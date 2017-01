SillySeason: Lindell på lån till Degerfors

Här kan ni följa allt som rör IFK Norrköpings Silly Season, från hetaste ryktet till klara nyförvärv. Vi på redaktionen kommer sammanfatta de mest trovärdigaste ryktena och bekräftade övergångarna under transferperioden i den här bloggen.

20167-01-02

Så sent som i oktober berättade ytterbacken Erik Lindell för Norrköpings Tidningar att han hade förlängt sitt kontrakt till och med 2017 med den uttalade ambitionen att göra allsvensk debut. I den konkurrenssituation som finns på backsidan hos IFK har nu Erik med IFK:s goda minne valt att spela på lån hos Superettan-klubben Degerfors IF under 2017.

–Det känns väldigt positivt och jag ser det som en perfekt lösning, säger Erik till IFK:s officiella.



Han besökte Degerfors i början av december och fick ett gott intryck av klubben.

–Jag behöver få speltid. Både jag och Jens tycker att det vore bäst för min utveckling att spela matcher och jag tror jag kommer att utvecklas väldigt mycket om jag får regelbunden speltid i Superettan. Jag tror att jag kan ta ett stort kliv, säger han vidare .



IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson:

–Erik har under 2016 visat att han är en väldigt ambitiös spelare. Framförallt blev det tydligt när han under en väldigt matchtät period spelade i både U21 och Sylvia. Vi känner för hans utveckling att han behöver fortsätta spela utmanande matcher och då tror vi att just spelet i Superettan kommer göra att han tar ytterligare kliv.

–Han har tagit utmaningen på ett bra sätt och det ska bli kul att följa honom under året, säger Jens.



2016-12-09

På en med kort varsel aviserad presskonferens presenterades finska FF Jaros mittfältare Simon Skrabb som den senaste förstärkningen i truppen inför 2017. Den finske landslagsmannen (var uttagen i A-truppem mot Ukraina senast) har skrivit på ett 4-årskontrakt över säsongen 2020 . Den snart 22-årige Simon (fyller år i januari) har varit ett hett villebråd efter det att Allsvenskan 2016 avslutades och fler klubbar än IFK har varit intresserade. Simon känner sig trygg i sitt val efter att ha tagit god tid sig och besökt de flesta av de klubbar som visat sitt intresse.

Skrabb hade ett 2-årigt lånekontrakt med Gefle under 2016/17 men med en klausul om att få lämna om Gefle åkte ur Allsvenskan. Han hade ett liknande kontrakt med ÅFF när de åkte ur året innan. Han kan spela både centralt på mittfältet och som forward. Han tror att hans forwardsegenskaper ska komma mer till sin rätt i ett offensivt lag som IFK. I de tidigare svenska klubbarna har han enligt egen utsago haft ungefär en 50/50-fördelning mellan rollerna. Han är dock inte främmande för att även spela på kanten om tränaren vill.



Enligt Jens är flera förändringar av truppen att vänta inom den närmaste tiden.



2016-12-04

I en intervju med Fotbolldirekt.se säger Nicklas Bärkroth angående sitt kontrakt, som gäller t.o.m. 2017, att föreningen redan startat en dialog om en förlängning.

– Vi har börjat småsnacka lite, vi får se vad det leder till. Jag trivs väldigt bra i Norrköping så det ska bli spännande att se vad som händer. Nu ska jag njuta av min ledighet men jag är väldigt sugen på nästa säsong med Norrköping.



Niclas gör inte heller någon hemlighet av att han efter att ha kommit tillrätta med skadeproblemen siktar både på landslag och en fortsatt karriär utomlands.

– När jag kom till Norrköping var målet att utvecklas här och sedan ta nästa steg. Jag är ambitiös och ska jag någonstans ska det vara i en bättre klubb så att jag utvecklas mer där. Men om jag går ska det vara under kontrakt så att Norrköping får något tillbaka. Så att klubben, alla som jobbar här och alla supportrarna får något tillbaka för förtroendet och stödet.



2016-12-03

Enligt Sportexpressens Daniel Kristofferssons uppgifter har nu Simon Skrabb bestämt sig för IFK Norrköping. Han gjorde en stark säsong i Gefle 2016 och jagas nu av många klubbar. Det har ryktats om Sundsvall, Jönköping och IFK Göteborg, men nu ser det alltså ut som att Peking blir finländarens nästa klubbadress. Enligt sportexpressen kommer Skrabb presenteras inom de närmsta veckorna.



