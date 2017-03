William Atashkadeh blev ÖIS enda målskytt i solen, och blåsten, på ÖIS-gården.

2-1-förlust mot seriekonkurrenten

Med kvicka mål i båda halvlekarna tog Öster hem segern borta mot ÖIS. Sällskapets Emil Skogh kunde sånär ha fixat ett oavgjort resultat, men fick se sitt skott räddas på mållinjen.

2017-03-18 15:40:00

Kalmar besegrades i förra veckan. På lördagen var Öster nästa småländska lag på tur att ställas mot ÖIS på ÖIS-gården.Någon nolla blev det dock inte denna gång, för Öster tog omgående kommandot när Robin Östlind volleysköt in ledningsmålet sedan bollen studsat ut till honom via en skottblockande ÖIS-försvarare.Gästerna var klart bäst i matchinledningen, och kom till ett par bra skottlägen efter halvdant rödblått försvarsspel. Med högre bollar in mot straffområdet kom även ÖIS chansmässigt in i matchen, men Daniel Paulsons och Johan Hammars nickar träffade inte mål.Hemmalagets uppspel var matchen igenom svaga och slarviga, vilket kom att straffa Sällskapet fem minuter efter halvtidsvilan. Fredrik Björcks passning mot mittbackskollegan Hammar blev till en rejäl bjudning, och Östers Jonathan Levi kunde friställd placera in 2-0 bakom Stojan Lukic.Någon bortadominans var det annars inte i halvlek två, och repliken kort efter 2-0 innebar ÖIS-vittring. Andreas Östling höll effektivt undan en motspelare och släppte vidare bollen mot William Atashkadeh, som efter att Adis Gibanica varit på bollen tryckte sig igenom och avslutade lågt intill vänsterstolpen.Emil Skogh prickade överliggaren, och gästerna kort därefter likaså på frispark, men allra bäst läge för det fjärde målet kom fyra minuter före full tid. Det var nyss nämnde Skogh som stod för avslutet, som letade sig förbi Öster-målvakten Robin Malmkvist men räddades av Fritiof Björkén på mållinjen.1-2 blev därmed resultatet mot nyblivna seriekonkurrenten, med en startelva som förblev intakt i matchens samtliga 90 minuter. Kommande vecka spelas genrepet inför Superettan-starten, på fredag hemma mot Landskrona.Robin ÖstlindJonathan LeviWilliam Atashkadeh (Adis Gibanica)Andreas Östling, Daniel Paulson, Sebastian CarlsénLukicJohansson - Björck - Hammar - EricssonSkogh - Östling - Carlsén - PaulsonGibanica - AtashkadehMed kvicka mål i båda halvlekarna tog Öster hem segern borta mot ÖIS. Sällskapets Emil Skogh kunde sånär ha fixat ett oavgjort resultat, men fick se sitt skott räddas på mållinjen.Valberedningens förslag till ny styrelse gick igenom. Men inte helt friktionsfritt. Medlemmar motsatte sig valet av Joacim Nordh som fortsatt ordförande och först efter votering genom handuppräckning kunde förslaget klubbas igenom.Några av ÖIS mest spännande värvningar på senare år ska sätta sina första avtryck, (minst) tre cupmatcher ska spelas och Sällskapet ska framför allt hitta formen inför 2017 års superetta. Försäsongen 2017 blir sannerligen intressant att följa, och vill du göra det i statistikform är detta sidan för dig. Artikeln kommer att uppdateras löpande under försäsongen, i takt med att matcher spelas och information rapporteras in.ÖIS kunde ha skaffat sig ett drömläge inför den sista cupomgången. Då föll laget ihop fullständigt, och förlorade med fyra bollar mot Halmstad.Johan Elmander är sjuk och William Atashkadeh dras med skadeproblem. Då får Marcus Lantz stuva om i laget inför omgång två i cupen, borta mot Halmstad.ÖIS förbereder sig inför andra raka säsongen i Superettan. Här sammanställer vi samtliga bekräftade övergångar, samt redaktionens Silly Season-texter.Provträningsperioden förlängdes, vecka efter vecka. Onsdagsmorgonens besked att Tommie Veljovic skriver på för Sällskapet slog därför inte ner som en bomb.18-årige Marwin Leidewall fick göra sitt första A-lagsmål när ett U-betonat ÖIS på tisdagen slog IFK Uddevalla med 1-0 på ÖIS-gården.Efter att ha varit på planen i blott två minuter räddade David Johansson poäng för ÖIS i cuppremiären mot Norrköping. Nickmålet på Johan Elmanders inspel innebar 1-1 på Östgötaporten.