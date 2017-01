Få nyheter på medlemsmötet

ÖIS-gården var fylld till sista sittplats då det var dags för årets första, eller förra säsongens sista, medlemsmöte. Ekonomin är fortsatt ansträngd, men förhoppningarna är stora på 2017



Läget i föreningen är på gränsen okej, men precis som vid förra medlemsmötet så tycker Nordh att riktningen är bra.

Den sportsliga målsättningen är att ta ÖIS tillbaka till allsvenskan igen. Exakt tidpunkt för detta är inte sagt ännu, men någon gång i närtiden.

Ekonomin är fortsatt svag, och man nådde inte upp till sina budgeterade mål för varken publikintäkter eller intäkter från partners.

Sportsligt tyckte styrelsen att säsongen varit godkänd.

Nordh lyfte även fram den fina utvecklingen som ÖIS akademi genomgått, och underströk att han anser att alla välmående elitföreningar måste ha sin grund i bra ungdomsverksamhet.



Från och med årsskiftet så är även ÖIS nya organisationsförändring sjösatt. Dock är de två nya tjänsterna som marknadschef, och det som fram tills nu beskrivits som sportchef, ännu inte tillsatta.

Rollen som klubbdirektör försvinner och arbetsuppgifterna fördelas istället upp i fyra olika områden. Marknad, sportsligt, arrangemang och kansli. En medlem av styrelsen kommer vara ansvarig för respektive område.

Frågan om det inte ledde till ökade kostnader att byta ut en (1) tjänst mot fyra nya kom upp, men Nordh lugnade oroliga åhörare med att berätta att kostnaden för detta är precis densamma som kostnaden att ha kvar tjänsten som klubbdirektör.

Ungefär 25 stycken har sökt tjänsten som marknadschef och cirka 10 stycken har sökt rollen som ”sportchef”.



Det visade sig dock att rollen som sportchef ändrats till att bli en halvtidstjänst med endast scouting som uppgift.

Istället kommer Marcus Lantz fortsätta i sin managerroll under hela 2017. Exakt vilka uppgifter som kommer läggas på Marcus Lantz var ännu inte helt spikade i detalj. Han kommer ha operativt ansvar, men inget budgetansvar. Lantz huvudfokus kommer även fortsättningsvis vara huvudtränare för A-laget.



Rollen som marknadschef beskrevs som extra viktig och 2017 kommer vara ett kritiskt år för Sällskapet. Nordhs förhoppning var att kunna tvätta bort ”tiggarstämpeln” som ÖIS till viss del fått, och att föreningen istället skulle ses som en häftig framtidsklubb.



Lukas Lundstedt, kassör i ÖIS, fick den något otacksamma rollen att gå igenom klubbens finanser. Totalt gick ÖIS 1,2 miljoner minus mot budget. Intäkterna stannade på 18, 8 miljoner, mot de budgeterade 20 miljonerna. Bokslutet för året var ännu inte helt stängt, men preliminärt ser ÖIS ut att göra en vinst på ungefär 150 000 kronor 2016.

Precis som Nordh redan hunnit delge åhörarna var det både lägre publikintäkter, och lägre intäkter från partners som låg till grund att ÖIS inte nådde upp till sina budgeterade mål.

Antalet sålda årskort 2016 var enligt budget, däremot lyckades man inte locka tillräckligt med åskådare som valt att inte köpa årskort till arenan.

De två mest inkomstbringande matcherna under 2016, förutom originalderbyt, var premiärmatchen mot Ängelholm, samt matchen mot Dalkurd.



Budgeten för 2017 presenterades också. ÖIS har räknat med samma publikintäkter som 2016. Även serieintäkten, som är beroende av placering, ligger på i princip samma nivå som förra säsongen. Detta beroende på att man vill vara försiktig och inte chansa med att representationslaget kommer placera sig bättre än 2016.

På partnersidan räknar man dock med ett rejält uppsving. Från 2016 års 7,7 miljoner i intäkter, ska det 2017 inkasseras 9 miljoner. En rejäl utmaning för den blivande marknadschefen.

