Inhopparen räddade poäng i cuppremiären

Efter att ha varit på planen i blott två minuter räddade David Johansson poäng för ÖIS i cuppremiären mot Norrköping. Nickmålet på Johan Elmanders inspel innebar 1-1 på Östgötaporten.

Norrköping var, som väntat, laget med spelövertaget på Östgötaporten i cuppremiären. Vänstermittfältaren Niclas Eliasson oroade gång på gång offensivt, men hemmalaget kom inledningsvis till få direkta målchanser.Riktigt nära var det dock för Peking strax före halvtidsvilan, när Sebastian Andersson nickade ner bollen till en friställd Eric Smith vid straffpunkten. Stojan Lukic kom ut bra ur målet, och hann snabbt ner och räddade Smiths låga skott. Faktumet att Lukic lyckades behålla bollen efter ingripandet höjde betyget ytterligare.Tävlingssäsongens första misstänkta straffsituation hade annars också avklarats under den första halvleken, när Daniel Paulson - från start i anfallet tillsammans med Johan Elmander - föll till marken efter knappa halvtimmens spel. En utfälld Andreas Johansson-hand hade träffat Paulson i ansiktet, men förseelsen snappades inte upp av domare Kristoffer Karlsson.Vitklädda Norrköping byggde vidare på det anfallsspel som sånär gav dem ledningen i slutet av den första halvleken, och var med ett trippelläge nära igen bara minuter in på halvlek två. Stojan Lukic avvärjde dock även den situationen med en bra räddning, medan Johan Hammar och Danny Ervik täckte skottreturerna.Sebastian Andersson var, kvarten senare, nära att sätta hemmalagets ledningsmål, men träffade bollen med knäet på David Moberg-Karlssons inlägg. Detta medförde att bollen gick flera meter utanför vänsterstolpen, trots ett drömläge bara meter framför ÖIS-målet.Knappa halvtimmen var spelad av den andra halvleken när så målet kom, och det var pigge Niclas Eliasson som låg bakom det. Ett långt inlägg hittade Kalle Holmberg centralt i straffområdet, som kunde nicka in bollen vid den bortre stolpen. Frågetecken kan sättas vid Johan Hammars och Danny Erviks ingripanden i den situationen, då Holmberg fann en ohotad position mellan de båda rödblå försvararna.ÖIS hade matchen igenom svårt att hitta några vägar offensivt, och kom de väl runt på kanterna saknades allt som oftast alternativ centralt. Marcus Lantz val att byta ut yttermittfältaren Daniel Sliper till förmån för ytterbacken David Johansson sågs kanske därför inte som den mest uppenbara lösningen på problemet - men skulle visa sig bli ett succédrag.Blott två minuter efter bytet kom Johan Elmander nämligen runt längs kortlinjen, på vänster sida om Norrköpings-målet. Med en nätt yttersida flikade han in bollen mot den bortre stolpen, där David Johansson dök upp bakom Christopher Telos rygg. Med ett tomt mål framför sig satte Johansson pannan mot bollen, och 1-1-kvitteringen för Sällskapet.De dryga 2000 åskådarna på Östgötaporten, varav hundratalet ÖIS:are, fick därmed se cupgruppens andra oavgjorda match - Vänersborg och Halmstad spelade som bekant 2-2 på lördagen. Läget är därmed öppet inför de två kommande omgångarna, där ÖIS närmast gästar HBK kommande helg.Kalle Holmberg (Niclas Eliasson)David Johansson (Johan Elmander)SmithElmander, Paulson, Skogh2 155