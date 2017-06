Peking krossade sitt motstånd i europakvalet

IFK Norrköping fick en kväll de sent kommer glömma när Prishtina spelades ut totalt och IFK praktiskt taget säkrade avancemang till nästa kvalomgång redan innan returmötet.

Under torsdagskvällen spelades det första mötet av Europa League -kvalets första omgång mellan IFK Norrköping och FC Prishtina.Trots att ståplats är förbjudet i europaspelet lyckades lagens fans bilda en mäktig stämning innan matchstart. På bortaläktaren hölls en stor albansk flagga upp som ett tifo och hemmaklacken höll upp halsdukarna och sjöng kamratsången. Härlig inramning inför en viktig match där undertecknad hade höga förväntningar på underhållning och bra IFK-spel.Prishtina satte direkt hög press och visade upp ett irrationellt och frejdigt spel. De fick redan efter en minut frispark från kanten. Därifrån slogs ett inlägg mot bortre stolpen som efter en touch gick precis utanför stolpen. Samtidigt kändes det som att gästernas offensiva spel kunde straffa sig, då organisationen defensivt inte såg ut att vara den bästa. Kort efter den första målchansen lyckades dock Prishtina skapa ett ännu farligare läge. Anfallaren Mankenda Gauthier lyckades komma runt på kanten och slå ett inspel mot lagets andra anfallare som sånär kunde få en ordentlig touch på bollen och sätta dit ett ledningsmål.Peking fick en tuff start på matchen, mot ett förvånansvärt energiskt motstånd, men de fortsatte ha tålamod och försökte rulla bollen. IFK flyttade upp spelet och började skapa chanser. I 9:e minuten kom också ett ledningsmål för IFK Norrköping. David Moberg Karlsson fick bollen ute till höger, fintade sig förbi en motståndare, vek in i banan och sköt. Skottet var perfekt placerat i bortre hörnet och otagbart för Muqiqi Alban i Prishtinas mål. 1-0 och en fantastisk start för Norrköping på årets europäventyr.Efter DMK:s fina mål tog IFK tag i matchen rejält och hade ett rejält spelövertag. Det fanns mycket ytor på kanterna och i straffområdet. Peking hade några halvchanser, bland annat ett skott på målvakten från Eliasson ur snäv vinkel i straffområdet. I övrigt slutade Prishtina pressa högt, vilket förmodligen berodde dels på att de blev trötta, dels på att de märkte att IFK hanterade pressen och kunde spela sig ur det med ett mycket fint kortpassningsspel. Efter drygt 20 minuter fick Sebastian Andersson ett skottläge strax utanför straffområdet. Han avslutade bra, med ett lågt skott i vänsterhörnet, men målvakten gjorde en fin räddning.Kort efter Anderssons skott, närmare bestämt i 24:e minuten fick anfallaren en ny chans. Allt började med att Kalle Holmberg fick ett läge i straffområdet, men blev av med bollen. Sedan vann Linus Wahlqvist bollen efter aggressiv kollektiv press. Bollen gick till David Moberg Karlsson som petade tillbaka bollen till en framrusande Wahlqvist. Högerbacken tog med sig bollen och slog ett hårt inlägg mot bortre stolpen, där Sebastian Andersson dök fram och stötte in bollen mellan benen på målvakten. 2-0.Endast ett par minuter senare kom nästa vackra anfall från IFK. Efter snabbt kortpassningsspel klackade Sebastian Andersson bollen till Niclas Eliasson , som avslutade kliniskt intill vänsterstolpen. 3-0 och plötsligt kändes den här kvalmatchen redan avgjord. Peking hade visserligen haft ett stort övertag spelmässigt, men antal chanser speglade inte riktigt resultatet efter 25 minuter. Effektivt!