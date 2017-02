Eliasson bäst i IFK mot ÖIS

Spelarbetyg efter ÖIS-matchen

Efter en kavalkad av brända målchanser fick IFK nöja sig med ett kryss i söndagens möte med Superettanlaget Örgryte. Med tanke på bollinnehav och antal högkvalitativa målmöjligheter känns resultatet mer som två förlorade poäng än en vunnen.

5 = Landslagsklass

4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Inte godkänd



Michael Langer – 3

Chanslös på målet och står för ett par svettiga räddningar. Tycker även att samarbetet med backlinjen stämmer bättre än förut och att kvaliteten på uppspelen från Langers fötter har förbättrats.





Stabil bakåt men mer osynlig framåt än förväntat. Klart godkänd men kan bättre.





Lugn, trygg och säker som vanligt. Bra på att driva bollen framåt i banan. Ställs inte på några större prov defensivt förrän sista kvarten.



Jon Gudni Fjoluson – 2

Såg i början av matchen osäker ut och orsakade sånär ett par farliga ÖIS-lägen. Växte ju längre matchen gick. Säker i luftrummet och stark i kroppen.





En av de bästa i IFK idag. Var mer aktiv på sin kant än kollega Wahlqvist och skapade en hel del offensiva lägen. Löpstark och ser snabbare ut än på länge.



Nicklas Bärkroth – 3 (ut 74:e)

Svag trea på Bärkroth. Inleder matchen piggt och ligger bakom mycket framåt för IFK i första halvlek. Inte alls lika bra i andra. Lite för varierande kvalitet på inläggen för att man ska vara riktigt nöjd.





Klart godkänt av Smith. Är trygg med bollen och har ett fint sinne för spelet. Är i mina ögon det bästa alternativet bredvid Sjölund tills Blomqvist och Thorarinsson är spelklara. Borde blivit målskytt i slutet av första halvlek.



Filip Dagerstål – 2

Inte helt övertygad om att Dagerstål hör hemma på mittfältet. Saknar offensiv finess och när han kommer till avslut tar det lite för lång tid. Säker defensivt.





Nära en fyra på Eliasson idag. Löper fantastiskt mycket (och snabbt) och skapar ett gäng farligheter för IFK. Ligger även bakom inspelet till Holmbergs ledningsmål. Överglänser Bärkroth på andra kanten och är enligt mig Pekings bästa spelare idag. Hans ribbskott från distans förtjänade ett bättre öde.





Stabil insats av Holmberg idag. Lyfts ett betygsnäpp tack vare målet. Kunde (och borde?) gjort något till mål idag.





Ingen jättelyckad dag för Sebastian Andersson. Löper bra och kommer till många lägen men idag ville bolluslingen helt enkelt inte in i mål. Förhoppningsvis blir det ändring på det redan nästa helg mot Vänersborg. Anderssons målfabrikation känns som en av de viktigaste nycklarna för att framgångsrikt IFK-år 2017.



2017-02-19 18:33:23

Efter en kavalkad av brända målchanser fick IFK nöja sig med ett kryss i söndagens möte med Superettanlaget Örgryte. Med tanke på bollinnehav och antal högkvalitativa målmöjligheter känns resultatet mer som två förlorade poäng än en vunnen.IFK spelar under söndageftermiddagen sin första tävlingsmatch för säsongen. Det är Örgryte som står för motståndet i Pekings första gruppmatch i svenska cupen.Äntligen är vintern snart slut. Ett bra tecken på det är att alla nära och kära i Stockholm, kan börja träffas regelbundet igen. Det finns plats för fler i värmen!Fotbollskanalens uppgifter från tidigare idag visade sig stämma. IFK Norrköping har värvat en ny mittfältare.Här kan ni följa allt som rör IFK Norrköpings Silly Season, från hetaste ryktet till klara nyförvärv. Vi på redaktionen kommer sammanfatta de mest trovärdigaste ryktena och bekräftade övergångarna under transferperioden i den här bloggen.Kusinmöte är det kanske bara för två personer. Artikelförfattaren och hans kusin Örjan som är en fanatisk ÖIS:are. Det var ett tag sedan våra två lag möttes så jag tog tempen på min käre kusin i den här intervjun!Guldköping fick en pratstund med två viktiga personer efter matchen mot Hammarby. Ante refererar både till öl och vin i intervjun, och blickar framåt med optimism. Jens försöker i slutet i sin intervju, lugna oss supportrar att vi inte behöver känna oro för framtiden!I en tidvis något avslagen träningsmatch var det aldrig någon tvekan om vilket lag som var bäst. IFK vinner Volkswagen Stockholm Cup efter ett mål i varje halvlek mot ett Bajen som inte övertygade på något sätt. Det gick inte att upptäcka någon spelidé i det södergänget presterade, nye tränaren Jacob Michelsen har mycket att jobba med framöver.Peking har haft en minst sagt svängig försäsong. Laget har två 6-1-matcher, varav en seger och en förlust i ryggen och har i allmänhet både gjort och släppt in många mål. Nu ställs Jens mannar mot årets första allsvenska motstånd.Det började i dur och slutade i moll när IFK Norrköping mötte finska HJK Helsinki i en träningsmatch ingående i en miniturnering där Hammarby IF är tredje laget. Man körde totalt över motståndarna i första halvlek inte bara på grund av bra, eget spel. HJK:s mittförsvar gjorde horribla misstag vid några av de 4 målen i halvleken. Andra halvlek var rollerna totalt ombytta. IFK-försvaret stod på hälarna och det aggressiva försvarsspelet var som bortblåst