Ge Kristoffer chansen att också ta hem en pokal till Norrköping!

Ta hem Koffe nu

Det är dax nu att göra något. Ett uppgivet och sönderslaget IFK Norrköping förlorade igår sin första träningsmatch med 6-1. Snart stundar betydligt viktigare matcher. Laget behöver förstärkas!







Dessförinnan väntar ett U-21 slutspel i Polen, med en lagkapten från Norrköping, som lystrar till namnet Kristoffer ”Koffe” Olsson. Får ingen speltid i sitt danska lag och det behöver han få för att vara i bra form, då han och laget ska försöka försvara sin titel som regerande Europamästare.



Kristoffer var mycket bra på sin position som offensiv mittfältare i kvalet till slutspelet. En riktig poängspelare med en attityd på planen som sprider sig till laget. Precis vad Peking kan komma att behöva för att klara av sina utmaningar 2017. Om IFK klarar kvalet så är övergångssumman betald med råge, plus att hela laget får nödvändig internationell rutin. Malmö har hundratals miljoner på kontot och AIK slog ett nytt transferrekord när Alexander Isak gick till Dortmund. Ca 90 millar in på Gnagets konto, som också ska försöka kvala in till Europa i samma turnering som Norrköping. Peking har inte de pengarna som Malmö och AIK. Men man har en spelare med internationell rutin som vill komma hem. Signa Koffe nu, och skicka rätt signaler till supportrar och motståndare! Signalerna blir vi tar hand om våra egna, vi blir att räkna med i toppstriden... Jag håller inte det heller för otroligt att årskortsförsäljningen kommer öka när herr Olsson presenteras som ny spelare. Det snackas om övergångssummor på 15-20 miljoner och det sägs från en del håll att det är för mycket. Jag säger det är rena FYNDET! Skriv ett långt kontrakt på fyra år eller mer, så kommer jag äta upp min hatt om Peking inte får tillbaka mer än övergångssumman vid en eventuell försäljning.



Action tagning handla nu!!!



GÖRAN MODEEN

goran.modeen@gmail.com

2017-01-29 14:25:00

Det är dax nu att göra något. Ett uppgivet och sönderslaget IFK Norrköping förlorade igår sin första träningsmatch med 6-1. Snart stundar betydligt viktigare matcher. Laget behöver förstärkas!Norrköping låg under med 1-0 mot Shakhtar Donetsk i paus. I andra halvlek tappade Peking all stabilitet och rasade samman totalt.IFK Norrköping möter Shakhtar Donetsk. Lagen möttes även 2013. Vi gör en tillbakablick till den matchen och det IFK som ställde upp då, men blickar också framåt mot dagens match.IFK bekräftar i sin app Peking Inifrån att man värvat en ny spelare.IFK Norrköping har återigen ett intensivt spelår framför sig med gruppspel och förhoppningsvis ytterligare matcher i Svenska Cupen, För andra året i rad har IFK dessutom kvalificerat sig till spel i någon av de europeiska cuperna. Rosenborgäventyret 2016 slutade med seger i andra matchen hemma men då IFK förlorade bortamatchen klart var drömmen om vidare spel i cupen borta. Nu väntar till att börja med kvalspel i Europa League. Lottningen sker i juni.David Mitov Nilsson skadade sig i början av säsongen 2016. Då blev han borta resten av säsongen. Nu är han skadad igen och befaras bli borta i tre månader.Här kan ni följa allt som rör IFK Norrköpings Silly Season, från hetaste ryktet till klara nyförvärv. Vi på redaktionen kommer sammanfatta de mest trovärdigaste ryktena och bekräftade övergångarna under transferperioden i den här bloggen.IFK har nyligen gjort klart med en talangfull spelare från den isländska klubben Breidablik. Samma klubb som IFK-legendaren Daniel Bamberg nyss anlänt till. "Det är mycket glädjande", säger nyförvärvet.Igår publicerades en artikel om en avhoppad sponsor, som gick som ett jordskred på Svenska Fans. Nästan 7500 läsare första dygnet! Har herrsektionen begått en brottslig handling mot damerna? Verkar så enligt en före detta styrelseledamot som Guldköping pratat med!Företaget Åbys snickeri har sponsrat herrlaget i 20 år, men nu är det slut tills vidare. Pengarna läggs på damlaget. Droppen för företaget var hur damerna blivit behandlade i den så kallade gymfrågan.