2016-11-27

I fredags blev det klart att IFK:s mittbacksveteran Marcus Falk Olander spelar i klubben även nästa säsong. "Falken" har skrivit på ett ettårskontrakt.

- Vi ser "Falken" som en väldigt viktig människa för att fortsätta vara framgångsrika. Han spelade mycket på hösten och gjorde det bra och vi ser också betydelsen av den erfarenhet som han har för att bära kulturen som IFK Norrköping har byggt upp vidare, säger Jens Gustafsson till ifknorrkoping.se.

- Det känns bra, roligt och spännande. Jag ser fram emot ett nytt år med grabbarna i laget, jag älskar att vara med dem, säger Falk Olander själv till IFK:s officiella hemsida.



2016-11-25

Jens Gustafsson säger till Norrköpings tidningar att Genta Citaku kommer att söka sig vidare till en annan klubb.

– Vi är överens om att det är bäst för honom. Han behöver speltid och framför allt är inte vi rätt för honom just nu, säger Jens Gustafsson till Norrköpings Tidningar.

Spelaren själv förstår situationen.

– Jag är ju från Norr­köping och det är min klubb. Men man måste vara realistisk också och kolla hur det ser ut här. Det finns många duktiga yttermittfältare. Jag behöv­er få speltid och måste tänka på mitt eget bästa, sa han till tidningen för ett par veckor sedan.



2016-11-16

IFK Norrköping är nära att knyta till sig två nya spelare. Fotbollskanalen avslöjade idag att Simon Skrabb ska vara i Norrköping för att träffa klubben. Gefle har godkänt och bekräftar att spelaren är och träffar en klubb, men utan att kommentera vilken klubb det är. Simon Skrabb är en vindsnabb ytermittfältare som har ett år kvar på kontraktet.



2016-11-16

Det är esländskt media som rapporterar att provspelaren Rauno Sappinen ska vara nära IFK Norrköping. Anfallaren kommer få besked nästa vecka om det blir något kontrakt eller inte, om man får tro på den här journalisten.



Latest from Estonia: @FCFTallinn Sappinen very close to @ifknorrkoping - club is interested and shall let him know next week — Angelo (@angelorumori) 16 november 2016

2016-11-12

2016-11-08

2016-11-08

2016-11-02

2016-10-31

IFK i samtal med Kristoffer Olsson

2016-10-25

Folkbladets reporter David Iwung säger till kanalen 24NT:s fotbollsprogram "Klackspark" att IFK Norrköping är i löst samtal med Kristoffer Olsson om att få hem honom.

Folkbladet har också pratat med Kristoffer Olsson om framtidsplanerna. IFK finns med i bilden enligt spelaren själv.

– Jag personligen har ingen kontakt, men har en agent som vet om min situation. Han hör vad klubbar har att säga. Sen finns det spelare i IFK som har samma agent. Mycket kan hända. Det är flera månader till fönstret öppnar, men det skulle absolut vara en möjlighet som passar mig. En klubb som vet var jag står och vad jag kan. Det är viktigt att nästa steg blir rätt, säger spelaren till Folkbladet.

"IFK skulle passa för mig".

– IFK är i ett annat läge nu. De är verkligen en toppklubb i Sverige. Jag har sett lite matcher. De spelar en attraktiv spelande fotboll. Det skulle absolut passa mig. Sen är jag ändå kapten i U21-landslaget. Jag känner att jag har ett steg att ta uppåt, men säger inte att det skulle vara ett steg nedåt och gå till IFK.



Oklart gällande Sampsted som gillar IFK

2016-10-25

Alfons Sampsted var på besök och provade med IFK Norrköping förra veckan. Vi har nu lyckats få en kort pratstund med islänningen som åkte hem i måndags.

– Det var fantastisk, Norrköping är en bra klubb som gillar att spela bra fotboll, säger högerbacken.

Han är född 1998 och blev imponerad över laget sätt att spela.

– Jag spelade en match med dem, bara för att få en känsla för klubben och deras spelstil , som visade sig vara en stil som jag tycker är bra.

Alfons Sampsted verkar ha lärt känna alla delar i klubben, vilket han ser positivt på.

– Jag lärde känna varje aspekt av klubben och de vill vara professionell i allt de gör, vilker de har lyckas med.

Du var och såg matchen mot Falkenberg?

– Den sista dag såg jag dem spela mot Falkenberg, det var kul att se fansen heja hela matchen, de var stort. Och spelarna spelade med glädje och passion, säger Sampsted och avslutar:

– Totala var min känsla för klubben och fansen var mycket bra.

