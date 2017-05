Spelarbetyg AFC-IFK

IFK vann med 2-1 mot AFC Eskilstuna. Målskyttarna och en mittback stack ut mest.



4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



Michael Langer 3

Gjorde en stabil insats, med flera bra utrusningar och bra spel med fötterna. Hade inte så mycket skott på sig, men gjorde det mesta bra. Det enda jag har att anmärka på var ett skott i första halvlek där Langer släppte en livsfarlig retur rakt ut.



Linus Wahlqvist 3

Väldigt bra i första halvlek, med stabilt försvarsspel och många bra aktioner offensivt. Gjorde en fin assist till



Andreas Johansson 4

Fin insats från Ante idag. Den som gjorde bäst ifrån sig försvarsmässigt idag. Han var bra i uppspelen och stabil i försvarsspelet. Gjorde flera bra aktioner såväl defensivt som offensivt. Mycket bra!



Jon Gudni Fjoluson 2

Godkänd, men inte mycket mer. Han gjorde det han skulle och var okej i passningsspelet. Stack inte ut och vann inte lika många nickdueller som han brukar.



Christopher Telo 3

Telo var mycket bra offensivt och gjorde det helt okej i defensiven. Han tappade markeringen ibland, men gjorde en del viktiga brytningar och tacklingar. Fin assist till 1-0 och flera andra bra inlägg. Var lite osynlig emellanåt, men ändå en bra insats.



Niclas Eliasson 4

Första halvlekens stora gigant, med ett mål och många skapade chanser. Även ganska bra defensivt. Har vuxit ut till en nyckelspelare i offensiven den senaste tiden. Niclas gick över till vänsterkanten i andra när Bärkroth kom in och tröttnade lite på slutet Inte lika bra i andra som i första.



Filip Dagerstål 3

Bra jobb på mitten och stabil i passningsspelet. Glänste inte, men var ändå bra.



Daniel Sjölund 2

Slog bort många passningar och såg lite trött ut. Han är viktig med sina ledaregenskaper, men idag var inte den personliga insatsen mer än godkänd.



Gudmundur Thorarinsson (ut 74) 3

Många fina passningar och dribblingar, men spelar lite väl riskabelt stundtals. Gör sig bättre centralt än på kanten, men passar helt okej i ”Trastenrollen”. Bra, men jag tror han har mer att ge.



Sebastian Andersson 2

Tar sig till chanser, men avsluten är inte bra just nu. Sebbe hade problem att sätta chanserna även mot



Kalle Holmberg (ut 68) 4

Byttes ut tidigt, men gjorde det bra när han var på planen. Bra på att göra sin gubbe, slog många fina passningar och toppade det hela med ett mål. Mycket bra prestation från Kalle idag!



Inhoppare:



Försöker mycket och springer mycket, men det blir inte av så mycket. Han visar sina individuella kvaliteter, men tar ofta felbeslut och misslyckas i den sista tredjedelen. Ett exempel är kontringsläget i slutet där han borde spelat en helt fri Sebastian Andersson, men valde att skjuta själv från ett sämre läge.



Nicklas Bärkroth (in 74)

2017-05-12 23:21:22

