Bilden är från Moa Catos Facebooksida. Moa är en av många härliga fotbollskämpar i IFK:S damlag.

Vi vill uppmärksamma IFK Norrköpings damlag på internationella kvinnodagen

Vi på redaktionen som än så länge bara består av manligt kön, vill hylla alla kvinnor på deras dag. Vi vill också passa på att förmedla att vi den här säsongen vill ge IFK:s damer den uppmärksamhet de förtjänar. Men vi behöver hjälp för att lyckas fullt ut!









Den här säsongen tänker vi satsa på att skriva om damlaget. Som alla andra på Svenska Fans skriver vi helt utan ersättning, men vi har ett hjärta och engagemang i det vi gör. Vi söker därför en ny skribent som bland annat kan följa damlaget, helst någon som bor i Norrköping och det får gärna vara en kvinna. Göran har lovat att utifrån den tid som han har, följa matcherna på plats i Stockholm. Känner du dig kallad till detta hedersuppdrag maila: goran.modeen@gmail.com så får du veta mer. Det som krävs förutom ett engagemang och intresse för fotboll i allmänhet och damfotboll i synnerhet, är ett bra språksinne och ett intresse för att skriva.

Våra härliga Vita och Blå tjejer kommer den här säsongen spela i division 1 Södra Svealand där många Stockholmslag huserar. När vi på redaktionen hade ett redaktionsmöte över nätet blev Nackabon Göran Modeen helt exalterad, när det stod klart att det också är två Nackalag Boo och Älta. Det sistnämnda laget ramlade ur den näst högsta serien förra säsongen. Vidare hittar vi i samma serie Brommapojkarna som IFK så snöpligt föll i kvalet till damernas näst högsta serie förrförra säsongen. Det kommer bli en stenhård kamp om seriesegern men vi på redaktionen tror att det här kan bli en riktigt rolig toppstrid.

2017-03-08 20:25:00

