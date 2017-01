Sponsor hoppar av IFK:s herrlag

Företaget Åbys snickeri har sponsrat herrlaget i 20 år, men nu är det slut tills vidare. Pengarna läggs på damlaget. Droppen för företaget var hur damerna blivit behandlade i den så kallade gymfrågan.

Berätta om bakgrunden till att ditt företag bestämt sig för att sluta sponsra IFK:s herrlag och istället lägga ert sponsorsbidrag på damlaget istället. Jag vet inte så mycket om vad som hänt mer än att det bland annat handlat om gymmet som finns på Östgötaporten...- Först vill jag säga att jag har en dotter som spelar i A-laget i IFK:s damlag, hon är 18 år och har spelat fotboll sedan hon var sju år. Jag själv är ett stort IFK fan har så varit sedan barnsben. Sitter på Vita och Blå läktaren på hemmamatcherna, ytterst ovanligt att jag missar en match. Men vad gäller gymmet så har IFK byggt ett eget gym för ett antal miljoner. Innan det så hade man ett ganska bra avtal med World Class. Sen har damlaget förhandlat om villkoren för att få använda gymmet precis som herrarna. I förra veckan fick de ett slutbud som skulle innebära att varje tjej skulle få betala 3-400 kronor i månaden. Det blev förstås omöjligt med tanke på att damerna, till skillnad från herrarna, är rena amatörer och spelar helt utan ersättning. Det är samma pris som vilken förening som helst skulle få betala för att använda det. Nu har tjejerna istället fått ett eget avtal med World Class som är mycket bättre! IFK:s klubbdirektör har jämfört damlaget med Sleipner och Smedby. I jämförelse kan man säga att Sylvia får använda gymmet gratis, så de står närmare föreningen i den här frågan, trots att tjejerna har samma stjärna på bröstet som killarna... Man säger att damlaget är en separat förening men det är även Sylvia.Jag fick veta att ditt företag skulle hoppa av som sponsor i ett kommentatorsfält, i ett inlägg som den kända kvinnliga IFK supportern Sylvia Nilsson hade skrivit. En annan kommentar där var att det egentligen är ett brott mot stadgarna att ha två separata föreningar. Enligt den personen som skrev, så får det inte finnas två IFK lag i samma ort och som bedriver samma idrott...- Det är konstigt hela situationen men faktum är att dam och herr har två olika föreningsnummer. IFK dam bildades 2009 då nya arenan byggdes. Kommunen ville att IFK skulle ta ansvar för tjejerna också.Jag måste säga att jag tycker det är sorgligt hur kvinnor många gånger behandlas inom idrotten. Det är kanske en avspegling av samhället att vi trots allt inte har kommit så långt, men det är i alla fall i mina ögon provocerande...- Håller med att det är provocerande signalerna IFK skickar ut till tjejerna, att man ser de inte som lika värda. Jag tycker nånstans att idrott inte bara ska handla om pengar. Klubbdirektör David Bergström säger också att det inte är en genusfråga, men det är precis vad det är! Vissa förstår vad det handlar om till exempel Hammarby och Linköping. I Linköpings fall är det till och med herrlaget i hockey som fått till ett elitlag för damer i fotboll!Det är ju då tyvärr bara två exempel finns många andra i Sverige som står för motsatsen. Utomlands däremot finns många storlag som satsar på damerna i deras eget namn. Chelsea, Arsenal, Paris och Lyon bara för att nämna några...- För damlaget handlar det inte om att man vill dela på sånt som egentligen inte kostar något extra. Om damerna hade fått använda IFK:s eget gym hade istället skapat godwill utåt.Ditt företag Åbys snickeri har nu alltså bestämt att flytta över pengarna från herrarna till damerna istället.- Företaget har sponsrat herrlaget i 20 års tid! Vi har varit med i IFK familjen och haft sponsorstolar och har haft en lång banderoll på långsidan. Vårt sponsorbidrag har varierat mellan åren men legat på mellan 25-40 000 kronor. Det drar vi in nu och satsar på tjejerna istället. Droppen för vår del var just den här frågan om gymmet. Har sett andra tendenser som gjort att man nästan sett det här komma... I höstas här skulle vi ha ett föräldramöte eller vad vi ska kalla det för. Det mötet fick vi ha på Grand hotell, tidigare har vi fått använda lokalerna inne på Östgötaporten på plan fyra konferensrummen som finns där. Tänkte då att det kanske är fullt eller dubbelbokat. Men nu såg jag att då vi ska ha årsmöte den 24:e januari ska det också vara på Grand Hotell. Man undrar vad det handlar om när vi inte ens får låna tomma konferensrum. Vi fatta det här beslutet i samband med