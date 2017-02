Förlust mot Varberg

Efter 8-0 i premiären mot Assyriska BK så stuvade Lantz om en aning och fokuserade på försvarsspel i träningsveckan inför lördagens bortamatch mot Varberg. Resultatet: tre insläppta mål och en inkasserad förlust, med junioren Adis Gibanica som glädjande ljusglimt.

Försäsonger är vad de är. Det går upp och det går ner, och i dag gällde det senare. ÖIS åkte till Varberg med en liknande trupp som i premiärens kross av Assyriska, kryddat med en numer frisk Andreas Östling. Han fick dock börja på bänken och fick därifrån se Varberg gå ifrån till en 2-0-ledning.Elias Andersson placerade in ettan efter drygt 20 minuter och kort därpå small det igen bakom Stojan Lukic. Just Lukic och Hammar stod då för tvivelaktigt agerande vilket ledde fram till att räven Gabriel Altermark-Vanneryr kunde runda den rödblå kaptenen och lägga in 2-0.Tungt läge för ÖIS som stod för en svag halvlek, men i minut 38 fick man åtminstone till en reducering. Johan Elmander sköt och Daniel Paulson förvaltade returen vilket gav hopp om en vändning efter paus.De förhoppningarna grusades emellertid när Hannes Sahlin och Elias Andersson sprang ihop i straffområdet. Domaren pekade på elvameterspunkten och just Andersson stegade fram och satte sitt andra mål för dagen fram till 3-1.Med blott tjugo minuter kvar på klockan var goda råd nu dyra och en forcering nödvändig. En reducering skulle man även få till och det var en extra välkommen målskytt som ordnade det. 18-årige Adis Gibanica höll sig framme efter att William Atashkadeh nickat i stolpen.ÖIS jagade sedan kvittering men fick trots ett gott försök erkänna sig besegrade. Chans till revansch kommer nästa helg då man ställs inför ett än tuffare test. Svenska Cupens gruppspel startar upp, och i den första matchen står IFK Norrköping för motståndet. På bortaplan. Ett test som Marcus Lantz ser fram emot.– Vi ser bara möjligheter och det ska bli skoj att mäta sig med ett av Sveriges bästa lag, säger han till GT Elias AnderssonGabriel Altemark VanneryrDaniel PaulsonElias AnderssonAdis GibanicaLukic (K)Johansson (46’ Ervik) – Hammar (79’ Randsalu) – Sahlin – Ericsson (69’ Veljovic)Paulson – Bozic – Carlsén (46’ Östling) – Sliper (46’ Skogh)Elmander (69’ Gibanica) – Atashkadeh (79’ Niklasson)