Kapten Ante och manager Jens efter matchen mot Hammarby

Guldköping fick en pratstund med två viktiga personer efter matchen mot Hammarby. Ante refererar både till öl och vin i intervjun, och blickar framåt med optimism. Jens försöker i slutet i sin intervju, lugna oss supportrar att vi inte behöver känna oro för framtiden!

Ante



Du hade ju hela planen framför dig i matchen. Ta hem matchen åt oss...

- Tycker vi är stabila bakåt och släpper inte till speciellt mycket. Inledningen var jättebra med fint passningsspel från vår sida. Lite sämre i slutet av första men sen blir det hyfsat igen i andra trots många byten. Tycker vi gör en bra match och skönt att hålla nollan. Kul att passningsspelet börjat sitta. Det är skönt att ha ett tydligt övertag i bollinnehav, då blir motståndarna också tröttare av att springa utan boll. Sen kan man tillägga att det känns skönt att ta första titeln så här tidigt på säsongen. Det var en snygg pokal vi får med oss hem. Hade det varit i Tyskland hade den varit fylld med öl!



Det var ju helt rätt av dig att ta gult kort och frispark strax utanför straffområdet i slutet av matchen...

- Ja trodde först att jag skulle kunna komma in före honom och ta honom. Men sen när det inte gick så var det taktiskt rätt att göra som jag gjorde, precis som du säger och få hem laget.



Hur känns det för egen del då. Ursäkta om jag säger det, men du blir ju inte yngre med åren.

- Jag är som ett fint vin blir bättre med åren, det känns bara bra! Jag var ju en av de få som fick 90 minuter idag, och det är väl ett gott tecken om något att gubben kan hålla hela vägen. Det blev många byten idag, det var bara jag som spelade hela matchen i backlinjen. Smith började ju bredvid mig men fick flytta upp på mitten vid bytena. Det är på planen du får fotbollskonditionen. Vi pumpar på bra och flyttar på oss på ett bra sätt i backlinjen.



Nu börjar tävlingssäsongen redan nästa helg i cupen...

- Det ska bli väldigt roligt. Blir tre matcher i gruppspelet som vi helt klart vill vinna. Det är inte bara en fråga om vilja, det ska genomföras också. Vi vill gå vidare på ett bra sätt med starkt självförtroende, och blir man en av de fyra bästa gruppettorna får vi också hemmamatch i kvartsfinalen. Men som sagt var matcherna ska genomföras först med bra resultat hela vägen.



Hur ser veckan ut som kommer...

- Tror vi kommer att träna på rätt så tufft ändå, i alla fall början av veckan.



Jens



Den här matchen var ju bra för självförtroendet förstås, och nu börjar tävlingssäsongen. Vad har du för känslor och tankar inför det...

- Vi går in i alla matcher att vi vill vinna, så den inställningen kommer vi ha i cupen också. Det kommer tidigt på säsongen så det blir en utmaning i sig. När det gäller en hel säsong så gäller det att tänka både på lång och kort sikt. Men nu på söndag vill vi vara jäkligt bra mot Örgryte!



Sen börjar allsvenskan några veckor efter grupp och kvartsfinal...

- Vi har en ung och potentialstark trupp. Det kan bara bli bättre och bättre om vi ledare klarar av det vi ska göra med att utkräva rätt prestationer och vägleda i rätt riktning.



Vad vill du se för agerande på plan i år. Har förstått att bland annat det här med maxlöpningar är viktigt för dig...

- Det är sant och det är också viktigt att vi är duktiga i vårt passningsspel som vi visade idag mot Hammarby. Men det kan bli ännu bättre och sen är det också viktigt att så snabbt som möjligt vinna tillbaka bollen om man förlorar den. Så hög press är också en viktig ingrediens. Vi är trygga i hur vår väg är utstakad och det som gjort att vi är där vi är idag. Vi är noga med att fortsätta på det sättet. Vi kommer inte springa vilse på något sätt i våra beslut. Vi kommer fortsätta med ett ödmjukt förhållningssätt och ett hårt arbete.



Trots det så finns det en viss oro i supporterleden att luckan efter Tess inte har blivit ersatt. Oron består i att det kan bli sårbart vid skador och ett tätt matchande senare med Europaspel...

- Jag kan förstå att det finns en viss oro, men jag hoppas att prestationen idag på centrala mittfältet kan lugna den oron. De som fanns på planen idag var inte så tokiga så vi får se vart det tar vägen!



Men det var ju snack om att ersätta Tess. Kommer det sökandet att fortsätta...

- Det kommer jag inte berätta. Just nu jobbar vi med de spelarna vi har och idag visade vi mot Hammarby att det går bra.

