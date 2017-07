ÖSK - IFK: Spelarbetyg

Trots att Peking radade upp målchanser blev det en tung förlust mot Örebro SK. De offensiva spelarna gjorde överlag bra ifrån sig, samtidigt som försvarsspelet havererade.

5 = Landslagsklass4 = Mycket bra3 = Bra2 = Godkänd1 = UnderkändMichael Langer 2Gjorde en bra räddning i första halvlek, men i övrigt var det inte mycket positivt från Langer idag. Borde ha tagit 3-2-målet och stod fel positionerad vid ett par tillfällen. Langer har varit bra tidigare, men som han spelade idag förtjänar han inte startplatsen.Filip Dagerstål 2Kom aldrig till sin rätt som högerback idag. Borde ha kunnat få bort bollen vid Örebros första mål. Sedan hade han fortsatta problem med Maic Sema. Följde sällan med i offensiven, men bra uppspel och en del bra ingripanden defensivt. Är bättre på mitten.Mycket bra i passningsspelet och drev fram bollen framgångsrikt ett antal gånger. Han borde ha kunnat komma in framför Sema vid Örebros 2-1-mål, men i övrigt gjorde han det okej defensivt. Framför allt bra offensivt dock.Jon Gudni Fjoluson 2Styrde passningsspelet totalt i första halvlek och slog knappt en boll fel. Hamnade fel vid 2-1 och 4-2, men bra offensiv. Stark tvåa, men vissa svaga ingripanden i defensiven sänker betyget.Cristopher Telo 2 (ut 79)Misstag vid 4-2 då han borde hunnit med bättre, ödestigern felpass innan 2-1. Kreativ och pigg framåt, men de två betydelsefulla misstagen sänker betyget. Bortsett från dessa händelser var han okej defensivt och det offensiva höjer helhetsbilden av Telos prestation.Skapade oerhört mycket. Bra inlägg och hotade ständigt med att vika in med vänsterfoten. Gör en assist. Hemjobbet var bättre än vanligt och han lyckades i stort sett alltid göra sin gubbe. DMK har verkligen imponerat efter uppehållet.Gudmundur Thorarinsson 2Osynlig. Spelade mest i sidled och andra enkla kortpassningar. Lyckades sällan med sina försök till avgörande passningar och när han fick läget att skjuta eller spela fri någon blev det fel. Han jobbade hårt, men var inte mer än okej i duellspelet. Det syns att Gudi har kvalitet, men han måste få ut mer av det.Daniel Sjölund 4 (ut 85)Navet. Gjorde snurrfinter, vann boll, öppnade anfall, lugnade ner spelet när det behövdes och tog smarta löpningar. Daja var den spelare som höll ihop laget även när det gick emot. Han försökte fortfarande när det var tio minuter kvar och allt kändes uppgivet. Ologiskt att han blev utbytt. Bästa IFK:are idag!Fortsätter göra poäng. En assist idag. Eliasson är kreativ och skapar mycket. Vandrar runt i banan och byter ofta kant. Gör aldrig en halvdan insats längre.Fick göra mål på sin gamla klubb, men kunde gjort fler. Kalle hade många halvchanser och ett par bra chanser, men han fick inte till det mer än en gång.Jobbade hårt och var bra i targetspelet. Lyckades få fast bollen där uppe och kombinerade bra. Gjorde ett mål och en bra insats även i övrigt, men han hade chanser för att göra minst ett mål till. Saknar effektivitet just nu. Simon Skrabb (in 79) och Eric Smith (85) spelade för kort tid för att betygsättas.