Kostnaderna kommer ligga på i princip samma nivåer.



För att öka intäkterna från partners (tidigare känt som sponsorer) kommer marknadssidan behöva lyfta sig under 2017. Matz Thorsson är den, tillsammans med Dan Jonsson, i styrelsen som är ansvarig för det arbetet. Han berättade om arbetet med det som kallas ”Sällskapet till allsvenskan”, där man hoppas få in flera större partners som ska sponsra ÖIS med 125 000 kronor för att få vara en del av detta exklusiva sällskap. Matchtröjan 2017 kommer också ha betydligt mindre reklam på sig än tidigare tack vare denna grupp.

I nuläget tyckte Thorsson att det såg ljust ut, och några företag har redan skrivit på avtal om att bli en del av Sällskapet till Allsvenskan.



Thomas Munther, arrangemangs- och säkerhetsansvarig i styrelsen inledde med att berätta om supporterkortet.

800 kronor kostar det, och ger dig entré till samtliga bortamatcher i superettan. Av dessa 800 kronor tillfaller dessutom hälften ÖIS. Varje klubb får 100 kort att sälja. Försäljningen startade idag, och ungefär tio stycken kort har redan blivit sålda. Kortet är dessutom opersonligt, vilket gör att flera personer rent teoretiskt kan dela på det.



Nästa nyhet var desto tråkigare. Det ska läggas nytt gräs på Gamla Ullevi, och det finns en stor risk att detta inte kommer hinna bli klart till premiärmatchen. I så fall kommer ÖIS inte kunna spela den matchen på Gamla Ullevi, utan istället var planen i dagsläget att Nya Ullevi skulle bli spelplats.

Detta var givetvis inte uppskattat i lokalen, och Bravida Arena lyftes fram som alternativ spelplats framför Nya Ullevi. Ett önskemål som Joacim Nordh lovade att ta i beaktande.



Henrik Peterson, styrelseansvarig för akademin, berättade tillsammans med Niklas Allbäck, akademichef, om ungdomsverksamheten.

ÖIS akademi gjorde ett mycket starkt 2016. Höjdpunkten var givetvis avancemanget till allsvenskan för U17. 2017 är planen att även U19 ska ta steget upp i allsvenskan igen. Främsta konkurrenten till detta förutspåddes bli Helsingborg.



Samarbetet med Real Sociedad, som har Europas femte bästa ungdomsakademi, fortsätter också. Förhoppningen är att kunna öka deltagarantalet till sommarens Camp Sociedad från 100 platser till 200.



Precis som vid förra mötet kunde Pernilla Califf, styrelseansvarig för damfotbollen i ÖIS, inte närvara. Men Henrik Peterson kunde mycket kortfattat berätta att det idag finns cirka 60 tjejer i föreningen. Det kommer även rekryteras in en person till akademin som kommer ansvara för tjejfotbollens utveckling.



Avslutningsvis var det dags för Kalle Corneliusson, ansvarig för herrfotbollen, att prata om säsongen som gått och som komma skall.



Corneliusson inledde med att berätta om uppgifterna som sportrådet har, vilket blivit en fråga nu när Marcus Lantz tilldelats managerrollen för resten av året.

Sportrådet arbetar strategiskt och ska tänka långsiktigt. Ett exempel på detta är att man i sportrådet beslutat om hur man vill att ÖIS ska spela fotboll, och vilka kvaliteter varje spelare på respektive position behöver ha.

I sportrådet sitter idag Kalle Corneliusson, Marcus Lantz, Magnus Källander, Matz Thorsson och Henrik Peterson.



Corneliusson tyckte att truppen för 2017 såg intressant ut. Ett par pusselbitar saknades fortfarande, och det är ingen hemlighet att det främst är en central innermittfältare ÖIS är på jakt efter. Men efter att Mourad har lämnat laget kan det också bli aktuellt med en anfallare.

