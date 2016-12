Silly Season -16/-17: Nyförvärv och spelarförluster under december (30/12)

Den lokala fotbollens hierarki har fått sig en rejäl omkastning. Vilka klubbar är bäst förberedda för att ta chansen att kliva fram som etta i fyrstadsområdet? Här är Oddevolds sillyseason hittills.

Klara spelare IN

Mahmoud Abed Al Mouti (Mido), anfall/mittfält, IFK Uddevalla

Oddevold plockar in ytterligare ett nyförvärv från lokalkonkurrenten IFK Uddevalla. Denna gången är det Mido som under fjolåret stod för 14 mål och 13 assist i division 2. Mido har IK Svane som moderklubb och har även representerat FC Trollhättan.

Klara spelare UT

Daniel Stanisic , försvar, ny klubb ej klar

Oddevold tappar sin glidtacklingssäkra mittback Daniel Stanisic då Bohusläningen rapporterar att klubben och Daniel inte kunde komma överens. Mycket beror på pendlingssituationen kopplat till studier. Vi tackar Daniel för hans tid i Oddevold och önskar honom lycka till.



Andreas Samuelsson, målvakt, ny klubb ej klar

Även Oddevolds andre målvakt från fjolårssäsongen väljer att avsluta samarbetet. Det privata, vilket Andreas är tydlig med skall komma först, tar för mycket tid för en fortsatt karriär på denna nivån. Vi tackar för hans tid i klubben.

Fabrice Tape, mittfält/anfall, ny klubb oklart

Det står enligt Bohusläningen (13/12) klart att Oddevold inte går vidare med Fabrice som anslöt till klubben under sommaren 2015. Fabrice, som har sitt ursprung i Elfenbenskusten, går vidare i karriären. Vi tackar Fabrice för hans tid hos Oddevold och önskar honom lycka till i framtiden.

Rykten IN

Rykten UT

Senaste uppdateringarna iSå har Oddevold hittat en ersättare för Jonathan Hårenberg som vänder åter till Grebbestad. Det är 23-årige Robin Gustafsson som likt Hampus Furublad ansluter från Torslanda IK. Robin har varit förstemålvakt i Torslanda de senaste två åren med 61 insläppta mål på 84 matcher. Under fjolårets säsong spikade han igen helt sex gånger.20-årige Victor Edvardsen avslutade fjolåret i Stenungsund och noterades för inte mindre än sju mål och sju assist på nio matcher. Sin fotbollsfostran har han annars fått i IFK Göteborgs ungdomsorganisation. Enligt klubben ses Victor som en naturlig ersättare till Jacob Berg och han har fina vitsord från sin provträningsperiod under hösten. Tidigare har Edvardsen även representerat Utsiktens BK och norska Elverum. Kontraktet sträcker sig över två år.Har Oddevold äntligen fått tag på den kreative mittfältare man letat efter en period? Imer beskrivs som en bolltrygg spelare med kanske främst offensiva kvalitéer. Med undantag för de avslutande matcherna under fjolåret har Imer varit ordinarie i IFK. Nu skall fotskadan som orsakade detta dock vara läkt.21 årige Hampus har sin fotbollsfostran i GAIS . Via Torslanda har han sedan fått den större delen av sin a-lagsfotboll. Han beskrivs som en hårt arbetande och tekniskt duktig mittfältare.Redan efter en säsong väljer Jonathan Hårenberg att återvända till Grebbestads IF. Det har varit hård konkurrens på målvaktspositionen i Oddevold och oftast är det Hårenberg som har fått stå bredvid när det väl blivit dags för match. Nu fortsätter Jonathan sin karriär med en delad roll som spelande tränare/målvakt i Grebbestad. Vi tackar för den här säsongen och önskar all lycka i framtiden.Den offensiva mittfältaren med det långa inkastet kom till Oddevold inför den gångna säsongen. Trots en del speltid meddelar Daniel att han tar en timeout från fotbollen och hänvisar till familjesituationen. Vi tackar Daniel för hans tid i Oddevold och önskar honom lycka till med vad helst han tar sig för.Den gamle trotjänaren som vände åter till Oddevold från IFK Uddevalla verkar nu lägga fotbollsskorna på hyllan. Pablo har alltid varit ett föredöme på planen vad det gäller arbetsinsats och den kultur han stod för på planen kommer bli svår att ersätta. Tack.Den unge anfallaren från Åsebro har kanske inte riktigt fått de chanser han förtjänat sedan han anslöt från Elfsborg s ungdomslag. Nu väljer Jacob att prova lyckan hos IK Gauthiod. Vi tackar för den här tiden och önskar lycka till.Det blev två säsonger för Daniel Janevski i Oddevoldströjan. Under fjolåret var Daniel en av Oddevolds bättre spelare men årets prestationer gjorde kanske att vissa höjde på ögonbrynen då det stod klart att han under säsongen gjort klart med GAIS. Kanske är det hans gamle tränare från Trollhättan som gå i god för hans fotbollskunnande som vi vet finns där. Vi önskar Daniel all lycka till i framtiden.Oddevold spelade en internmatch i november. Då var, av de som inte avskrivits officiellt, nedanstående spelare med. Vi hoppas kunna tillföra information om spelarna med tiden.Nåfors, med Tölö IF som modersklubb, kom till Varberg 2015 från Häckens organisation.Enver har spenderat den gångna säsongen i grannstadsklubben VFK, division 2. Enver beskrivs som en snabb och teknisk spelare.Skoftebyns IF slutade trea i sin division 2 serie och här huserade Erik på en mittbacksplats men även på mittfältet. Erik noterades för två mål och fyra varningar under säsongens matcher. Han är en ganska reslig spelare med sina 190 cm och 86 kilo.Kanske återvänder Daniel Garcia till Oddevold efter en sejour i Torslanda. När han lämnade sågs han som back eller möjligtvis yttermittfältare. Nu har han skolats om till forward.Tränare Rehnberg har koll på Simon sedan han tränade honom i IFK Åmål.