Maj månads spelare: # 23 Niclas Eliasson

Ingen blir förvånad att herr Eliasson blev bäst i Peking utifrån våra spelarbetyg i maj. Guldköping fick en intervju med vår assistkung på väg ner till Helsingborg inför samlingen med U-21 landslaget och stundande slutspel i Polen.



Inte nog med att du blev bäst i Norrköping i maj månad. Du blev också utsedd till allsvenskans bästa i maj. Inte nog med det i Sportpanelen på SvT i måndags blev du utsedd till vårens spelare i allsvenskan! Har du nånsin varit i bättre slag...

- Nej det har jag inte. Det är tack vare att jag fått spela kontinuerligt, samt att jag har bra spelare omkring mig på planen. Så jag får tacka laget att det gått så bra för mig nu. Men både för egen del och för laget kan det bli ännu bättre. Det som inte varit bra under vårsäsongen var våra dubbelmöten mot Östersund. Men även mot lag som ligger lågt och försvarar sig brett. Tänker då förstås på Sundsvall och AIK som vi inte fick hål på.



Vad har varit bäst då så här långt...

- Det är så klart Malmö borta. Men även Göteborg hemma senast var riktigt bra även om det inte ingår i maj månad.



Nu är då på väg till U-21 landslaget. Vad tänker du om det...

- Ska bli riktigt roligt. Kan gå hur som helst i den turneringen. Det är en tuff grupp vi kommit med England och hemmanationen Polen. Slovakien ska man inte heller räkna bort men är rankade sist av de fyra. Det är bara ettan och bästa tvåan som går till semifinal, så det gäller att prestera på bästa sätt och få bra resultat om vi ska gå vidare. Det är alltid en bra erfarenhet att spela på internationell nivå. Det blir också en bra förberedelse för mig och mina Norrköpingskamrater i laget, inför det stundande Europa Leaguekvalet.



Lycka till nu då och vi lär höras flera gånger. Du blir nog månadens spelare fler gånger om du fortsätter så här...

- Haha tack så mycket och hoppas vi hörs igen då!



Betygen som ledde fram till utnämningen



AIK hemma 3

Niclas fortsätter utgöra Norrköpings främsta anfallsvapen. Var idag konstant markerad av vad som kändes som minst fyra AIK-spelare och hade därför svårt att dominera på det sätt vi vant oss vid den senaste tiden. Blixtrar ändå till ibland och då känns det alltid farligt. Betygsättare: Joel Bertilsson



Halmstad hemma 4

Ännu en fenomenal insats från Niclas Eliasson. Har vuxit ut till den största nyckelspelaren och idag visar han det igen med två assist. Kom runt ofta på kanten, men förutom assisten hände det inte så mycket. Ändå en mycket bra match av Eliasson. Betygsättare: Jonatan Häggström Wedding



Malmö borta 4

Började lysande och den som kändes som största hotet mot MFF:s reservbetonade backlinje. Hade ett riktigt vasst distansskott som var nära att gå in. Var hårt tagen av motståndarna och mattades efterhand. Har utvecklats enormt hos IFK och känns som lagets viktigaste offensive spelare för dagen. Betygsättare: Gunnar Käll



Kalmar hemma 4

Mindre bra första halvlek men är outstanding i andra. Står för båda assisten till IFKs mål och skapar även en hel del andra farligheter. Fortsätter att vara Norrköpings kanske vassaste hot framåt den här säsongen. Betygsättare: Joel Bertilsson



AFC Eskilstuna borta 4

Första halvlekens stora gigant, med ett mål och många skapade chanser. Även ganska bra defensivt. Har vuxit ut till en nyckelspelare i offensiven den senaste tiden. Niclas gick över till vänsterkanten i andra när Bärkroth kom in och tröttnade lite på slutet Inte lika bra i andra som i första. Betygsättare: Jonatan Häggström Wedding



