Peking Fanz kraftsamlar för damerna

Peking Fanz har sedan en tid tillbaka startat en insamling till förmån för IFK Dam. Målet är att ge tjejerna bättre förutsättningar och drömmen är givetvis ett allsvenskt lag även på damsidan.





”Att dra på sig tröjan med den blå stjärnan och springa ut på planen är eller har varit lite av en dröm för oss alla någon gång i livet och att göra det i Allsvenskan lär vara en extra speciell känsla för de som får detta privilegium. Peking Fanz drar därför igång insamlingen ”Tillsammans mot Allsvenskan!”.



Varför gör vi det? Det bör vara en självklarhet med ett lag i Allsvenskan även på damsidan i IFK Norrköping. Vi längtar efter känslan att få se laget fira när man slagit LFC på Östgötaporten. Det vore en skön känsla, eller hur? Dessutom ett bra delmål på vägen mot att i framtiden kunna lyfta SM-bucklan.



Denna insamling kommer varken ge oss Allsvenskan eller SM-guld, men den är tänkt att ge laget ännu bättre förutsättningar på resan mot toppen. Som ni säkert vet har vårt damlag lite skulder som de dras med. En av dem, som vi har för mål att betala av, är den till kommunen på ca 700 000 kr. Samtidigt vill vi även vill bidra till den fortlöpande verksamheten som man har kommande säsong. Vi hoppas att alla IFK:are och vänner av fotbollen i Norrköping vill hjälpa till!



Du väljer själv hur stort ditt bidrag är, alla bidrag är lika viktiga. Men om du väljer att bidra med 300 kr eller mer kommer du att få en exklusiv, limiterad silkeshalsduk som är specialdesignad för insamlingen.

Enklaste sättet att bidra är att Swisha till 123 148 52 34

Du kan även betala in på bankkonto i swedbank:

Clearingnr: 84806

Kontonr 9646718206

Märk betalningen med: IFK DAM



Vi har även tänkt att under insamlingens gång att slänga in lite roliga auktioner eller liknande, håll ögonen öppna!”



Undertecknad var i kontakt med IFK dams klubbdirektör, Jörgen Lindström, i helgen. Han berättade att det eminenta initiativet har fått in 50 000:-. Insamlingen lär på hålla till början av april. Det finns ett event på Facebook som heter: Tillsammans mot allsvenskan – Hjälp till att stötta IFK Dam. Gå in där om du inte redan gjort det. Då och då läggs ut aktionsföremål alltifrån matchtröjor till signerade matchbollar med mera.

0 KOMMENTARER 262 VISNINGAR 0 KOMMENTARER262 VISNINGAR GÖRAN MODEEN

goran.modeen@gmail.com

2017-03-13 17:41:00 goran.modeen@gmail.com2017-03-13 17:41:00

