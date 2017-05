Storartad kämpainsats av Jón

Spelarbetyg MFF-IFK Norrköping. Allsvenskan lever!

Det här var matchen som måste vinnas om inte årets Allsvenska skulle kännas avgjord redan. Trots ett stort spelövertag i andra halvlek var det IFK som visade effektivitet och fick sista ordet genom inhopparen Kalle Holmberg. En tapper islänning blev Guldköpings val som Matchens IFK-are.





4 = mycket bra

3 = bra

2 = godkänd

1 = mindre bra



31. Michael Langer 3

Känns tryggt att ha österrikaren längst bak just nu. Släpper inga returer, men hade i ärlighetens namn lite tur då MFF-arnas skottförsök snuddade utsidan av stolparna vid flera tillfällen. Det fortsatt tveksamma spelet med fötterna drar ner betyget från en 4:a

6. Linus Wahlqvist 3

Hade det jobbigt på sin kant inledningsvis men kämpade på och fick stopp på flera anfall genom sin följsamhet. Blev alltmer aktiv offensivt ju längre matchen led men hittade inga luckor för skott.

3. Jón Gudni Fjóluson 4

En storartad insats av den långe islänningen. Trots smällen mot huvudet och resten av matchen i förband kunde inget hindra honom från en fläckfri insats. Fick stopp på många attacker genom sin skicklighet i luften. Hade många dueller med Rosenberg där han fick ge sitt yttersta. Varnad men vi utser honom ändå till Matchens IFK-are.

4. Andreas Johansson 4

Lite tveksamt passningsspel inledningsvis men spelade upp sig och briljerade med att ta sig ur farliga situationer med nästan nonchalant säkerhet. Är väl samspelad med Fjóluson och hans betydelse för laget kan inte nog poängteras.

11. Christopher Telo 4

Gjorde en helgjuten defensiv insats men matchbilden tillät honom inte att ta egna initiativ offensivt förrän i slutet av matchen. Fanns ofta på plats när det osade hett framför Langer, men vi ser gärna mera skottförsök från Christopher. Varnad

8. Nicklas Bärkroth 3

Gör som vanligt numera ett suveränt jobb defensivt, men det känns som att offensiven blivit lidande på det. Borde gjort mål på nicken när han var helt ren efter Eliassons suveräna passning. Tar en del felbeslut i dribblingar passningarna och hörnorna blev vassare med tiden och hörnan före 2-1 motiverar en stark 3:a.

20. Daniel Sjölund 2

Var totalt osynlig i första halvlek men deltog mer i spelet i andra. Vi saknade hans patenterade riktningsförändringar men målet var påpassligt och oerhört viktigt för att spänningen i

25. Filip Dagerstål(ut 64) 2

Inte mer än godkänt den här gången. Hade svårt att hitta utrymme för offensiva attacker och gav sig inte som Sjölund in i närkamperna. Huvudspelet var ändå OK men behöver nog en snabbare spelare än Daniel bredvid sig för att komma till sin rätt.

23. Niclas Eliasson(ut 89) 4

Började lysande och den som kändes som största hotet mot MFF:s reservbetonade backlinje. Hade ett riktigt vasst distansskott som var nära att gå in. Var hårt tagen av motståndarna och mattades efterhand. Har utvecklats enormt hos IFK och känns som lagets viktigaste offensive spelare för dagen

9. David Moberg Karlsson(ut 70) 3

En efterlängtad startplats för David som tog för sig rejält och oroade MFF-försvaret med sin speed.

Gjorde en fullgod arbetsinsats så länge orken räckte. Kom inte alltid rätt i sina dribblingsrajder, men kan bara bli bättre om mera speltid. Känns ändå som att högerkanten är hans rätta, därifrån kan han vika in och skjuta med ”rätt” fot.Varnad.

19. Sebastian Andersson 2

Trots att Sebbe inte övertygat hittills i årets Allsvenska var det honom som Jens valde att behålla i startelvan när Moberg Karlsson fick chansen från start. Det stämde inte för Sebastian i dag heller, var felet ligger är svårt att sia om, men skulle det plötsligt lossna har IFK ett stort sparkapital i Sebastian.

18. Gudmundur Thórarinsson(in 64) 2

Hann inte ge några avtryck i matchen på den korta tid han var inne, men liksom Sebbe blir han en stor tillgång när formen finns där.



2017-05-21