Det bekräftades även att Kristoffer Björck kommer vara kvar som andremålvakt.

Statusen på ÖIS långtidsskadade spelare, Dardan Mustafa och Martin Mutumba, fick också sitt svar. Mustafa är inte aktuellt förrän till sommaren, medan Mutumba beräknas kunna gå för fullt igen i februari.

Det bekräftades även att Mutumba främst ses som ett alternativ i anfallet, snarare än som yttermittfältare.



Anledningen till att Mourad inte blev kvar i laget berodde på att han inte kunde kombinera sitt jobb med ÖIS nya träningstider. Från och med den här säsongen tränar man på förmiddagar.

Istället återfinns han i Utsikten där han i princip fått löfte om att kunna komma och gå som han vill.

En kortare diskussion om Mourads kvaliteter som fotbollsspelare följde, innan Corneliusson sammanfattade det hela med att Mourad förmodligen kommer vara mer saknad i omklädningsrummet än på planen.



Styrelsen kommer inte gå ut med någon målsättning för A-laget 2017, utan det är något som A-laget själva kommer sätta.



Det diskuterades även om man utvärderat truppen 2016, med anledning av att ÖIS inte lyckades ta en enda poäng mot de fyra främsta laget i superettan. Corneliusson bekräftade att detta gjort. Som följd kan man idag se att det är spelare som spelade i princip samtliga matcher 2016, som inte längre återfinns i truppen.



Avslutningsvis var ordet fritt, vilket ledde till en hel del frågor i vanlig ordning.



Ett önskemål var att föreningen skulle bli bättre på att sälja ÖIS på andra sätt än bara genom fotbollsmatcher. Argumentet till detta var att alla intäkter räknas, om det så bara är genom att gå runt med en insamlingsbössa som genererar några hundralappar till föreningen. Nordh sa att man mer än gärna tog emot förslag på vilka aktiviteter som kunde tänkas vara intressanta för klubben.

Här kan även berättas att Ullevi Arena Challenge, UAC, gav ett nollresultat 2016, och att det ännu inte är bestämt om ÖIS ska fortsätta vara med och driva detta även 2017.

Även marknadsföringen av Gais-derbyt kom upp. Med tanke på vilken dignitet matchen borde ha, tyckte man bland åhörarna att det måste gå att sälja ut Gamla Ullevi. Ingen sa emot.,

Projektet med att bygga studentbostäder pågår, men statusen där är oförändrad.

Det kom även ett önskemål om att man som SuperÖISare skulle kunna få någon mer förmån än ett högre inbetalningskort.



