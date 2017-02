Vänersvallen Nord Konstgräs, 2017-02-25 13:00

Vänersborgs FK - IFK Norrköping

2-2



Praktfiasko för Peking i cupen

Trots många chanser räckte inte IFK Norrköping till mot storlaget och giganten inom svensk fotboll, Vänersborgs FK. Likt förre helgens match mot ÖIS, slutade säsongens andra tävlingsmatch oavgjort. Chanserna för avancemang till kvartsfinal i Svenska Cupen minskade därmed betänkligt.





Första halvlek börjar som man tänker att det ska se ut när ett allsvenskt topplag möter ett mittenlag från division 2 (!!!!). IFK skapar chanser och är nära att ta ledningen ett par gånger första tio. Sen jämnas dock matchbilden ut. Vänersborg sticker upp och skapar lägen och IFKs spel hackar rejält.



Kalldusch

I den 24e minuten kommer Vänersborgs ledningsmål. Av någon anledning känner Langer mer för att krama stolpen än för att rädda bollen och det står därför helt plötsligt 1-0 på resultattavlan. Målet på nick av Andelo Vekic.



Efter en sådan händelse kan man ju tro att IFK ska öka farten och trycka tillbaka Vänersborg än mer. Så bli inte fallet. Istället fortsätter man förlora närkamper, slå bort lätta passningar och missa de lägen som ändå skapas.



1-0 blir därmed ställningen i halvtid efter en, så här långt, genomblek insats av IFK. Tänk er en engelsman på en strand på Mallorca under chartersemesterns första dag. Ungefär så blek är insatsen från Norrköpings sida hittills. Ingen IFKare sticker ut positivt utan alla håller en fantastiskt låg högstanivå.



Snabb kvittering

Andra halvlek börjar bättre för Peking. Redan efter 18 sekunder har Bärkroth lyckats få bollen i mål efter ett inlägg från DMK. IFK fortsätter att pressa på efter målet och helt plötsligt har man tagit ledningen, bara 9 minuter senare. Bärkroth spelar in bollen till Holmberg som möter fint och sätter bollen säkert i nät. Äntligen får man till avsluten och känslan är att mål nummer tre och fyra bara är en tidsfråga.



Men så blir det inte. Istället går IFK ner sig igen och låter VFK skapa lägen. I den 63e minuten gör Langer en jätteräddning på ett bra VFK-skott. På den efterföljande returen är Fjoluson klart först på bollen men väljer, av någon helt outgrundlig anledning, att inte spela undan utan låter istället en VFK-are peta in bollen i öppet mål. Helt obegripligt agerande av islänningen och det är återigen likaläge i matchen.



Blek avslutning

Efter kvitteringen förväntar man sig en IFK-forcering. Att chanser ska radas upp på löpande band och att Vänersborg knappt ska få låna bollen. Så blir inte fallet. Visst skapar man några lägen men det där riktigt massiva trycket mot Vänersborgs straffområde etableras aldrig riktigt. Eliasson och Skrabb byts in mot Smith och Bärkroth, men det ändrar matchbilden föga.



Istället tickar matchuret obönhörligt snabbt och när domaren sätter pipan till munnen och blåser av står det fortsatt 2-2 på resultattavlan. Inget annat än ett fiaskoresultat för IFK som har en hel del att fundera på inför den Allsvenska premiären som bara är en dryg månad bort.



Fyra snabba efter matchen Smith och Dagerstål ska inte spela på mitten tillsammans. Vi såg det senast mot ÖIS och idag fungerade det definitiv inte bättre. Båda innermittfältarna stod för riktigt bleka insatser och Daniel Sjölunds betydelse för IFK blev tydligare än någonsin.

Vad har hänt med Sebastian Andersson? Jag vet att det är tidigt på säsongen men för IFKs del får vi hoppas att Sebbe snart hittar formen och nätet. Blev avblåst för offside oräkneliga gånger idag och ser ut att vara mil från det han visade upp 2016.

IFK saknar alternativ på bänken för att kunna vända spelbilden i en match. Saknar en snabb forward som kan göra det lite oväntade. Undrar om Alhaji Kamara kanske har en brorsa som lirar boll?

2017-02-25 15:58:43

