Det är inte ofta den här mannen missar en match när ÖIS spelar hemma. Så har det varit i många decennier. Sonen Anders är givetvis ÖIS:are även han, lite yngre och starkare så han åker på många bortamatcher också.

Kusinmöte på Östgötaporten på söndag

Kusinmöte är det kanske bara för två personer. Artikelförfattaren och hans kusin Örjan som är en fanatisk ÖIS:are. Det var ett tag sedan våra två lag möttes så jag tog tempen på min käre kusin i den här intervjun!







Hur har försäsongen sett ut så här långt...

- Har bara varit en träningsmatch och den spelades mot den nyblivna söderetta-laget Assyriska från Frölunda.

Jag måste nog säga att det var bland de bättre premiärerna på länge. Det sprudlade av energi och närkamperna vanns på ett rejält sätt. Öis matchade två olika uppställningar och bytte lag nästan helt i paus. Resultatet 5-0 i halvtid, och 8-0 vid full tid visade att det är många som vill slåss om startplatserna. Jag blev faktiskt imponerad av Elmander med ett bra driv och sin speluppfattning håller han hög klass.



Sen har jag varit bortrest i London kunde förstås inte avhålla mig från att gå på fotboll. Var och såg Milwall i The Championship. Under tiden så spelade mitt lag ett träningsmatch mot Varberg ”kollegor” i Superettan. En match som man förlorade med uddamålet 3-2. Inget bra resultat förstås, men det fanns ljusglimtar till exempel att vår 18-årige junior Adis Gibanica fick göra sitt första mål i A-laget!



Elmander som du nämnde nyss, vad tror du han kan betyda för laget...

- Efter att dörren öppnades för en återkomst, så är det på något sätt ett "statement" av klubben att locka hem Johan. Min farhåga är dock den att han inte stannar, då han har ett kontrakt som redan löper ut till sommaren. Men jag hoppas han stannar och kan kanske dra in mer sponsorpengar, vara med och bygga upp ett bra lag och locka fler åskådare. Kanske en framtida lagkapten nu när Lindström gått till BK Röva och Mourad trappar ned i Utsikten?



Vi får kanske översätta ditt språk så läsarna förstår. BK Röva är alltså Häcken. Ni har ju en speciell humor i Göteborgstrakten!Truppen för övrigt då hur tycker du den ser ut i år...

- Ser bättre ut än på länge och då tänker jag på den mentala biten. Kommit in en del killar med vinnarskalle, Elmander, Carlsén från Ängelholm och en kille som verkar het som en kamin och det är Emil Skogh som valde ÖIS framför flera andra klubbar. De bildar ihop med Lucic i mål och Hammar en stabil centrallinje. En annan kille som kommit till är Daniel Sliper och två återvändare i Jacob Eriksson och Danny Ervik. detta gör en bra konkurrens på alla poster.



Vad är dina förhoppningar och förväntningar i Superettan den här säsongen...

- Öis kommer att vara en av två lag som tar klivet upp redan i år.....hoppas jag. Visst finns det konkurrens i superettan av t ex Öster, Gefle och Falkenberg. Men med lite flyt, få skador och rätt inställning så kommer detta bygge att spela allsvenskt och då möta Peking igen. Det är ju också ett klassiskt lag, men ändå lillebror jämfört med ÖIS. Har alltid gillat Norrköping, och det är ju ett av få blåvita lag som man kan ha sympati för. Och ett stort tack för lånet av Janne Hellström som var med och tog den senaste guldmedaljen till rödblått. Janne Andersson däremot gjorde väl inget större intryck under sitt år här, mest oavgjorda matcher. Han sparade väl sig till större uppgifter kanske!?



Hur tror du det kommer gå för mitt kära Peking i år...

- Finns en liten varning att man kan utvecklas till ett Leicester, blommar upp tar ett guld under ett svagt allsvenskt år och dalar sen. Dock all heder åt ungdomssatsningen, men att missa Kristoffer Olsson måste ha svidit på Gnäll-läktaren? Men tror tyvärr att det är slut på medaljregnet på ett tag...MFF och AIK gör upp, money rules! Men nästa år kanske man går på Promenaden igen, mot plastgräset på parken och tre rödblå poäng?



Vad önskar du mer av säsongen för egen del...

- Börja stabilt, ta några enkla trepoängare och sen öka, Elmander stannar, Skogh och Ville spottar in mål, Mutumba blir hel och får en nytändning, Sebastian Olsson som gick till de onämbara får ingen speltid alls och att vår tränare en enda gång åtminstone, går fram med ett äkta leende till klacken och tackar för stödet! Sen självklart vinna bägge derbyna, fler åskådare och att kung Sören alltid blir kvar på ÖIS-gården! Dessutom all heder åt vår akademi, med framgångsrika U-lag!!



Tack Örjan för att du tog dit tid. Vi måste översätta de onämbara, vi kan kalla laget BlääVitt så fattar läsarna vad du åsyftar! Hoppas precis som du att våra lag möts i högsta serien 2018, så vi får anledning att tjata mer med varandra. Men på söndag tror jag ni får återvända hem tomhänta. Må bästa laget vinna och hoppas på ett bra spel!!!

Jag och ÖIS Örjan har växt upp tillsammans under våra barn och ungdomssomrar då släkten samlades i Norra Värmland. Det skiljer bara några år mellan oss så det var på många sätt naturligt, att det var vi två som umgicks mest. För mig är Örjan nästan lite mer som en bror än en kusin. Vi växte upp i en tid utan mobiltelefoner och internet. Vi skrev ofta brev till varandra, på papper som postades och kunde sparas. Det är sant det var ganska vanligt på den tiden. Mycket av breven handlade om vilket lag som var bäst Norrköping eller ÖIS. Ett annat kärt samtalsämne var vad som är framsidan på Sverige, östkusten eller västkusten? Lika givande som att diskutera vad som är fram och baksidan på en fotboll! 