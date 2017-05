En gaisare som vi är vana vid att se dem. På backen.

Gais - rekordlaget

Inför torsdagens derby tar vi oss en närmare titt på vår motståndare och dess utmärkande rekord.

Gais må vara den näst äldsta klubben i göteborgsalliansen, men man är den överlägset minst meriterade av klubbarna. Trots att föreningen grundades redan någon gång på 1890-talet, har man inte ens lyckats skramla ihop en handfull SM-guld. Något som så klart sticker ut när man gör den uppenbara jämförelsen med ÖIS och blåvitt som båda kan stoltsera med tvåsiffriga SM-titlar. Senaste gången Gais vann allsvenskan var 1954, vilket var samma år som läkaren Bengt Lambert presenterade papperspåsen som alternativ till att slänga sina sopor direkt i soptunnan. Papperspåsen blev sedermera en sopsäck. Något som varit ett välbekant inslag i Gais tifokreationer de senaste åren.



Medan ÖIS kan ståta med ett flertal allsvenska rekord, bland annat är ÖIS laget som gjort flest mål under en allsvensk säsong, och Rödblått har dessutom två publikrekord. Dels innehar Sällskapet publikrekordet för en enskild match, 52 194 åskådare såg klassikerderbyt IFK Göteborg-ÖIS 1959. och dels har Sällskapet högst publiksnitt under en enskild säsong. 22 486 åskådare per match lockades för att se Sällskapet lira boll rekordåret 1959.



Men även Gais har utmärkt sig genom åren.



Där ÖIS kan ståta med publikrekord av mer positiv karaktär är Gais förevigade av motsatt anledning. Gais besök i Holmsund 1967 fick, av förklarliga skäl, inte holmsundarna att gå man ur huse för att se makrillarna spela fotboll. Blott 137 betalande åskådare bemödade sig att ta sig till pittoreska Kamratvallen. Ett svårslaget bottenrekord.



Men Gais har inte bara lyckats utmärka sig negativt när det gäller publiksiffror. Även sportsligt har Gais skrivit in sig i historieböckerna tack vare en hel del mindre lyckade framträdanden.



Gais är det lag som förlorat flest matcher i rad. 18 stycken, vilket skedde 1959. På senare år lyckades man även slå ett rekord som fram till dess förefallit omöjligt att rå på, nämligen Billingsfors rekord i flest matcher utan segrar från säsongen 1946/47. Så sent som 2012 spelade nämligen Gais 25 (!) matcher i rad utan att lyckas vinna en enda. Tre fler än Billingsfors.



Gais kan även ståta med flest antal förluster i rad på hemmaplan, minst antal vunna poäng och minst antal gjorda mål på hemmaplan under en säsong.



Förmågan att utmärka sig negativt genom åren har naturligtvis odlat förlorarkulturen som är så omhuldad i Göteborgs Allmänna Idrottssällskap och uppe på Gaisgården talas det om att förlusterna ”sitter i väggarna”. Eller som deras stora skald Håkan Hellström själv sjunger. ”Vi är förlorare”.



Om Gais ska underhålla oss med fler dråpliga misslyckanden redan på torsdag återstår att se, men missa för allt i världen inte tillfället att få uppleva spektaklet som är Gais på plats.Utan kom till Gamla Ullevi och se Sveriges mest anrika idrottssällskap ta emot Sveriges mest utskrattade.



Väl mött på torsdag lillebror.

2017-05-09 19:53:00