Men innan du går..Kommer du komma tillbaka?

– Just nu nästa steg oklart och vi kommer att se vad som händer, sade islänningen Alfons Sampsted.

2016-10-21

Vi på Guldköping har pratat med Niclas Eliasson gällande framtiden.

Mittfältaren/anfallaren säger att han har kommit in bra i gruppen under den här säsongen.

– Jag trivs fantastiskt bra i laget, det är en skön grupp och det är enkelt som ny spelare att komma in i gruppen, säger Niclas Eliasson.

Stanna Norrköping eller flytta tillbaka till AIK är frågan alla ställer sig. Något som spelaren själv är förtegen om.

– Som jag sa trivs jag fantastiskt bra i klubben och staden, just nu är det bara några matcher kvar och jag vill bara göra mitt bästa för att vi ska göra bra resultat och avsluta på ett bra sätt! Så jag fokuserar bara på att spela fotboll just nu.

Jens Gustafsson har hyllat Eliasson och visat ett stort engagemang för att 20-åringen ska stanna i stan.

– Det är såklart kul att höra, det är ändå ett kvitto på att man har gjort något bra, förklarar Niclas Eliasson.

Har ni två diskuterat framtiden?

– Jag vill inte kommentera så mycket om framtiden utan som jag sa försöker hålla fullt fokus på dom sista matcherna vi har!

2016-10-20

Niclas Eliasson sitter på ett lån som IFK Norrköping vill förlänga enligt uppgifter från Folkbladet som har intervjuat managern Jens Gustafsson.

– Niclas har gjort det väldigt bra här och kommit in i våran omgivning på ett bra sätt. Det här är en bra miljö att utvecklas i och det har han alla förutsättningar att fortsätta göra, säger Pekings manager till tidningen.

2016-10-20

IFK Norrköping har bjudit in islänningen Alfons Sampsted, född 1998, i en veckas provträning med A-laget. Det är Tony Martinsson som har scoutat spelaren från isländska Breidablik, i sommar då Martinsson var på besök i Island. Ytterbacken beskrivs som fartfylld framåt och stabil defensivt. Han fick vara med i veckans U21-match där han gjorde ett positivt intryck på klubben.

– Det vi har är från matchen igår och då är det goda intryck. Genom våra erfarenheter av tidigare isländska spelare och människor vet vi att det är karaktärer som passar väl in i IFK som förening., säger Jens Gustafsson till NT.

2016-10-13

Marcus Falk-Olander kan bli nästa man att få sitt kontrakt förnyat. Nu berättar spelaren för Folkbladet hur han ser på sin framtid i klubben. Han vill stanna säger han.

– Ja, det vill jag. Jag trivs oerhört bra här, med klubben, fansen och folk omkring men framför allt så älskar jag lagkamraterna. De är helt otroliga. Det är den största anledningen till att jag i så fall skriver under, säger 29-åringen till tidningen.

Hur nära är det? (Folkbladet reporter)

– Inget har hänt än så länge. Vi får väl se vad den närmaste tiden utvisar.