På uppmaning från Joacim Nordh avslutades det relativt händelsefattiga medlemsmötet med en applåd. Joacim Nordh, ordförande i ÖIS, inledde mötet med att summera säsongen 2016. Han beskrev det som ett utmanande år, där föreningen mådde som allra sämst vid de sex raka förlusterna.Läget i föreningen är på gränsen okej, men precis som vid förra medlemsmötet så tycker Nordh att riktningen är bra.Den sportsliga målsättningen är att ta ÖIS tillbaka till allsvenskan igen. Exakt tidpunkt för detta är inte sagt ännu, men någon gång i närtiden.Ekonomin är fortsatt svag, och man nådde inte upp till sina budgeterade mål för varken publikintäkter eller intäkter från partners.Sportsligt tyckte styrelsen att säsongen varit godkänd.Nordh lyfte även fram den fina utvecklingen som ÖIS akademi genomgått, och underströk att han anser att alla välmående elitföreningar måste ha sin grund i bra ungdomsverksamhet.Från och med årsskiftet så är även ÖIS nya organisationsförändring sjösatt. Dock är de två nya tjänsterna som marknadschef, och det som fram tills nu beskrivits som sportchef, ännu inte tillsatta.Rollen som klubbdirektör försvinner och arbetsuppgifterna fördelas istället upp i fyra olika områden. Marknad, sportsligt, arrangemang och kansli. En medlem av styrelsen kommer vara ansvarig för respektive område.Frågan om det inte ledde till ökade kostnader att byta ut en (1) tjänst mot fyra nya kom upp, men Nordh lugnade oroliga åhörare med att berätta att kostnaden för detta är precis densamma som kostnaden att ha kvar tjänsten som klubbdirektör.Ungefär 25 stycken har sökt tjänsten som marknadschef och cirka 10 stycken har sökt rollen som ”sportchef”.Det visade sig dock att rollen som sportchef ändrats till att bli en halvtidstjänst med endast scouting som uppgift.Istället kommer Marcus Lantz fortsätta i sin managerroll under hela 2017. Exakt vilka uppgifter som kommer läggas på Marcus Lantz var ännu inte helt spikade i detalj. Han kommer ha operativt ansvar, men inget budgetansvar. Lantz huvudfokus kommer även fortsättningsvis vara huvudtränare för A-laget.Rollen som marknadschef beskrevs som extra viktig och 2017 kommer vara ett kritiskt år för Sällskapet. Nordhs förhoppning var att kunna tvätta bort ”tiggarstämpeln” som ÖIS till viss del fått, och att föreningen istället skulle ses som en häftig framtidsklubb.Lukas Lundstedt, kassör i ÖIS, fick den något otacksamma rollen att gå igenom klubbens finanser. Totalt gick ÖIS 1,2 miljoner minus mot budget. Intäkterna stannade på 18, 8 miljoner, mot de budgeterade 20 miljonerna. Bokslutet för året var ännu inte helt stängt, men preliminärt ser ÖIS ut att göra en vinst på ungefär 150 000 kronor 2016.Precis som Nordh redan hunnit delge åhörarna var det både lägre publikintäkter, och lägre intäkter från partners som låg till grund att ÖIS inte nådde upp till sina budgeterade mål.Antalet sålda årskort 2016 var enligt budget, däremot lyckades man inte locka tillräckligt med åskådare som valt att inte köpa årskort till arenan.De två mest inkomstbringande matcherna under 2016, förutom originalderbyt, var premiärmatchen mot Ängelholm, samt matchen mot Dalkurd.Budgeten för 2017 presenterades också. ÖIS har räknat med samma publikintäkter som 2016. Även serieintäkten, som är beroende av placering, ligger på i princip samma nivå som förra säsongen. Detta beroende på att man vill vara försiktig och inte chansa med att representationslaget kommer placera sig bättre än 2016.På partnersidan räknar man dock med ett rejält uppsving. Från 2016 års 7,7 miljoner i intäkter, ska det 2017 inkasseras 9 miljoner. En rejäl utmaning för den blivande marknadschefen.Kostnaderna kommer ligga på i princip samma nivåer.För att öka intäkterna från partners (tidigare känt som sponsorer) kommer marknadssidan behöva lyfta sig under 2017. Matz Thorsson är den, tillsammans med Dan Jonsson, i styrelsen som är ansvarig för det arbetet. Han berättade om arbetet med det som kallas ”Sällskapet till allsvenskan”, där man hoppas få in flera större partners som ska sponsra ÖIS med 125 000 kronor för att få vara en del av detta exklusiva sällskap. Matchtröjan 2017 kommer också ha betydligt mindre reklam på sig än tidigare tack vare denna grupp.I nuläget tyckte Thorsson att det såg ljust ut, och några företag har redan skrivit på avtal om att bli en del av Sällskapet till Allsvenskan.Thomas Munther, arrangemangs- och säkerhetsansvarig i styrelsen inledde med att berätta om supporterkortet.800 kronor kostar det, och ger dig entré till samtliga bortamatcher i superettan. Av dessa 800 kronor tillfaller dessutom hälften ÖIS. Varje klubb får 100 kort att sälja. Försäljningen startade idag, och ungefär tio stycken kort har redan blivit sålda. Kortet är dessutom opersonligt, vilket gör att flera personer rent teoretiskt kan dela på det.Nästa nyhet var desto tråkigare. Det ska läggas nytt gräs på Gamla Ullevi, och det finns en stor risk att detta inte kommer hinna bli klart till premiärmatchen. I så fall kommer ÖIS inte kunna spela den matchen på Gamla Ullevi, utan istället var planen i dagsläget att Nya Ullevi skulle bli spelplats.Detta var givetvis inte uppskattat i lokalen, och Bravida Arena lyftes fram som alternativ spelplats framför Nya Ullevi. Ett önskemål som Joacim Nordh lovade att ta i beaktande.Henrik Peterson, styrelseansvarig för akademin, berättade tillsammans med Niklas Allbäck, akademichef, om ungdomsverksamheten.