artiklarna om gymmet. Min fru Josefin är väldigt engagerad i den här frågan och det var hon som skrev inlägget på Facebook som gör att du och jag pratar med varandra nu. Just det kom på en sak till som visar värdet av tjejerna. Man har tagit bort länken till damlaget på hemsidan. Det var ett bra tag sen som man gjorde det. Tror någon gång i somras det hände. En länk kostar väl heller inte några pengar! Jag har förstått på ledare och andra aktiva i föreningen att man gärna skulle vilja ha ett samarbete, gemensamma ledarutbildningar till exempel. Gemensamma fotbollsskolor också kanske. IFK har det i herrarnas regi och ändå kommer det alltid några tjejer som vill vara med. Jag tror att de ledarna gärna skulle vilja att IFK Dam höll i den delen. Det är mycket som är tokigt när man tänker efter! Jag vill sluta med att säga att det här tveeggat men ett beslut som vi står för. Jag är som sagt med i Vita och Blå och åker även på många bortamatcher för herrarna. Det här är klubben i mitt hjärta det är därför det gör så ont!Guldköping har även pratat med Sylvia Nilsson hängiven IFK supporter debattör och moderat politiker med uppdrag i bland annat fritidsnämnden. Sylvia är en kvinna som på många sätt står upp för tjejers rättigheter inom idrotten. Undertecknad är aktiv socialdemokrat men jag och Sylvia kan hitta varandra i många gemensamma frågor.Hur ser du på den här frågan Sylvia...- Jag vet knappt var jag ska börja. Men gymmet är en stark symbolfråga. Det är en anläggning som är i egen regi, och man skulle kunna tycka att det vore ett egenvärde att ha kvinnor med IFK emblem som tränar där. Men så är alltså inte fallet, utan tvärtom i den här frågan så skulle tjejerna ha ett värde genom att man skulle betala för sig istället.VD Stefan berättade att det inte bara är gymmet, där man fick ett bättre avtal med en privat aktör. Man har också tagit bort länken till damerna och får ha möten på hotell istället för som tidigare på arenan. Vad tänker du om det...- Det är helt vrickat och ändå är det bara en liten sak i sammanhanget utifrån vad jag hört. Jag älskar IFK som lag men man kommer till en gräns där man måste ifrågasätta är det fotboll eller affärer vi pratar om? För mig är det så att så länge man bär klubbmärket så hör man ihop, man ska värna om varandra det handlar om kamratskap. I kommunen pratar om man idrotten ska vara jämställd, att man ska kunna delta på samma villkor. Jag har ställt frågan om stadgarna också, om det står att man har dam och flickfotboll ska det vara under samma tak. Jag har även pratat med spelare som berättat att man valt att inte sätta på vattnet innan man spelar. Man får spela på hårt torrt gräs istället. Det kostar någon tusenlapp och det tycker man tydligen var för dyrt. När tjejerna spelar match får man inte heller använda kiosker och toaletter. Om man ska uttrycka sig milt så underlättar det inte direkt för den publik som vill se tjejerna spela. Man behandlar damlaget som man behandlar Sleipner, ungefär som man ser damerna som kunder och en intäktskälla. Då man måste man ändra i stadgarna! Det står ungefär att man har dam och breddverksamhet inom IFK. En annan liten detalj är att man kan köpa plastkassar i butikerna, där går 10 öre till IFK. Många kanske då tror att tjejerna för några ören också, men hela slanten går till herrarna. Så där borde man vara tydlig det är IFK herr man sponsrar om man köper kassen. Man är verkligen inte under samma tak, man får inte ens en stol på kansliet det måste man hyra. De som jobbar inom damlaget jobbar hemifrån istället!Det känns som att det är storebror mot lillasyster...- Det är en bra beskrivning. Som ett litet tillägg herrarna gör besök på sjukhusen vilket givetvis är en bra social verksamhet. Jag tror mig veta att även damerna har velat vara med där. Det kostar inte nånting om en tjej var med där också. Dessutom är väl ungefär hälften av patienterna på sjukhusen flickor/kvinnor. Det finns mycket man skulle kunna göra utan att det skulle kosta speciellt mycket att få tjejerna känna sig mer delaktiga i föreningen. Men intresset verkar inte finnas speciellt mycket, inte så här långt i alla fall!Tack så mycket Sylvia för dina ord och ditt engagemang i den här frågan!Jag pratade lite kort med din lagkamrat Moa Cato förut. Hon berättade att ni tränar fyra gånger i veckan, men hon har också ett jobb att sköta. Ni är ju sanna amatörer, och lägger ner blod svett och tårar på att spela. Pratade också lite kort med din tränare Anders som såg fram mot säsongen som kommer. Ni kommer spela mot Stockholmslag i år, som ger variation jämfört med ifjol. Det blir roligt för mig också och alla andra Exilsnokar häruppe. Du är väl lagkapten...