Sundsvall hemma 3

Under hela matchen så var det en spelare som kontinuerligt skapade chanser och det var Eliasson. Dels hade han flera distansskott som var riktigt nära och samtidigt levererade han flera inspel som hade kunnat bli mål. Krånglar sällan till det utan använder sin snabbhet på rätt sätt. Eliasson utses till dagens IFKare av Guldköping! Betygsättare: Jonathan Karlsson



5 = landslagsklass

4 = mycket bra

3 = bra

2 = godkänd

1 = mindre bra



0 KOMMENTARER 282 VISNINGAR 0 KOMMENTARER282 VISNINGAR GÖRAN MODEEN

goran.modeen@gmail.com

2017-06-06 22:15:00 goran.modeen@gmail.com2017-06-06 22:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-06-06 22:15:00

IFK Norrköping

2017-06-04 21:40:57

IFK Norrköping

2017-06-04 20:00:55

IFK Norrköping

2017-06-03 17:41:00

IFK Norrköping

2017-06-01 21:29:48

IFK Norrköping

2017-06-01 20:52:00

IFK Norrköping

2017-05-30 23:22:00

IFK Norrköping

2017-05-27 22:16:28

IFK Norrköping

2017-05-27 21:38:04

IFK Norrköping

2017-05-26 16:12:00

ANNONS:

Ingen blir förvånad att herr Eliasson blev bäst i Peking utifrån våra spelarbetyg i maj. Guldköping fick en intervju med vår assistkung på väg ner till Helsingborg inför samlingen med U-21 landslaget och stundande slutspel i Polen.Klasskillnaden var tydlig och det var även tydligt vilket lag som står för offensiv fotboll och vilka som står för en destruktiv motsvarighet. Inte konstigt att kreativa spelare som Niclas Eliasson trivs och utvecklas i IFK Norrköping.Efter en ganska svag och tempofattig första halvlek mot Göteborg, där man turligt tagit ledningen efter en målvaktstavla, växlade Peking upp rejält i andra. Efter ett drömmål av stekhete Eliasson kunde slutresultatet tillslut helt rättvist skrivas till 2-0.IFK Norrköping är obesegrat i åtta raka kamratmöten och är storfavoriter inför våravslutningen mot IFK Göteborg. Nu är frågan: Håller de för pressen?Efter en relativt händelselös och chansfattig match kunde Norrköping lägga ännu en förlustfri match till samlingen. Den nionde i ordningen och i skrivande stund är Peking uppe på lika många poäng som serieledande Malmö, dock med en match mer spelad.IFK Norrköping fortsätter att skugga Malmö FF om det allsvenska guldet. Mot AIK prickade Bärkroth stolpen i en match som slutade 0-0. Peking har nu nio matcher utan förlust.8 raka matcher utan förlust, seger i de 4 senaste, så bra är Pekings facit sedan debaclet mot Sirius. Men spelet mot HBK skrämmer knappast motståndaren AIK inför klubbarnas möte på Östgötaporten. Det behövs mera fart mot Allsvenskans bästa defensiv, AIK:s välorganiserade försvar kommer inte att gå bort sig! Receptet som ordineras är att IFK måste våga skjuta, det lönade sig mot Djurgården på Tele2 och är nyckeln till en ny 3-poängare i denna 6-poängsmatch i serietoppen.Efter en målrik historia fick IFK Norrköping med sig tre poäng mot Halmstad. De offensiva spelarna stack ut medan defensiven inte riktigt var på topp.IFK Norrköping klättrade upp i toppen av den haltande tabellen efter seger mot Halmstad. Delar av matchen stod IFK för riktigt fin fotboll, men långa stunder var det inte mycket att hurra för. Trots det tog man tre poäng och det i sig är en styrka.IFK Norrköping slåss om serieledning när de nu går in i en period med tre tuffa hemmamatcher på åtta dagar. Först ut: Halmstad BK