Svenska Cupen final: Östersunds FK-IFK Norrköping 4-1

Det är 23 år sedan IFK vann Svenska Cupen senast, nu får man vänta ytterligare 1 år på chansen att vinna för sjunde gången. Högtflygande Östersund knep titeln och går direkt till kvalomgång 2 i Europa League. IFK och AIK går in i första, medan Östersunds seger innebär att IFK Göteborg inte får chansen.

Tränare Gustafsson hade valt en taktik med fembackslinje för att säkra defensiven, men det fick till följd att man överlät initiativet på banan till jämtarna, som inte var sena att utnyttja den taktiken till egen fördel. Vi ställer oss också tveksamma till att Nicklas Bärkroth skulle vara det optimala valet som wingback.



Första halvlek

Efter en trevande start var det Östersund som snart tog över matchen och föga hjälpte det att IFK hade en fembackslinje. Man verkade vilsna i ett oprövat system och det är en gåta varför man valde att ställa upp som man gjorde. Det var just på högerkanten Östersund snabbt fick ett övertag på IFK-försvaret och redan efter 20 minuter stod det 2-0 till hemmalaget. När Ken Sema kom igång fick Nicklas och Linus det allt svårare att freda sin kant och matchen kändes körd i ett tidigt skede. IFK var dessutom alltför omständliga och stillastående i sitt anfallsspel.



Vid Ken Semas hörna i 8:e minuten stod IFK-spelarna som bildstoder och Samuel Mensah fick alldeles för enkelt med kraft nicka in viktiga 1–0.

Knappt tio minuter slet sig Sema fri och hans inlägg längs marken lyckades ingen i IFK få bort och därför kunde Hosam Aiesh med sin högerfot placera in 2–0 i nättaket bakom Langer.



Det kändes i det läget rättvist utifrån spelfördelningen och de chanser lagen skapade, d v s Östersund kändes hela första halvlek som det klart bättre laget. IFK hade så gott som inget framåt och några av spelarna blev alltmer frustrerade och började spela på gränsen med varningar på Linus och Kalle som följd.



Östersund spelade på sin ledning för att inte riskera något bakåt i slutet av första halvlek och känslan var att om inte IFK ändrade taktik till andra var matchen redan förlorad.



Andra halvlek

I halvtid hade IFK återgått till den beprövade taktiken med 3-backslinje och det var ett helt annat lag än det som såg vilsekommet ut i första halvlek. Plötsligt hittade man in i Östersunds straffområde till skillnad mot i första-



Kalle Holmberg fick första chansen i den 50:e minuten med ett distansskott. Målvakten Aly Keita räddade skottet och fick undan returen precis framför Sebastian Anderssons fötter.

Tre minuter senare fick IFK chansen att komma in i matchen igen.

Nicklas Bärkroth utmanade Tom Pettersson, som fällde Nicklas med ett för långt ben. Domaren Mohammed Al-Hakim kunde inte undgå att blåsa straff. Aly Keita räddade Linus´ svaga straff, men straffmissaren tryckte själv in returen i nättaket till 2-1.



Sedan var Sebastian Andersson nära att kvittera 2–2 på nick några minuter senare.

Hur Al Hakim senare kunde undgå att blåsa straff för IFK efter tröjdragningen på Sebbe är en gåta. Ett mål där och matchen kunde åtminstone gått till förlängning.



Men som det ofta händer när ett lag trycker på blir det utrymme för kontringar och Ken Sema (Man of the match) levererade flera farliga passningar till Östersunds toppforwards. Saman Goddhos blev fri med Michael Langer i den 68:e minuten men Langer var på sin vakt och parerade skottet.



I samma matchminut kom ett mindre snöfall in över arenan i en i övrigt soldränkt arena, men det verkade inte bekomma spelarna nämnvärt.



Den nye islänningen Gudmundur Thorarinsson byttes in med en dryg kvart kvar av finalen och IFK-s offensiv fick nya dimensioner. Tyvärr tvingades IFK spela med små marginaler och Ken Sema (vem annars?) hittade Gero med en passning. Michael Langer halkade när han skulle ut och bryta, vilket ÖFK-anfallaren utnyttjade och han kunde smeka in avgörande 3–1 innan Saman Ghoddos lurade Eric Smith och tryckte in 4–1 i krysset några minuter senare.



Matchsummering

IFK fick betala dyrt för den långa skadelistan och att man valde en dålig taktik från start.



Man hade inte lärt sig något efter förlusten senast mot Östersund och när flera nyckelspelare är långt ifrån fjolårets form slår man inte spelskickliga Östersund på deras hemmaplan. Nu var ändå Östersunds seger rättvis, förhoppningsvis har IFK ett mer ordinarie lag när lagen möts på Östgötaporten senare i serien.



Glädjande ändå att ”Gudi” fick göra sin första start i IFK-tröjan.

Det andades kvalitet den korta tid han var på planen, kan betyda mycket framöver och vi fårbe till högre makter att han inte blir skadad igen.



Målen: 1-0 Mensah (9), 2-0 Aiesh (18), 2-1 Wahlqvist (54), straffretur, 3-1 Gero (83), 4-1 Ghoddos (86)

Östersund: Keita - Mensah, Bergqvist, T.Pettersson, Widgren – Aiesh (66 Papagiannopoulos), Edwards, B.Nouri, Sema – Ghoddos (90 Björkström), Gero (90+2 Hopcutt)

IFK Norrköping: Mi.Langer - Wahlqvist, A.Johansson, Smith, Telo - Bärkroth, Dagerstål (79 Hadenius), Sjölund, Eliasson(75 Thorarinsson) - Holmberg, S.Andersson



Individuella betyg kommer i separat artikel



Domare: Mohammed Al Hakim, Köping

Publik: 8 369 (ny rekordpublik för Jämtkraft Arena)



Nästa match: Allsvenskans tredje omgång

Östgötaporten måndag 17 april 17.30

IFK-Sirius