ÖIS akademi gjorde ett mycket starkt 2016. Höjdpunkten var givetvis avancemanget till allsvenskan för U17. 2017 är planen att även U19 ska ta steget upp i allsvenskan igen. Främsta konkurrenten till detta förutspåddes bli Helsingborg.Samarbetet med Real Sociedad, som har Europas femte bästa ungdomsakademi, fortsätter också. Förhoppningen är att kunna öka deltagarantalet till sommarens Camp Sociedad från 100 platser till 200.Precis som vid förra mötet kunde Pernilla Califf, styrelseansvarig för damfotbollen i ÖIS, inte närvara. Men Henrik Peterson kunde mycket kortfattat berätta att det idag finns cirka 60 tjejer i föreningen. Det kommer även rekryteras in en person till akademin som kommer ansvara för tjejfotbollens utveckling.Avslutningsvis var det dags för Kalle Corneliusson, ansvarig för herrfotbollen, att prata om säsongen som gått och som komma skall.Corneliusson inledde med att berätta om uppgifterna som sportrådet har, vilket blivit en fråga nu när Marcus Lantz tilldelats managerrollen för resten av året.Sportrådet arbetar strategiskt och ska tänka långsiktigt. Ett exempel på detta är att man i sportrådet beslutat om hur man vill att ÖIS ska spela fotboll, och vilka kvaliteter varje spelare på respektive position behöver ha.I sportrådet sitter idag Kalle Corneliusson, Marcus Lantz, Magnus Källander, Matz Thorsson och Henrik Peterson.Corneliusson tyckte att truppen för 2017 såg intressant ut. Ett par pusselbitar saknades fortfarande, och det är ingen hemlighet att det främst är en central innermittfältare ÖIS är på jakt efter. Men efter att Mourad har lämnat laget kan det också bli aktuellt med en anfallare.Det bekräftades även att Kristoffer Björck kommer vara kvar som andremålvakt.Statusen på ÖIS långtidsskadade spelare, Dardan Mustafa och Martin Mutumba, fick också sitt svar. Mustafa är inte aktuellt förrän till sommaren, medan Mutumba beräknas kunna gå för fullt igen i februari.Det bekräftades även att Mutumba främst ses som ett alternativ i anfallet, snarare än som yttermittfältare.Anledningen till att Mourad inte blev kvar i laget berodde på att han inte kunde kombinera sitt jobb med ÖIS nya träningstider. Från och med den här säsongen tränar man på förmiddagar.Istället återfinns han i Utsikten där han i princip fått löfte om att kunna komma och gå som han vill.En kortare diskussion om Mourads kvaliteter som fotbollsspelare följde, innan Corneliusson sammanfattade det hela med att Mourad förmodligen kommer vara mer saknad i omklädningsrummet än på planen.Styrelsen kommer inte gå ut med någon målsättning för A-laget 2017, utan det är något som A-laget själva kommer sätta.Det diskuterades även om man utvärderat truppen 2016, med anledning av att ÖIS inte lyckades ta en enda poäng mot de fyra främsta laget i superettan. Corneliusson bekräftade att detta gjort. Som följd kan man idag se att det är spelare som spelade i princip samtliga matcher 2016, som inte längre återfinns i truppen.Avslutningsvis var ordet fritt, vilket ledde till en hel del frågor i vanlig ordning.Ett önskemål var att föreningen skulle bli bättre på att sälja ÖIS på andra sätt än bara genom fotbollsmatcher. Argumentet till detta var att alla intäkter räknas, om det så bara är genom att gå runt med en insamlingsbössa som genererar några hundralappar till föreningen. Nordh sa att man mer än gärna tog emot förslag på vilka aktiviteter som kunde tänkas vara intressanta för klubben.Här kan även berättas att Ullevi Arena Challenge, UAC, gav ett nollresultat 2016, och att det ännu inte är bestämt om ÖIS ska fortsätta vara med och driva detta även 2017.Även marknadsföringen av Gais-derbyt kom upp. Med tanke på vilken dignitet matchen borde ha, tyckte man bland åhörarna att det måste gå att sälja ut Gamla Ullevi. Ingen sa emot.,Projektet med att bygga studentbostäder pågår, men statusen där är oförändrad.Det kom även ett önskemål om att man som SuperÖISare skulle kunna få någon mer förmån än ett högre inbetalningskort.På uppmaning från Joacim Nordh avslutades det relativt händelsefattiga medlemsmötet med en applåd.

