Svårbedömt IFK får sin första riktiga värdemätare

Peking har haft en minst sagt svängig försäsong. Laget har två 6-1-matcher, varav en seger och en förlust i ryggen och har i allmänhet både gjort och släppt in många mål. Nu ställs Jens mannar mot årets första allsvenska motstånd.



Under försäsongslägret i Portugal förlorade IFK efter svagt försvarsspel mot Shakhtar Donetsk och SV Mattersburg med 6-1 respektive 3-1. När Peking kom hem till Sverige väntade superettanlaget Frej på hemmaplan. Den matchen blev en promenad i parken och seger med 6-1 för Norrköping. I torsdags besegrades HJK Helsingfors med 4-3 i den ”miniturnering” som spelas mellan Hammarby , IFK Norrköping och just Helsingfors. HJK vann dessförinnan med 3-2 mot Bajen.I matchen mot Helsingfors inledde Peking oerhört starkt och gjorde mål redan efter tre minuter. Sedan rullade det på i första halvlek och i halvtidsvilan ledde Norrköping med 4-0. I andra kom HJK igång samtidigt som IFK tröttnade och kanske slappnade av lite för mycket. 4-0 blev 4-3, men även om det kunde blivit fler mål lyckades IFK komma undan med seger.Nu är det dags för en match mot ett allsvenskt lag som rustat upp väl inför säsongen 2017 med flera stora värvningar och ett intressant tränarnamn. Hammarby ses som ett lag för övre halvan den här säsongen. Klubben har värvat in den förre MFF-kaptenen tillika en av Allsvenskan s absolut bästa spelare innan han lämnade, nämligen Jiloan Hamad. 26-åringen lämnade Malmö för tyska Hoffenheim 2014 efter två SM-guld med MFF. Nu har stjärnan skrivit på för Hammarby och ser ut att få starta matchen mot Norrköping.Hammarby har också värvat mittfältaren Gershon Koffie från New England Revolution och försvararen Björn Paulsen från Esbjerg. Det kanske mest intressanta tillskottet i Malmö är dock tränaren Jakob Michelsen, som har gjort en rad imponerande insatser under sin tränarkarriär. 2014 blev Michelsen huvudtränare i klubben Skive IK som då låg i den danska andradivisionen. Michelsen lyckades dock ta upp laget till förstaligan och vann bland annat 18 matcher i rad under tiden i andradivisionen. I juli 2015 blev Michelsen istället tränare i SønderjyskE. Där tog han laget till en sensationell andraplats i ligan. Michelsen utsågs till Årets tränare i Danmark 2015. Nu har 37-åringen fått uppdraget som huvudtränare i Hammarby.1. Ögmundur Kristinsson2. Birkir Már Sævarsson3. Richard Magyar 4. Bjørn Paulsen11. Arnór Smárason14. Fredrik Torsteinbø26. Dusan Jajic 28. Gershon Koffie55. Imad Khalili 77. Mats Solheim 90. Jiloan Hamad24. Giuliano Gatica (U19)6. Joseph Aidoo 9. Stefan Batan 10. Kennedy Bakircioglu16. Rômulo17. Pa Dibba27. Isac Lidberg 34. Leo BengtssonBajen ställer upp med ett starkt lag med många spelare som ska bli intressanta att se. Vi får se om Michelsen har lyckats sätta sin filosofi än.Jens Gustafssons lag har varit en gåta under den här försäsongen. Fantastiska sekvenser i några matcher, blandat med oförklarliga ras i ett par halvlekar. Peking saknar den stabilitet som fanns under 2015 och stora delar av 2016. Samtidigt har laget än högstanivå som skulle krossa i stort sett alla lag i Allsvenskan.IFK har växlat upp till ett ännu aggressivare försvarsspel och spelarna springer mer än tidigare samt tar fler maxlöpningar. Samtidigt vilar inte laget med boll särskilt ofta, utan går fort framåt och spelar snabbt med mycket rörelse. Dessa förändringar är för det mesta positiva för spelet, men problemet nu har varit att spelarna inte orkat hålla det tempot hela matchen. Man kan förklara detta med att de är inne i försäsongen och möjligen är nedtränade och inte i toppform, men frågan är om laget orkar med denna spelstil under säsongen som kommer. Det lär förutom att spelarna kan tröttna under matchen slita på laget även över tid. Då krävs det en bredd som jag är osäker på om den finns idag. Dessutom ska vi ut och kvala till europaspel och om vi lyckas med det kan det behöva roteras.Det jag saknat de senaste matcherna är att IFK alltför sällan tar det lite lugnt och vilar med boll. De behöver inte alltid stressa framåt utan har så bollskickliga spelare att de ibland kan rulla runt den lite i mitten för att få vila