- Ja har i alla fall varit det de två senaste åren.Jag såg att du var fotbollsdomare också. En domare tycker väl att det är viktigt med rättvisa både på och utanför planen. Jag har fått höra så mycket idag om damlagets förutsättningar så det är därför jag ringer dig. Gymfrågan har ju varit väldigt aktuell där ni skulle betala en större själva amatörer till trots, ni fick ett bättre avtal med World Class. Jag har fått höra att planen inte vattnas innan matcherna för att det blir för dyrt. Jag har också pratat med en man som heter Stefan Steen som har en dotter i ditt lag. Han och hans fru har bestämt sluta sponsra herrlaget efter 20 år och flytta sitt bidrag till damlaget istället...- Jag bor i Linköping så jag har inte följt debatten så noga i tidningarna. Jag ser bara kanske hälften av det som händer. Det värsta är väl egentligen att man inte är speciellt förvånad över det som händer. Det är så det ser ut över i princip hela landet egentligen, så det är inte speciellt specifikt för vårt samarbete med herrarna, sett ur det perspektivet. Det är som är tråkigt att man inte ser det något konstigt, det är något man är van vid.I Sverige finns det bara två exempel där damlag lyckats gå ihop på elitnivå, Hammarby och Linköping. I Göteborg och Malmö finns inga kopplingar, men utomlands finns det fler exempel där man ser värdet av att tjejerna under samma tak. Arsenal, Chelsea, Lyon och paris för att ta några exempel...- Det stämmer det är så fotbollskulturen ser ut. Men jag hoppas att det kommer ändras successivt och bli bättre förstås. Det är ett möte inplanerat mellan dam och herr närmaste tiden som jag hoppas kommer leda till någonting bra. Jag vet att vår styrelse och vår klubbdirektör Jörgen Lindström för en dialog med herrsektionen, och ett möte är som sagt var inplanerat som vi får hoppas blir bra som sagt! Jag kommer spela i laget i år, men vet inte riktigt i vilken omfattning. Satsar en del också på domarkarriären, vill kombinera det så mycket som det går. För övrigt pluggar jag affärsjuridik så det är inte många lediga timmar om man säger så...Vad tänker du om det här med gymmet. IFK ger er ett sämre avtal än en privat aktör...- Vad ska jag säga mer än att det är tråkigt och man hade hoppats att de hade kunnat samarbeta bättre i den frågan. Om vi hade fått vara på gymmet på Östgötaporten hade vi inte tagit speciellt stor plats och utrymme där. Jag tror inte att de förlorat något på att ha oss där. Har all förståelse att de inte kan slänga pengar hit och dit, men just den här frågan hade kanske kunnat hanterats bättre.Det heter ju IF Kamraterna vilket ska betyda kan man tycka att man håller ihop. Jag har även fått inte vattnar planen innan match av kostnadsskäl...- Det där med vattnet är man så van vid att man knappt vet om något annat som tjej, än att spela på torra konstgräsplaner. Jag kan inte jämföra hur det känns att spela på en bevattnad plan.Tack Ulrica för att du tog dig tid och lycka till med dina olika karriärer. Chansen är stor att vi kommer ses live här i Stockholm om du spelar då!Vet inte riktigt vad jag ska skriva under den här rubriken. Tycker det mesta talar för sig själv i den här frågan. Men att säga att det som ovan framkommit inte är en genusfråga, är ungefär som att säga att solen inte har någon påverkan på vädret! Om man blickar utanför landets gränser så kan jag inte låta bli att tänka på fotbollsdamernas kamp i USA för lika rättigheter och lön. I deras fall är det till och med så att de drar in mer pengar än herrarna. Men jag håller slutligen med Sylvia frågan man måste ställa sig är det idrott eller affärer vi pratar om. Pengar är inte allt det visar bland annat tjejerna genom att spela utan ett öre i ersättning. På det sättet är de i mina ögon riktiga fotbollshjältinnor, ge dem det värde de förtjänar! Jag hoppas precis som Ulrica att det inplanerad mötet mellan dam och herrsektioner leder till något konstruktivt. Undertecknad har haft ett längre samtal idag med en styrelseledamot i IFK Dam. Han har också en del att säga om damfotbollens förutsättningar i fotbollsstaden Norrköping. Med allt detta sagt så kan man vara positiv genom att säga, att inom det här området finns stora förbättringspotentialer. Ta chansen nu alla berörda i denna angelägna fråga!Har du som läsare synpunkter i den här frågan logga in som medlem och skriv vad du tycker.