1 KOMMENTARER 178 VISNINGAR 1 KOMMENTARER178 VISNINGAR MARTIN PETTERSSON

2017-01-19 09:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örgryte

Örgryte

2017-01-19 09:05:00

Örgryte

2017-01-09 20:55:00

Örgryte

2017-01-09 20:50:00

Örgryte

2016-12-24 10:00:00

Örgryte

2016-12-23 10:00:00

Örgryte

2016-12-22 10:00:00

Örgryte

2016-12-21 10:10:00

Örgryte

2016-12-21 10:00:00

Örgryte

2016-12-20 10:00:00

Örgryte

2016-12-19 22:09:36

ANNONS:

ÖIS-gården var fylld till sista sittplats då det var dags för årets första, eller förra säsongens sista, medlemsmöte. Ekonomin är fortsatt ansträngd, men förhoppningarna är stora på 20172016 spelade tre dåvarande eller före detta ÖIS-kaptener i Sällskapet. Nu är ingen kvar. Detta sedan det på måndagen bekräftats att den färskaste, George Mourad, lämnar.ÖIS förbereder sig inför andra raka säsongen i Superettan. Här sammanställer vi samtliga bekräftade övergångar, samt redaktionens Silly Season-texter.Julafton är här, och vi avslutar julkalendern med något som på sätt och vis blivit en tradition denna dag - rödblå bilder. I år med en salig blandning av känslor från 2016. God jul, önskar redaktionen!En tillbakablick på fotbollsåret blir inte komplett utan att klubbens främsta representanter bedöms. Såhär dagen före dopparedagen ger vi er ÖSF-redaktionens stora spelarbetygssättning säsongen 2016.Likheterna mellan ÖIS anno 2017 och ÖIS anno 2000 är få men existerande. Bägge årgångarna innehåller Johan Elmander, och precis som 2000 kommer Sällskapet ta sig an Helsingborg säsongen 2017. För min del väcker detta starka minnen.Mitt under pågående julmarknad kunde Marcus Lantz överraska åhörarna genom att avslöja ännu ett nyförvärv inför kommande säsong. Den här gången handlade det om Daniel Sliper, senast i Assyriska, som skrivit på ett tvåårskontrakt med ÖIS."Bjällerklang" och "White Christmas" börjar såhär den 21 december bli uttjatade, i år igen. Vi plockar därför fram årets två rödblå musikproduktioner, för att fräscha upp spellistan i julstöket, diskutera fotbollsmusik och bandframtid.42 mål gjordes men vilket var egentligen snyggast? Julkalenderns tjugonde lucka blickar tillbaka och plockar fram ett pärlband av kandidater till säsongens mål.ÖIS omorganiserar, och delar upp verksamheten i tre delar. Då passar inte längre klubbdirektörsrollen in i pusslet, och Pierre Edström tvingas lämna efter en stormig höst.