lite. Jag tror även Jens vill att laget har mer bollinnehav och jobbar med dem delarna. Det ska sägas att skillnaderna mot spelsättet laget hade med Janne vid rodret inte är jättestora, men det har åtminstone skett märkbara förändringar i spelet. Jens har ändrat detaljer och har sakta men säkert gjort förändringar.IFK Norrköping har som bekant sålt Tesfaldet Tekie och även tappat Andreas Vaikla, samtidigt som David Mitov Nilsson åkt på ännu en skada. Ändå har de varit passiva när det gäller nyförvärv hittills. Klubben tog in Simon Skrabb tidigt, köpte loss Niclas Eliasson och tog in Alfons Sampsted, som mest är tänkt för framtiden. I övrigt har inte IFK värvat. Jag och många med mig tycker att det behövs en central, lite mer offensiv mittfältare av hög kvalitet. Sjölund är fantastisk men kan inte ta det kreativa ansvaret själv och passar bäst i en sittande lite mer defensiv roll. De andra innermittfältarna som finns att tillgå är Eric Smith , Filip Dagerstål, Andreas Hadenius och Henrik Castegren . Smith och Castegren är enligt min mening inte redo för en så viktig roll i ett topplag ännu, Hadenius är mer av en defensiv mittfältare eller mittback och Dagerstål likaså. Ingen av de nyss nämnda är särskilt offensiv och kreativ. Jag anser att Peking borde värva en mittfältare, för det lär dröja innan Blomqvist kommer tillbaka och kan konkurrera ordentligt efter sin skada.- Jag vet inte i nuläget, det får tiden utvisa. Det är ett ständigt arbete som vi resonerar över. Vi förfogar över en trupp med stor potential, svarar Jens Gustafsson till sportbladet på frågan om IFK ska förstärka mer.Truppen känns i det stora hela ganska bra. Försvaret är komplett så länge inte IFK säljer någon, skickliga kantspelare finns det gott om och det går inte att klaga särskilt mycket på anfallarna (även om det kanske behövs en till komplementanfallare) med en av allsvenskans hetaste målskyttar 2016 och en Kalle Holmberg som gjort det mycket bra på försäsongen. Där bakom finns dessutom Simon Skrabb. Det som saknas i truppen just nu är som sagt en mittfältare men också möjligtvis en målvakt. Jag tycker inte att Michael Langer varit bra. Han avslutade 2016 svagt och har inte imponerat på försäsongen. Det vore bra med en målvakt av klass fram till sommaren då Mitov kommer tillbaka. Ett korttidskontrakt med Carlgren hade varit en perfekt lösning, men Jens har gått ut och sagt att han är nöjd med Langer, samt dementerat Carlgrenryktet, så det är inte särskilt troligt att det blir en ny målvakt och i stort sett omöjligt att det i så fall skulle bli Carlgren.IFK spelade ju så sent som i torsdags och kommer troligtvis ha en annorlunda startelva idag. Jens startade inte med Andreas Johansson senast, så jag förutsätter att han startar mot Bajen. I övrigt är Nicklas Bärkroth och namnen Eliasson otillgängliga på grund av att de fick ont i matchen mot HJK.2. Henrik Castegren3. Jón Gudni Fjóluson4. Andreas Johansson6. Linus Wahlqvist 9. David Moberg Karlsson 10. Simon Skrabb11. Christopher Telo 13. Alfons Sampsted14. Eric Smith15. Marcus Falk Olander16. Pontus Almqvist 17. Kalle Holmberg19. Sebastian Andersson 20. Daniel Sjölunds26. Adin Bukva 28. Mohanad Jeahze 29. Julius Lindgren 31. Michael LangerX. Fadel YoussifInga stora överraskningar förutom unge Fadel Youssif som kan få göra A-lagsdebut. Youssif är en 19-årig defensiv mittfältare från Sylvia som spelat en del U21-matcher med IFK. Spelaren har ett förflutet i Vimmerby IF och kom till Norrköping som 17-åring.Trolig startelva:Lindgren – Sampsted, Johansson, Falk-Olander, Jeahze – DMK, Hadenius, Smith, Skrabb – Bukva, HolmbergJag tror inte att någon som spelade mer än 45 minuter mot HJK kommer starta i den här matchen. Jag tror och hoppas att Jens ger Julius Lindgren chansen. Han behöver testa på a-lagsspel. Hadenius har inte spelat mycket alls under försäsongen och detta borde bli hans första match från start. Moberg Karlsson lär få spela till höger där han trivs bäst och förhoppningsvis får Adin Bukva chansen längst fram.Nu får vi alla hoppas att laget visar upp sig ordentligt i den här ”värdemätaren” mot Hammarby. Framåt kamrater!Matchen börjar klockan 12 och sänds i Cmore.