Prishtina borta: avancemanget ska joggas hem

Efter 5-0 i hemmamötet åker nu IFK Norrköping ner till Kosovo för att göra jobbet och ta sig vidare i EL-kvalet.

På torsdag spelar IFK Norrköping, som har ett väldigt tätt matchande, mot FC Prishtina i kvalet till Europa League . Det ska vara omöjligt att inte ta sig vidare, med tanke på det fina utgångsläget Peking har. Antagligen kommer Jens Gutafsson rotera på vissa positioner, för att kunna ha fräscha och friska spelare till matchen mot IF Elfsborg på söndag.IFK Norrköping inledde hösten med att göra fem mål på en halvlek mot FC Prishtina. Det var givetvis en härlig seger, men trots att Langer fick hålla nollan såg det skakigt ut i försvarsspelet stundtals. Det straffade sig inte i den matchen, men mot ett effektivt Örebro tre dagar senare blev defensiven avgörande. De släppte in hela fyra mål i den matchen. IFK avslutade vårsäsongen med två stabila nollor bakåt. Det är tydligt att försvarsspelet varit sämre efter uppehållet. Frågan är om det beror på något speciellt eller om det bara är tillfälligt i dessa matcher. Mot Örebro kan man konstatera att avsaknaden av Linus Wahlqvist gjorde skillnad, samtidigt som mittfältet inte blev lika stabilt bakåt med Thorarinsson som med Dagerstål. Sedan kan man fundera på om David Moberg Karlsson är lika bra som sålde Nicklas Bärkroth defensivt och om det bytet har gjort någon skillnad.FC Prishtina slutade den nyligen avslutade säsongen i Kosovar Superliga på en andraplats bakom KF Trepca 89 från staden Mitrovica. Laget var det starkaste defensivt i sin serie. På 33 matcher släppte de bara in 18 mål. Samtidigt gjorde de bara 46 mål, som är väldigt få för att sluta tvåa i serien. Den relativt låga målproduktionen visar också det som syntes i matchen mot IFK. Att de kan spela bra anfallsfotboll, men att anfallarna saknar effektivitet.Det ska bli mycket spännanade att se hur Prishtina kan prestera på sin egen hemmaplan. De kanske blir ett helt annat lag hemma i Kosovo. Något som talar emot detta är att matchen inte kommer spelas på lagets hemmaarena, inte ens i Prishtina. Prishtinas arena verkar inte hålla måttet för europaspel, för matchen ska spelas på Stadium Adem Jashari, som är toppkonkurrenten Trepcas arena i Mitrovica. Det är ungefär en timmes biltur från huvudstaden.I första matchen visade Prishtina upp en mycket aggressiv press och ett offensivt spel första fem-tio minuterna. IFK som mot Örebro släppte in mål efter bara ett par minuter både i första och andra halvlek måste vara vaksamma i början av halvlekarna, då Prishtina lär satsa ordentligt på att få in ett mål. I övrigt måste Peking se upp med den skicklige nummer 25, Abdul Khalid Basit.Som jag tog upp i början av artikeln är det här ett gyllene läge för Jens Gustafsson att rotera. Laget har fyra matcher inom tio dagar och flera spelare lär vara lite slitna. För att orka med den oerhört viktiga matchen mot Elfsborg på söndag kanske några spelare måste vila. Det finns spelare som Skrabb, Smith, Tkalcic och David Mitov Nilsson att ta in i startelvan. Kalle Holmberg har blivit sjuk och missar returmötet mot Prishtina. Han är även osäker till spel på söndag mot Elfsborg. I övrigt är truppläget bra, med Andreas Blomqvist tillbaka i U21-spel och Linus Wahlqvist åter tillgänglig efter avstängning.Trolig startelva:Mitov Nilsson – Wahlqvist, Smith, Fjoluson, Telo – Moberg Karlsson, Thorarinson, Sjölund, Tkalcic – Skrabb, Andersson.Med tanke på att Jens förväntas rotera på vissa positioner är startelvan mycket svår att förutse, men jag tror att någon av Ante och Sjölund kommer få vila. Sedan tror jag att en av yttermittfältarna får börja på bänken. Jag tycker att Tkalcic ska få starta, men frågan är om det blir på mittfältet eller i backlinjen, om han nu startar över huvud taget… Dagerstål har spelat ett U21-EM och startat båda matcherna efter uppehållet. Han lär vara en aning sliten och förtjänar att vila mot Prishtina.Vid avancemang mot Prishtina ställs IFK Norrköping mot vinnaren i matchen mellan skotska St Johnstone och Trakai från Litauen. Det litauiska laget vann första matchen med 2-1 trots bortaplan och är favoriter till att vinna dubbelmötet. Oavsett om det blir Trakai eller St Johnstone i andra kvalomgången ska IFK Norrköping vinna och gå vidare till nästa kvalrunda.Nu gäller det för Norrköping att bara göra det de ska och spela hem matchen i Kosovo. Det ska inte bli någon större utmaning, men de får absolut inte slappna av.