Även om dubbelmötet i stort sett kändes avgjort redan fortsatte IFK trycka på. Det lönade sig också med halvtimmen spelad då Linus Wahlqvist forcerade fram och spelade Sebbe fri, men istället för att skjuta själv valde anfallaren att spela den i sidled till Kalle Holmberg som bara rullade in bollen i öppet nät. 4-0!Trots nedslagen fortsatte Prishtina hota med framför allt fasta situationer och inlägg mot två kraftfulla anfallare. I Peking syntes det att alla ville göra mål och gå framåt. Lite som när ett knattelag leder med 8-0. Den som verkade mest sugen på att få vara med i målprotokollet var Kalle Holmberg, som nickade in 5-0 till IFK Norrköping efter ett inlägg från Niclas Eliasson.Prishtina sökte febrilt efter en lösning på det läckande försvarsspelet. I 42:a minuten gjorde de ett bytte då Endrit Krasniqi ersattes av Pefqeli Mergim.Resultatet efter 45 minuter var alltså 5-0 till IFK Norrköping mot ett Prishtina vars spel definitivt inte motsvarade supportrarnas insats. Medan fansen, åtminstone inledningsvis gav Peking Fanz en rejäl match kunde IFK enkelt rulla bort gästernas backlinje. Även om Prishtina hotade offensivt var försvarsspelet under all kritik. Samtidigt var inte heller IFK särskilt skärpta defensivt. Bortalaget kunde flera gånger stå helt omarkerade i boxen och nicka, men effektiviteten var dålig.Den stora ledningen i paus öppnade läge för att testa till exempel Simon Skrabb och Nikola Tkalcic i andra halvlek. Jens hade chansen att göra tidiga byten och låta tre spelare visa upp sig längre än fem/tio minuter.IFK gjorde inget byte i paus, men det gjorde gästerna. Med en halvlek kvar hade de alltså gjort två av sina byten.Peking skapade sin första farliga möjlighet efter drygt fem minuter i andra halvlek, då Kalle Holmberg dribblade sig till ett skottläge och med hjälp av en touch sköt precis över. Kort senare sköt Prishtina precis utanför från distans. I 56:e minuten byttes mycket riktigt Simon Skrabb. Han fick ersätta Kalle Holmberg, som gjort en bra insats med två mål. Skrabb fick ta positionen till vänster på mittfältet samtidigt som Eliasson bytte kant och David Moberg Karlsson gick upp i anfallet.Andra halvlek var inte alls lika intensiv och chansrik som den första. Peking spelade mest runt bollen och skapade inte mer än halvchanser. Prishtinas defensiv verkade bättre, men anfallsspelet såg ut att bli lidande för det. I 63:e minuten kom Gudmundur Thorarinson in istället för Daniel Sjölund. Kort efter bytet fick gästerna ett gyllene läge att reducera. Lagets anfallare sköt med vänsterfoten från kort avstånd, men Langer lyckades rädda.I 70:e minuten fick en av matchens offensivt bästa spelare, Linus Wahlqvist bollen på mittplan. Han satte fart direkt, tunnlade Prishtinas mittback och sköt stenhårt från straffområdeslinjen ungefär. Skottet var hårt, men rakt på och målvakten kunde rädda. Precis efter högerbackens läge gjorde gästerna sitt tredje och sista byte.Peking spelade mycket bra och kontrollerat. De anföll friskt fortfarande, men målen uteblev. I 77:e minuten fick Linus Wahlqvist kliva av planen och ersattes av Eric Smith . Med tio minuter kvar av ordinarie tid fick Sebastian Andersson ett jätteläge att göra sitt andra mål för dagen. Jon Gudni Fjoluson spelade fram Sebbe, som blev fri i straffområdet och avslutade med vänsterfoten på ovansidan av ribban.Med bara minuter kvar av matchen fick Sebastian Andersson återigen ett läge att bli tvåmålsskytt. Efter fint samspel mellan DMK och Skrabb fick Sebbe bollen i straffområdet. Istället för att placera in den vid bortre stolpen sköt han högt över.IFK var det bättre laget och visade det matchen igenom. De vann rättvist och säkrade praktiskt taget avancemang till nästa kvalomgång. 5-0 och en imponerande laginsats, samtidigt som Prishtina inte bjöd upp till ett särskilt bra motstånd.Noterbart från presskonferensen är att Jens Gustafsson inte verkade särskilt nöjd med lagets prestation, trots resultatet. Han ville se en bättre insats från laget i söndagens match mot Örebro SK.