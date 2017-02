Svenska Cupen IFK Norrköping möter skrällaget

Resultatet i första gruppspelsmatchen blev inte vad IFK hade hoppats på. Trots att man mycket rättvist tagit ledningen på ett mål av formstarke Kalle Holmberg räckte några sekunders ouppmärksamhet till att ÖIS bjöds in i matchen och nu krävs troligen full pott i de återstående gruppspelsmatcherna mot Vänersborg och HBK för gruppvinst och kvartsfinal.

Daniel Sjölund får fortsätta sin rehab efter vrickningen i ett knä mot Hammarby . Statusen för de andra skadade spelarna är att de jobbar på med sin rehab. David Mitov Nilsson är tillbaka i träning i spelet med fötterna sedan han blivit av med gipset efter handledsskadan. Blomqvists rehab kan leda till comeback i sommar medan Nikola Tkalcic räknas vara tillbaka i spel om ungefär en månad. Först väntar spel i U21. Marwan Bazi missar troligtvis hela säsongen, kan möjligtvis vara tillbaka under sen höst. Nyförvärvet Gudi är inte klar för spel ännu. Andreas Hadenius missade ÖIS-matchen p.g.a. en stukad fot men är tillgänglig igen.Langer – Wahlqvist, Ante, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Smith, Dagerstål, DMK – Holmberg, Andersson.Det lutar åt att Smith och Dagerstål får fortsatt förtroende som centrala mittfältare. Alternativ finns i Castegren, Eliasson och Hadenius, den senare är spelklar efter att ha missat matcher på grund av en fotskada. Vill IFK ha tyngd på mittfältet är en Hadenius i form ett alternativ, men han har nog tyvärr tappat lite i speltempo efter alla skador.DMK borde vara given, står för fart och kreativitet men är sämre på hemjobb än Bärka och Eliasson. Ett lyxproblem för Jens att välja wingspelare.Det vore annars intressant att åter få se Dagerstål som mittback, hans naturliga position i vilken han imponerade stort på oss som såg matchen på Tele2 mot Bajen i höstas.IFK Norrköping är överens med Superettan klubben Degerfors IF om ett låneavtal för 19-årige Mohanad Jeahze som sträcker sig fram till och med den 15:e juli i år. I klubben finns redan Erik Lindell på lån.De finns överallt. Spelare eller ledare inom fotbollen som någon gång i karriären haft IFK Norrköping som klubbadress. Vi såg det senast i måndags då anrika Degerfors sensationellt slog Djurgården med 2-1 på Tele2 Arena i en grupp som även innehåller BP och HIF. Ex IFK-aren Shptem Hasani och under 2017 utlånade Erik Lindell spelade avgörande roller vid båda Degerforsmålen.Så det är inte förvånande att det finns kopplingar till IFK även hos lördagens motståndare från div.2 Norra Götaland. Som vi nämnt redan vid lottningen av grupperna i Svenska Cupen har Vänersborgs FK:s tränare Henrik Fridolvsson ett förflutet i IFK. Som lovande 16-årig pojklandslagsspelare i Oddevold upptäcktes han av IFK:s scouter och blev kvar ett år under en tid i IFK:s historia då klubben inte var så framgångsrik som Henrik uttrycker det och det blev aldrig något lyft i fotbollskarriären för hans del. Henrik har dock bara lovord för de ledare han lärde känna, exempelvis Kent Hellström och Tor-Arne Fredheim(i dag tränare i FC Trollhättan).Henrik slutade som aktiv spelare innan fyllda 20 och började i stället utbilda sig till tränare. Han har som tränare verkat i exempelvis Trollhättan och BK Häcken, även haft en tjänst hos Ljungskile , men Vänersborgs FK är hans första uppdrag som huvudtränare.Laget slutade 10:a i div.2 Norra Götaland senaste säsongen. Då ska man veta att laget under en stark vårsäsong var med i toppstriden, Henrik är ny som tränare, tillträdde i oktober 2016 och var således inte ansvarig när laget slog ut Jönköpings Södra ur cupen i 2:a omgången.Jag tror det är realistiskt att vi blir ett topplag med möjligheter till avancemang till div.1 redan i år. Der visade lagt redan 2016 då de var med i toppen länge. Sedan brinner jag för att bygga ett lag med spelare som arbetat sig upp underifrån i en klubb. VFK har länge haft en livlig juniorverksamhet och jag är ju själv fostrad som spelare och har arbetat som ledare i den miljön.Så här såg startelvan ut mot HBK (4-5-1).SahinovicSnibb, Danielsson, Carlsson, Von BothmerPalumbo, Fonjah, Karlsson, Igilicar, VekicGashiTränare Fridolvsson var efter matchen mot HBK mycket kritisk till utvisningen på mittbacken Danielsson. Denne fick 2 gula kort efter att ha försökt stoppa en motståndare upprepat vid en omställning och blev därmed utvisad i samma spelsekvens. Inte ofta man ser sådana bedömningar från domarhåll. Horribelt domslut enligt Henrik. Jag tycker vi var värda att vinna, det kändes som att vi hade kontroll över matchen innan utvisningen kom.Matchen mot IFK lär bli höjdpunkten hittills på hans korta karriär som huvudtränare. Även om respekten finns är han inte rädd för motståndet och har koll på hur IFK spelar. Att han dessutom har ett förflutet i IFK gör inte matchen mindre intressant för hans delGuldköping tror givetvis att det bör vara klasskillnad mellan ett allsvenskt topplag och ett div.2-lag men alla matcher ska spelas och dessutom i 90 minuter, den lärdomen hoppas vi IFK tog med sig efter Örgryte.Vänersborgs FK-IFK NorrköpingLör 25 feb 13:00Vänersvallen Nord (konstgräs)Matchen visas på CMore