Enligt uppgifter till Folkbladet ska IFK Norrköping och Jens Gustafsson vara intresserade ut av AIK:aren Christos Gravius. Innermittälfaren ska enligt uppgifterna träffa klubben för att diskutera en eventuell övergång. Gravius har kontrakt med AIK över 2017.Fotbolldirekt har fått uppgifter på att klubbar som Stoke, Stuttgart och Leeds har visat intresse för Linus Wahlqvist. Den förstnämnda klubben sägs ha lagt ett bud på 15 miljoner svenska kronor. Högerbacken har ett kontrakt med IFK fram till 2018.Dessutom har IFK Norrköping bjudit in två provspelare, enligt uppgifter från isländska. I veckan kommer Stefan Teitur Pordarson (född 1998) samt Arnor Sigurdsson (född 1999) till Norrköping för att träna med IFK i fem dagar. Spelarna har några matcher i Isländska högsta divisionen. Pordarson är brorson till kultspelaren Stefan Thordarsson.Enligt uppgifter till SportExpressen väljer IFK Norrköping att utnyttja köpotionen och köpa loss Niclas Eliasson från AIK. Uppgifterna från källan säger att spelaren kommer att skriva på ett kontrakt som gäller i tre år framöver. Ingen av parterna har ännu bekräftat uppgifterna men det väntas bli klart inom kort.På måndagen (samma dag som IFK Norrköping vann guld 2015) meddelade klubben att de förlänger med målvakten David Mitov Nilsson, samt kroaten Nikola Tkalcic. Målvakten förlänger med tre år och Nikola Tkalcic förlänger sitt kontrakt över 2017. Bägge spelarna är på väg tillbaka från skador som har hållit dem borta stora delar av säsogen.– När spelare hamnar i den här typen av situation med utgående kontrakt så är det viktigt att ta ansvar som klubb, säger IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson till IFK:s hemsida.Mitov Nilsson har haft en minst sagt jobbig period med gym och rehab. Nu blickar han framåt mot kommande veckor.– Jag vill inte stressa någonting även om skadan är läkt nu. Jag kommer sikta på att vara 100 procent när vi drar igång i januari och ska göra allt som krävs nu i november och december för att det ska ske. Jag längtar efter att vara ute på planen och spela med grabbarna, säger målvakten till sajten.Nikola Tkalcic är tillbaka till nästa säsong, men har lovat att han ska stanna hemma i Norrköping över semestern för att jobba sig fit till 2017.– Förhoppningsvis så kan jag börja lite med bollen snart och jag kommer närmare en comeback. Jag kommer inte hinna att börja träna med laget innan säsongen är slut men på semestern så kommer jag stanna här och träna och försöka komma tillbaka till början av nästa säsong. Folk förväntar sig att jag ska komma tillbaka till samma nivå. jag ska inte göra dom besvikna, säger Tkalcic.2016-10-31Estländaren Andreas Vaikla kommer troligtvis inte att fortsätta hos IFK Norrköping kommande säsong. Spelaren sitter på ett utgående kontrakt samtidigt som Mitov Nilsson nyligen har förlängt, samt Langer som också kom i år är kvar. Jens Gustafsson säger till NT att spelaren har aviserat att han inte kommer vara kvar.– Han har själv aviserat att han inte ser sin framtid i IFK Norrköping. Då får vi acceptera det. Det är inget dramatiskt i det, även om det alltid är tråkigt när spelare vill lämna oss. Men vi kommer inte övertala någon som inte vill vara här, sade Jensa till NT.

2016-10-11

Henrik Castegren som har gått hela vägen upp till A-laget fått hoppa in i allsvenskan den här säsongen. Nu visar Peking att de tror på sin ungdom och väljer därför att förlänga hans kontrakt med ytterligare två år.

– Jag har utvecklats väldigt mycket i år och känt mig delaktig på många sätt och har också fått spela lite också. Jag hoppas kunna fortsätta konkurrera framöver och ta en plats så snart som möjligt, säger Henrik Castegren till SvenskaFans.com.

Spelaren har fått spela på flera positioner hos Kamraterna, lite av en allround-typ. Nu hoppas han ta en tröja och det som centralt.

– Jag känner själv att jag är en central spelare rakt igenom. Vare sig det är som mittback eller fältare. Nu när jag inte riktigt tagit en Tröja så hoppas jag kunna tillföra mina allround kvalitéer i att kunna spela på olika positioner och då finnas tillgänglig på många platser. Mitt mål är ju såklart att ta en tröja så snabbt som möjligt, det är dock en bit kvar dit på grund av kvalitén som vår trupp har, men då vill jag kunna tillföra något men mitt fysiska spel, passningspel och ledaregenskaper framförallt! Vart den än blir.



2016-10-07

IFK Norrköping fortsätter att förlänga avtal med spelare från egna ledet. Erik Lindell berättar för Norrköpingstidningar att han har förlängt sitt kontrakt till och med 2017. Ytterbacken berättar för tidningen att hans målsättning är att göra allsvensk debut.

(Läs mer här)



2016-10-05

Managern Jens Gustafsson meddelar att klubben är i förhandling med samtliga spelare med utgående kontrakt.

Jens om det pågående arbetet med eventuella kontraktsförlängninar: "Vi är i samtal med alla". #ifknkpg — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) 5 oktober 2016

2016-10-04

2016-09-29

Nu bekräftar agenten för Nikola Tkalcic, Miralem Jaganac för Fotbolldirekt att spelaren kommer att förlänga sitt kontrakt med Kamraterna.– Jag kan bekräfta att ett nytt kontrakt är på gång med Norrköping som tydligt visar att de vill ha honom, säger han till sajten.Flera spelare går på utgående kontrakt inför nästa säsong. IFK Norrköping passar den här dagen på att förlänga med trion Andreas Johansson, Daniel Sjölund och Filip Dagerstål.