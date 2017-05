Jens mot hans ersättare i Halmstad

Peking mot serieledning: Inför mötet med farmarklubben

IFK Norrköping slåss om serieledning när de nu går in i en period med tre tuffa hemmamatcher på åtta dagar. Först ut: Farmarklubben Halmstad BK





Jag ska inte bara tjata om alla som först varit i HBK och sedan IFK.



Kross senast

IFK Norrköping har redan spelat mot Halmstad en gång i år. Nämligen i den sista matchen i Svenska Cupens gruppspel. Peking gick vinnande med 7-0 ur den matchen, men det går inte att förvänta sig något liknande nu. Det var en extrem underprestation av Halmstad samtidigt som allt gick vägen för IFK.



HBK har spelat bra i många matcher utan att få med sig poängen. Det har till stor del berott på att de inte varit tillräckligt giftiga i boxen och inte satt sina chanser. Kanske är målskyttet på väg att lossna, men förhoppningsvis väntar det till efter matchen på lördag.



HBK fast i botten

Halmstad BK inledde säsongen med att visa mycket styrka när de besegrade Östersund i premiären. Sedan tog de en poäng mot Jönköping borta. Den fina starten följdes sedan av en måltorka på fem matcher. Halmstad förlorade mot Malmö, Djurgården,



I anfallet finns Fredrik Olsson och



Den som väntades ligga bakom många mål är den 18-årige stjärnan



Den rutinerade högerspringaren



HBK spelade med följande startelva i senaste matchen mot Örebro:





Långtidsskadade Pekingspelarna tillbaka





IFK-truppen

3. Jón Gudni Fjóluson

4. Andreas Johansson

6.

8. Nicklas Bärkroth

9.

11.

14. Eric Smith

17.

18. Gudmundur Thórarinsson

19.

20. Daniel Sjölund

21.

23.

25. Filip Dagerstål

27. Arnór Sigurdsson

30. Nikola Tkalcic

31. Michael Langer

91. David Mitov Nilsson¨



Trolig startelva:

Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Holmberg, Moberg Karlsson.



Backlinjen har spelat ihop sig ordentligt nu och det ska mycket till för att Jens ska förändra något i den lagdelen. Bärkroth och Eliasson känns givna på kanterna, men konkurrensen om mittfältsplatsen bredvid Daja är tuff. Dagerstål har spelat mest, men mot ett lågt sittande Halmstadförsvar kanske Thorarinssons spetsegenskaper behövs för att skapa chanser. Av anfallarna känns Kalle Holmberg hetast. Han gör mål och bidrar i passningsspelet. Samtidigt är det länge sedan Sebastian Andersson gjorde mål. Han har haft chanser, men inte varit tillräckligt effektiv. DMK:s kreativ är nog en nyckel för att luckra upp HBK:s försvar. Därför tror jag på Kalle och David på topp.



120-årsjubileum och legendarmatch

IFK Norrköping firar i samband med matchen 120 år som förening. Klockan 16:00, det vill säga två timmar innan avspark för IFK-HBK, kommer legendarlag från de båda klubbarna att mötas. Bland annat



Tifogruppen uppmanar tillsammans med Peking Fanz alla supportrar, även de på sittplats, att klä sig i vitt och ta med sig IFK-halsduken, för att skapa en vit vägg över hela arenan. Vid inmarschen när publiken sjunger ”Kamratsången” kommer ett hav av halsdukar synas på läktarna.



Tre tuffa hemmamatcher under kort tid

Under lördagen gästas IFK av Halmstad, på torsdag kommer AIK till Parken och på söndag IFK Göteborg. Inom åtta dagar ska IFK Norrköping spela tre hemmamatcher. Om de tar sig ur den här tuffare perioden med tre segrar blir jag mycket imponerad, men 5-7 poäng är nog rimligt att förvänta sig efter de här tre matcherna. Tre poäng mot Halmstad är viktigt i och med de tuffa matcher som följer.



I den här omgånger har Peking chansen att gå upp i serieldening. Malmö FF möter AIK på bortaplan. En match där poängtap inte är helt otroligt. Om inte MFF tar tre poäng, samtidigt som IFK vinner under lördagkvällen, går Peking om i serien och blir serieledare.



