Spelarbetyg: IFK Norrköping - FC Prishtina

I en match där IFK bjöd på väldigt bra spel kunde egentligen hela laget nå höga betyg. Men vissa spelare stack ut lite mer än andra genom att stå för avgörande aktioner och samtidigt slet hårt för laget.

5 = Landslagsklass4 = Mycket bra3 = Bra2 = Godkänd1 = UnderkändMichael Langer 3Gick ofta långa stunder utan att ha speciellt mycket att göra, men var hela tiden alert när det hettade till. Stod för ett par riktigt bra räddningar och en mängd rutinräddningar. Ännu en nolla noterad!Hade inga problem i defensiven och kunde därmed lägga desto mer fokus i offensiven. Stod för ett underbart förarbete till 2-0 efter både löpning och inlägg av hög klass. Låg även bakom 4-0, också där efter en fin offensiv räd med boll. Var nära att bli målskytt efter ytterligare en offensiv utflykt i slutet av matchen.Såg till en början ut att kunna få det svårt mot Prishtinas fysiska anfallare, men slappnade aldrig av och gick vinnande ur de flesta dueller. Fick även visa upp sin offensiva sida när han var delaktig i 3-0 genom ett långt uppspel i djupled.Jon Gudni Fjoluson 4Visade direkt från start att han ville sätta fart på anfallen genom att själv kliva upp med bollen i planen eller måttade fina krossbollar. Kunde till och med fått en assist i slutet när hans långboll friställde Sebbe, som dock missade avslutet. Noterades även för ett bra skott på mål, men stoppades av en fin räddning.Hade inga problem i defensiven, men bjöd inte riktigt på samma offensiva spel som Linus på andra kanten gjorde. Allt som allt, en bra insats med hårt jobb även fast matchen tidigt var vunnen.Klart han ska spela högerytter! Visade direkt att det är hans favoritposition och satte det viktiga 1-0 redan i 9:e minuten. Utmanade, vek inåt och bombade in bollen i klykan! Var delaktig i 2-0 och det kändes inledningsvis som att han gjorde lite som han ville på sin kant. Avslutade matchen som anfallare.Filip Dagerstål 3Stack egentligen inte ut, men gjorde ett bra och gediget jobb på mitten. Fick avsluta matchen som högerback och kommer troligtvis spela där mot Örebro.Daniel Sjölund 3 (ut 64)Kontrollerade mittens rike och vann många dueller och höll kvar bollen inom laget. Höjdpunkten var hans fina löpning i djupet som öppnade upp för anfallet som ledde till 3-0. Snuddar vid ett högre betyg.Visade att formen fortfarande sitter i och får det mesta att se så enkelt ut! Gjorde 3-0 med högerfoten och inlägget till 5-0 håller högsta klass. Svårstoppad när han gång på gång drev upp bollen och ryckte förbi motståndarna som trampade vatten. Kalle Holmberg 4 (ut 56)I själva spelet har Kalle en tendens att se lite kantig ut och verkade inte alltid vara vän med bollen. Men i boxen agerade han måltjuv genom att enkelt rulla in 4-0 för att kort därefter vackert nicka in 5-0! Det är trots allt målen som räknas!Underbart avslut när han stötte in 2-0 mellan benen på målvakten! Följde upp målet med assist både till 3-0 och 4-0. Formkurvan pekar verkligen uppåt, men brände samtidigt ett par riktigt bra chanser där han inte ens träffade mål. Simon Skrabb (in 56) 2Kom in ett läge där IFK mest bara spelade av matchen, vilket gjorde det svårt att nå ett högt betyg. Spelade fram Sebbe till en bra chans, men annars fanns inte mycket att notera. Fick i alla fall viktiga minuter av matchspel.Gudmundur Thorarinsson (in 64) 2Likt som för Skrabb så var det svårt för Gudi att visa upp sina offensiva spetsegenskaper när bollen spelades säkert inom laget. Eric Smith (in 78) spelade för kort tid för att betygsättas.