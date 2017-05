Fjoluson firar efter 1-0-målet

Spelarbetyg efter vinsten mot Kalmar

Norrköping besegrade rättvist Kalmar med 2-0 på hemmaplan på tisdagskvällen. Eliasson noterades för assist på båda målen och var, tillsammans med Thorarinsson på mitten, planens dominant.



4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



Michael Langer 2

Hade inte överdrivet mycket att göra idag. Står för ett klumpigt ingripande på en hörna tidigt i första halvlek men gör i övrigt en stabil insats. Skönt med en ny nolla för österrikaren som vuxit fram till en ledare i laget.



Linus Wahlqvist 2

Sätts inte på allt för svåra prov defensivt idag och gör det han ska. Försöker vara delaktig i anfallsspelet men samarbetet med Bärkroth leder sällan till några farliga målchanser. Nära en trea.



Andreas Johansson 2

Stabil insats av Ante idag. Inga egentliga missar men brukar kunna vara mer involverad i speluppbyggnaden.



Jón Gudni Fjóluson 3

Står för en utmärkt match idag. Gör allting rätt bakåt och inleder även målskyttet för IFK. Överglänser mittbackskollega Ante även om motståndet kanske inte var det vassaste. Upp till bevis för backlinjen på söndag mot Malmö.



Christopher Telo 3

Aktiv i anfallsspelet och har hittat ett fint samspel med Eliasson på vänsterkanten. Framförallt delaktig i offensiven i andra halvlek och blev sånär målskytt i slutminuterna.



Nicklas Bärkroth 3 (ut 91a)

Kämpar fantastiskt bra defensivt mer lyckas inte skapa de där riktigt heta lägena framåt. Känns som att Nicklas har tappat självförtroende framåt, vilket gör att det där lilla extra saknas. Höjs ett betygsteg tack vare sitt utomordentligt snygga mål.



Daniel Sjölund 3

Som alltid klokast på planen och ligger allt som oftast rätt i position. Känns lite som att Sjölund vet vad som ska hända ett par sekunder innan det faktiskt sker, vilket med råge kompenserar för lite bristande speed.



Gudmundur Thórarinsson 4 (ut 80e)

Matchens stora utropstecken enligt mig! Ville hela tiden ha boll och skapar ytor genom ett varierat rörelsemönster. Osar klasspelare om islänningen och står även för ett gäng riktigt vassa passning. Styr mycket av IFKs anfallsspel idag. Vore i mina ögon tjänstefel av Jens att inte låta Gudi fortsätta på mitten mot Malmö. Utses, i hård konkurrens med Eliasson, till dagens IFKare.



Niclas Eliasson 4

Mindre bra första halvlek men är outstanding i andra. Står för båda assisten till IFKs mål och skapar även en hel del andra farligheter. Fortsätter att vara Norrköpings kanske vassaste hot framåt den här säsongen.



Sebastian Andersson 2

Är den av anfallarna som är klart mest delaktig i första halvlek. Vinner många dueller men tyvärr saknas helt självförtroendet i avsluten. Bränner ett par riktigt bra lägen, varav ett friläge, och får kämpa vidare för att hitta målformen.





Ovan position för Moberg Karlsson som ändå gör det bra efter förutsättningarna. Gör en riktigt bra andra halvlek och blir sånär målskytt ett par gånger. Ser piggare och piggare ut för varje match och verkar spelsugen.



2017-05-16 22:20:30