Matchen spelas 18:00 på Parken. Fint väder och härlig stämning går att förvänta sig. Enligt väderprognosen kommer det vara runt 25 grader och sol vid matchstart. Alla till Parken! Janne Andersson, Jens Gustafsson, Andreas Johansson , Markus Sahlman, Emir Kujovic, Eric Smith och Gunnar Heidar Thorvaldsson. Alla dessa tränare respektive spelare har ett förlutet i Halmstad BK och har senare I karriären spelat för IFK Norrköping. Den klassiska föreningen i Halland har praktiskt taget utvecklats till en farmarklubb för IFK Norrköping. Både tränare och spelare med sin fotbollsutbildning i Halmstad har varit i Peking och bidragit med mycket. Nu ska de två lagen mötas och för Smith, Ante G och manager Jens lär det bli en speciell match.Jag ska inte bara tjata om alla som först varit i HBK och sedan IFK. Adnan Kojic , högerback fostrad i Norrköping har gått motsatta vägen och lämnat Peking för Halmstad. Även för honom lär det bli en speciell match. Huruvida han får starta eller inte är oklart, men han har startat de två senaste matcherna.IFK Norrköping har redan spelat mot Halmstad en gång i år. Nämligen i den sista matchen i Svenska Cupens gruppspel. Peking gick vinnande med 7-0 ur den matchen, men det går inte att förvänta sig något liknande nu. Det var en extrem underprestation av Halmstad samtidigt som allt gick vägen för IFK.HBK har spelat bra i många matcher utan att få med sig poängen. Det har till stor del berott på att de inte varit tillräckligt giftiga i boxen och inte satt sina chanser. Kanske är målskyttet på väg att lossna, men förhoppningsvis väntar det till efter matchen på lördag.Halmstad BK inledde säsongen med att visa mycket styrka när de besegrade Östersund i premiären. Sedan tog de en poäng mot Jönköping borta. Den fina starten följdes sedan av en måltorka på fem matcher. Halmstad förlorade mot Malmö, Djurgården, Kalmar och AIK samt spelade 0-0 mot AFC. Alla dessa matcher utan att göra mål. Sedan förlorade HBK med 2-1 mot Hammarby och Häcken. Nu senast blev det 0-0 mot Örebro. Laget har bara gjort fem mål på de tio första omgångarna. Däremot har de försvarat bra i förhållande till de andra klubbarna som huserar i botten av tabellen. Hela sex lag har släppt in lika många eller fler mål än Halmstad. Det verkar alltså vara målskyttet som är problemet.I anfallet finns Fredrik Olsson och Alexander Ruud Tveter , som båda öste in mål i Superettan , men inte har fått det att lossna nu. Dessutom har HBK värvat in den japanske anfallaren Kosuke Kinoshita, som är en intressant spelare, men han har bara gjort ett mål i Allsvenskan i år..Den som väntades ligga bakom många mål är den 18-årige stjärnan Sead Haksabanovic . Han gjorde två mål i början, men sedan har hans poängproduktion stannat. HBK måste verkligen börja göra mål om de vill stanna i svensk fotboll s finrum.Den rutinerade högerspringaren Jesper Westerberg har varit borta från spel ett tag på grund av en sträckning i baksida lår. Nu är han tillbaka i träning och kan kanske vara med i lördagens match. Även unge mittfältaren Alexander Arvidsson har haft skadeproblem, men han verkar vara på väg tillbaka.HBK spelade med följande startelva i senaste matchen mot Örebro: Isak Pettersson – Adnan Kojic, Fredrik Liverstam , Marcus Johansson, Andreas Bengtsson – Nikolai Alho , Ivo Pekalski, Aboubakar Keita, Sead Haksabanovic – Alexander Ruud Tveter, Fredrik Olsson. David Mitov Nilsson och Simon Skrabb har länge varit på skadelistan, men nu har båda gjort comeback. I U21-matchen mot Sundsvall spelade bägge från start. Mitov höll nollan och IFK vann med 2-0. Även Andreas Blomqvist är tillbaka i träning. David är med i matchtruppen, men att han spelar mot HBK känns inte troligt.3. Jón Gudni Fjóluson4. Andreas Johansson6. Linus Wahlqvist 8. Nicklas Bärkroth9. David Moberg Karlsson 11. Christopher Telo 14. Eric Smith17. Kalle Holmberg 18. Gudmundur Thórarinsson19. Sebastian Andersson 20. Daniel Sjölund21. Andreas Hadenius 23. Niclas Eliasson 25. Filip Dagerstål27. Arnór Sigurdsson30. Nikola Tkalcic31. Michael Langer91. David Mitov Nilsson¨Trolig startelva:Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Holmberg, Moberg Karlsson.Backlinjen har spelat ihop sig ordentligt nu och det ska mycket till för att Jens ska förändra något i den lagdelen. Bärkroth och Eliasson känns givna på kanterna, men konkurrensen om mittfältsplatsen bredvid Daja är tuff. Dagerstål har spelat mest, men mot ett lågt sittande Halmstadförsvar kanske Thorarinssons spetsegenskaper behövs för att skapa chanser. Av anfallarna känns Kalle Holmberg hetast. Han gör mål och bidrar i passningsspelet. Samtidigt är det länge sedan Sebastian Andersson gjorde mål. Han har haft chanser, men inte varit tillräckligt effektiv. DMK:s kreativ är nog en nyckel för att luckra upp HBK:s försvar. Därför tror jag på Kalle och David på topp.IFK Norrköping firar i samband med matchen 120 år som förening. Klockan 16:00, det vill säga två timmar innan avspark för IFK-HBK, kommer legendarlag från de båda klubbarna att mötas. Bland annat Lasse Eriksson , Niclas Kindvall och Janne Hellström ska vara med och spela matchen.Tifogruppen uppmanar tillsammans med Peking Fanz alla supportrar, även de på sittplats, att klä sig i vitt och ta med sig IFK-halsduken, för att skapa en vit vägg över hela arenan. Vid inmarschen när publiken sjunger ”Kamratsången” kommer ett hav av halsdukar synas på läktarna.Under lördagen gästas IFK av Halmstad, på torsdag kommer AIK till Parken och på söndag IFK Göteborg. Inom åtta dagar ska IFK Norrköping spela tre hemmamatcher. Om de tar sig ur den här tuffare perioden med tre segrar blir jag mycket imponerad, men 5-7 poäng är nog rimligt att förvänta sig efter de här tre matcherna. Tre poäng mot Halmstad är viktigt i och med de tuffa matcher som följer.I den här omgånger har Peking chansen att gå upp i serieldening. Malmö FF möter AIK på bortaplan. En match där poängtap inte är helt otroligt. Om inte MFF tar tre poäng, samtidigt som IFK vinner under lördagkvällen, går Peking om i serien och blir serieledare.Matchen spelas 18:00 på Parken. Fint väder och härlig stämning går att förvänta sig. Enligt väderprognosen kommer det vara runt 25 grader och sol vid matchstart. Alla till Parken!

