Östgötaporten, 2017-03-04 14:00

IFK Norrköping - Halmstads BK

7-0



Holmberg visade vägen med tre mål mot Halmstad.

Peking körde över Halmstad – vidare i cupen

Efter två mindre bra matcher var IFK Norrköping tillbaka i storform.

Mot Halmstad BK behövdes det bara en halvtimme innan Peking hade vunnit matchen som slutade 7-0.

– Skönt att det blev mer än ett mål den här matchen, vi har den rätta kvalitén och den har vi utnyttjat, sa tremålsskytten Kalle Holmberg till Cmore.



Vilket IFK Norrköping också visade upp.

Efter knappt halvtimmen spelad hade IFK Norrköping en 5-0 ledning mot hallänningarna.

– Skönt att det blev mer än ett mål den här matchen, vi har den rätta kvalitén och den har vi utnyttjat, sa tremålsskytten Kalle Holmberg till Cmore.



Katastrofala defensivt

IFK Norrköping hade allt och Halmstad hade ingenting. Gästerna var katastrofala defensivt och saknade inspiration framåt. Janne Jönsson i Halmstad-båset kunde inte vara nöjd med dagens taktiska genomgång, för gästerna var alldeles för dåliga när Norrköping satte prägeln på hela matchen.

Tempot var som vi tidigare har sett på Östgötaporten – väldigt högt. Bollen gick runt och tålamodet lyste igenom laget, precis som förväntningarna var inför matchen. Även om ungdomarna på mitten, Smith och Dagerstål inte behövde stå för mycket så hade de vänner på kanterna som skötte framspelningarna. Telos fot, Moberg Karlssons fot oh Wahlqvist fot gjorde jobbet åt anfallarna där framme. Pang, pang och pang, hela tiden.



Sjölund tillbaka

Sebastian Andersson passade också på att utöka ledningen i andra halvlek när inhopparen Nicklas Bärkroth hade hoppat in. Bärkroth assisterade först Andersson innan han skött in 7-0 på egen hand. Då hade också Daniel Sjölund hoppat in och varit med i uppbyggnadsspelet, Sjölund som har varit skadad och missat de två senaste matcherna.

Mot slutet höll Peking undan och vann till slut med 7-0.

– Vi är väldigt bra och 7-0 är rättvist minst sagt, idag ville vi mer och det var mer glädje än innan, sa Sebastian Andersson efter matchen.

