Peking gjorde det de skulle mot jumbon

IFK spelade under fredagkvällen en oerhört viktig bortamatch mot bottenlaget AFC Eskilstunas. Matchen skulle bara vinnas. Det såg bra ut efter första halvlek, men i andra halvlek tog sig AFC tillbaka in i matchen.

IFK Norrköping vann matchen mot seriejumbon AFC Eskilstuna och går därmed upp på andraplatsen i Allsvenskan Redan i sjunde minuten gjorde IFK Norrköping 1-0 efter ett fint anfall. Gudi Thorarinsson fick bollen efter en fin aktion från Kalle Holmberg . Islänningen spelade ut bollen till Telo som slog ett inlägg över till Niclas Eliasson i bortre delen av straffområdet. IFK:s nummer 23 skruvade vackert in bollen i krysset med sin vänster. 1-0 till Peking!Efter ledningsmålet lossnade spelet för Norrköping. De rullade runt tålmodigt och spelade ut AFC. Laget kom till många bra chanser och spelade bra offensivt. AFC hotade med kontringar. De försökte även spela sig fram genom kortpassningsspel, men det blev sällan framgångsrikt.I 23:e minuten kom nästa farliga möjlighet. Sebastian Andersson fick en boll i djupet. Han tog sig förbi en försvarare, men kom lite ur vinkel. Sebbe lyckades ändå få till ett bra avslut. Tim Erlandsson i AFC-målet fick göra en kvalificerad räddning.AFC:s första målchans kom efter knappt en halvtimme. Omar Eddahri sköt ett skott utifrån, som såg ofarligt ut, men Langer kunde inte hålla skottet, utan släppte en livsfarlig retur rakt ut. Lyckligtvis var Andreas Johansson där och kunde rensa undan. Fem minuter senare fick IFK en fin chans då Niclas Eliasson slog ett inlägg mot bortre stolpen. Där dök Sebastian Andersson upp och nickade, men utanför.I 36:e minuten kom dock 2-0-målet. Linus Wahlqvist drev upp bollen samtidigt som hemmaförsvaret bara backade och backade. Till slut spelade Linus in bollen till en helt ren Kalle Holmberg, som stod vid straffpunkten och bara kunde placera in bollen till höger om AFC-keepern. Fint mål, men horribelt försvarsspel av Eskilstuna.Anmärkningsvärt är att AFC-spelare två gånger i första halvlek armbågade IFK-spelare i ansiktet. Först Raskaj på Thorarinsson, sedan Buya på Wahlqvist. Det kanske skulle varit gult kort på någon av de förseelserna.IFK höll 2-0-ledningen utan problem resten av halvleken. De gjorde en stabil insats i första halvlek. Bra passningsspel, okej försvarsspel och bra effektivitet på målchanserna. Samtidigt gjorde inte AFC en särskilt bra halvlek. Känslan i paus var att gästerna enkelt skulle kunna ta hem de tre poängen och kanske till och med göra några mål till.I inledningen av andra halvlek började Eskilstuna ta över spelet en aning. Peking såg ut att vara lite illa ute där ett tag, men efter hand tog de över igen. Till exempel hade de ett mycket vackert anfall med fint kombinationsspel mellan Kalle Holmberg, Niclas Eliasson och Filip Dagerstål. Det ledde fram till ett skottläge utifrån för Kalle Holmberg, men han sköt utanför.Trots att IFK tog över spelet igen släppte de in en reducering i 56:e minuten. AFC hade en kontring, men fastnade på vägen. IFK-spelarna hann hem, men ändå kunde de inte ta bollen från Buya Touray, som slog ett inlägg mot bortre stolpen där en helt fri Omar Eddahri nickade in bollen. Uselt försvarsspel från Norrköping.Efter målet såg det sämre ut i IFK, men efter ett tag kunde de ta över spelet igen. Med en timme spelad fick Niclas Eliasson en gyllene chans att utöka. Christopher Telo slog precis som vid 1-0-målet ett överlångt inlägg som landade hos Eliasson. Den här gången sköt han dock i ribban.I 68:e minuten byttes Kalle Holmberg ut mot David Moberg Karlsson . Med ungefär 20 minuter kvar av ordinarie tid fick AFC Eskilstuna ett väldigt farligt läge på en kontring. Sasa Matic kom till ett väldigt bra läge, men han kom inte till skott ordentligt. Senare kom Nicklas Bärkroth in istället för Gudi Thorarinsson. Bara några minuter efter Matic chans fick Buya Touray ett bra läge efter ett inlägg. Han nickade utanför. IFK spelade inte alls bra nu och det kändes inte alls stabilt i defensiven.I den 79:e minuten fick IFK ett jättebra läge att avgöra matchen. Sebastian Andersson fick en jättefin passning i djupet, men han missade friläget. Det var en fantastisk chans, men Sebbe gjorde inget bra avslut. AFC skapade också målchanser och det såg ofta farligt ut även i Langers straffområde.I 87:e minuten fick IFK ett bra frisparksläge efter att Daniel Sjölund rivits ner. Niclas Eliasson sköt över muren, men rakt på målvakten I 90:e minuten hade Peking ett väldigt bra kontringsläge. David Moberg Karlsson drev upp bollen och hade Sebastian Andersson till vänster om sig. Sebbe var helt fri, men DMK valde att skjuta istället. Det var ett ganska bra skott, men målvakten kunde rädda ut till en hörna. Felbeslut av Moberg, som var pigg och kreativ under sitt inhopp, men sällan tog rätt beslut i de avgörande lägena.Domaren blåste kort senare av matchen och IFK vann matchen med 2-1. Andra halvlek var betydligt sämre än första. IFK skapade chanser, men var ineffektiva och spelade dåligt defensivt. AFC kom till alldeles för många chanser. Skönt att få med sig tre poäng, men Jens har mycket att fundera på. Som andra halvlek såg ut kunde det gått mycket värre!Sammanfattningsvis var det en match där det bara skulle spelas hem tre poäng. Det var vad som skedde också, men spelmässigt finns det saker att jobba på. Framför allt i försvaret och i avsluten.