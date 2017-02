Det isländska nyförvärvet Gudmundur Thorarinsson

Klart: IFK värvar från norska storklubben

Fotbollskanalens uppgifter från tidigare idag visade sig stämma. IFK Norrköping har värvat en ny mittfältare.





- Gudi är en spelare vi har följt en längre tid, dels från hans tid i Nordsjälland, där jag följde honom och sedermera under hans tid i Rosenborg, säger Jens Gustafsson om nyförvärvet.



- Det är en väldigt spelskicklig innermittfältare, som vi har sökt en längre tid. Vi har också sökt en spelare som har potential att kunna hjälpa oss att växa och som vi kan hjälpa att växa. Vi tycker det är viktigt med spelare som har potential att bli bättre hos oss. Det är vi övertygade att Gudi kommer göra. Vi vet också att han har spelat många kvalitativa matcher i Rosenborg som vi vet är ett bra lag efter våra matcher i somras. Vi skapade goda kontakter med Rosenborg den tiden och det är det som gjort den här affären möjlig. Vi är väldigt nöjda med den här rekryteringen. Vi har vetat länge att vi haft en lucka på centralt mittfält och har därför sökt en ersättare framför allt till Tesfaldet. Med det här känner vi oss väl förberedda inför säsongen, säger Jens på presskonferensen där spelaren presenterades.



Thorarinsson har en knäskada som drabbade honom den 12:e januari och kommer därfrör inte kunna spela förrän om en vecka.



- Det känns bra. Först och främst är jag väldigt förväntansfull och det ska bli roligt att spela fotboll här. jag har sett mycket av laget och jag gillar deras spelstil. Jag var här med Rosenborg förra året och spelade tio minuter. Det var väldigt bra stämning på arenan. Jag känner David Moberg Karlsson från vår tid tillsammans i Nordsjälland och sedan känner jag även Jon Gudni Fjoluson. Allt de har sagt om klubben är bra saker och jag tror jag kommer trivas här, säger nyförvärvet själv till IFK:s app Peking Inifrån.

0 KOMMENTARER 210 VISNINGAR 0 KOMMENTARER210 VISNINGAR JONATAN HÄGGSTRÖM WEDDING

jonatanhw@gmail.com

På Twitter: jonatanhw

2017-02-17 15:06:00

