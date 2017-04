Välförtjänt seger mot J-Södra

Efter ett väl genomfört dagsverke kunde IFK kamma hem sin andra raka seger och tre nya poäng. Kalle Holmberg fick äntligen känna på nätmaskornas sötma igen och Langer kunde kassera in säsongens första allsvenska nolla.

Efter den välbehövliga vinsten på Hisingen i helgen var det ett IFK med nytt självförtroende som sprang ut på Östgötaporten. För motståndet stod formstarka J-Södra som bland annat besegrat AIK i säsongsupptakten och som inför matchen parkerade före IFK i tabellen.Det var dock Norrköping som tog tag i taktpinnen från start även om man inledningsvis inte skapar några jättelägen. Wahlqvist har ett bra skott från distans och Kalle Holmberg får sånär öppet mål efter en kommunikationsmiss i J-Södra-försvaret. Men i övrigt är det glest mellan chanserna.Jönköping sticker upp i snabba omställningar, men skapar väl inte heller så många högoktaniga lägen. Taktiken verkar vara att hålla ett disciplinerat försvarsspel och låta motståndarna hålla bollen på behörigt avstånd från det egna målet. En taktik som funkar nästan 45 minuter.Anfallet som leder till ledningsmålet dras upp av Eliasson som hittar Wahlqvist med en fin boll ut på högerkanten. Wahlqvist lägger in bollen i straffområdet efter marken men den smiter förbi en framåtrusande Holmberg. Istället hinner Sebastian Andersson upp bollen innan den går utanför kortlinjen. Sebbe tittar upp och ser en fristående Holmberg som får bollen och trycker till på ett tillslag. 1-0 och Kalles första allsvenska mål för säsongen.Norrköping gör en helt godkänd första halvlek och ledningen känns ganska rättvisande så långt. Likt under Häckenmatchen känns IFKs backlinje stensäker och ingen spelare faller egentligen ur ramen.Det tog 4,5 matcher för Kalle att hitta målet för första gången i allsvenskan den här säsongen. Väntan på det andra blev betydligt kortare. Bara 17 minuter efter ettan sätter han nämligen även tvåan. Eliasson står för förarbetet och, efter att ha rundat Cajtoft i J-Södra-buren, hittar han fram till Kalle framför målet. En enkel bredsida senare och vi har 2-0 på resultattavlan.Eliasson, som gör en riktigt stark andra halvlek, spelar även fram till det tredje och sista målet för dagen. Efter att ha vunnit en duell på högerkanten serverar han Dagerstål precis utanför straffområdet. Dagerstål, som den (o)vana målskytt han är, rullar hur kontrollerat som helst in 3-0-målet i det högra hörnet av målburen.Efter Dagerståls mål fortsätter IFK att skapa läge och har bud på att göra något mer mål. Jönköping har svårt att etablera något organiserat anfallsspel och IFKs ledning känns egentligen aldrig hotad under andra halvlek.Matchen slutar rättvist med IFK-vinst efter en väl genomförd match av samtliga spelare. Extra beröm till Eliasson som är outstanding i andra halvlek och till Kalle som avgör matchen med sina båda mål. Vill även passa på att berömma försvarslinjen som idag är i det närmaste felfri. Fjolusons comeback har minst sagt haft en positiv effekt på Norrköpings defensiva spel.Nästa match spelas på Telo 2 mot Djurgården första maj.