0 KOMMENTARER 77 VISNINGAR 0 KOMMENTARER77 VISNINGAR JONATAN HÄGGSTRÖM WEDDING

jonatanhw@gmail.com

På Twitter: jonatanhw

2017-05-26 16:12:55

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-05-26 16:12:55

IFK Norrköping

2017-05-21 20:55:00

IFK Norrköping

2017-05-21 19:40:00

IFK Norrköping

2017-05-21 13:13:00

IFK Norrköping

2017-05-16 22:20:30

IFK Norrköping

2017-05-16 21:10:00

IFK Norrköping

2017-05-15 20:55:00

IFK Norrköping

2017-05-12 23:21:22

IFK Norrköping

2017-05-12 21:04:00

IFK Norrköping

2017-05-11 00:41:00

ANNONS:

IFK Norrköping slåss om serieledning när de nu går in i en period med tre tuffa hemmamatcher på åtta dagar. Först ut: Farmarklubben Halmstad BKDet här var matchen som måste vinnas om inte årets Allsvenska skulle kännas avgjord redan. Trots ett stort spelövertag för MFF i andra halvlek var det IFK som visade effektivitet och fick sista ordet genom inhopparen Kalle Holmberg. En tapper islänning blev Guldköpings val som Matchens IFK-are.IFK Norrköping blev det första laget att besegra Malmö FF och är bara en poäng bakom laget efter att ha vänt underläge till 2-1.IFK gästar Malmö FF på Swedbank Stadion. Regerande mästaren möter mästaren från 2015 i en tidig seriefinal.Norrköping besegrade rättvist Kalmar med 2-0 på hemmaplan på tisdagskvällen. Eliasson noterades för assist på båda målen och var, tillsammans med Thorarinsson på mitten, planens dominant.IFK Norrköping hemmaslog Kalmar med 2-0. Niclas Eliasson stod i centrum när han spelade fram både Nicklas Bärkroth och mittbacken Jon Gudni Fjoluson. – Det var en ganska tuff match men vi spelade bra och vi gör två mål, så det är skönt, säger Niclas Eliasson till Cmore efter matchen.Kraven på IFK Norrköping växer. Superettan har vi lämnat för länge sedan och något bottenlag är det inte heller många som identifierar Peking med. Men ska man vara ett topplag krävs det mer än det som visats i de senaste två matcherna, även om tabellplacering just nu visar på en tredjeplats.IFK vann med 2-1 mot AFC Eskilstuna. Målskyttarna och en mittback stack ut mest.IFK spelade under fredagkvällen en oerhört viktig bortamatch mot bottenlaget AFC Eskilstunas. Matchen skulle bara vinnas. Det såg bra ut efter första halvlek, men i andra halvlek tog sig AFC tillbaka in i matchen.Det blev ännu ett poängtapp när IFK inte lyckades få hål på Naurin i senaste matchen trots stort spelövertag. Ribban räddade keepern vid två tillfällen och stolpen en gång. Jämfört med det effektiva skyttet mot Djurgården blev den dåliga skärpan i avsluten mot Giffarna en stor besvikelse. Många av oss hade nog på förhand räknat med 9 poäng i matcherna mot Sundsvall, AFC och Kalmar FF. Nu sprack det redan i första försöket, så 3 poäng mot AFC är ett måste om inte MFF ska segla ifrån ännu mer.