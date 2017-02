Nyförvärven imponerade i 8-0-seger

Ett sprudlande ÖIS drog ifrån i årets första halvlek, mot Assyriska BK på torsdagen, och kunde till slut vinna med 8-0. Nyförvärv som Johan Elmander, Danny Ervik och Emil Skogh såg då till att glänsa.

Tillbaka i ÖIS, för första gången sedan 2000, behövde Johan Elmander sju minuter på sig innan målnollan var spräckt. Ett fint anfall, där GAIS-förvärvet Danny Ervik slog ett bra inlägg från högerkanten, möttes av Elmanders huvud vid den främre stolpen. Bollen upp i nättaket, och Sällskapet i en ledning som de därefter skulle behålla.Den mångfaldige landslagsmannen ville gärna visa upp sina kvaliteter för de rödblå supportrarna i ÖIS-gårdens kyla, och stod för ett idogt arbete utan boll. Med ett sådant vann han bollen på högerkanten inför 2-0-målet, hittade William Atashkadeh som trots centralt läge i straffområdet valde att spela vidare bollen, vilket innebar att Daniel Sliper kunde skjuta in sitt första ÖIS-mål via stolpen.Måloskulden skulle även Emil Skogh ta några minuter senare, när han sög ner en vacker crossboll - slagen av Sebastian Carlsén - bakom Assyriskas backlinje. Bollen placerades fint bakom gästernas målvakt, liksom vid 5-0 som föranletts av sulfinter och en fin framspelning av Johan Elmander. Däremellan var Elmander även inblandad i 4-0, där William Atashkadeh kunde lägga in bollen efter bra samspel.Skillnaden lagen emellan var enorm i den första halvleken, och 5-0 ett fullt rättvist resultat. Kvällens kapten, Stojan Lukic, sattes på få ordentliga prov vilket kom att gälla även i den andra halvleken. Detta trots en något jämnare matchbild, sedan åtta av elva spelare bytts ut i halvtidsvilan.ÖIS hade alltjämt ett rejält chansövertag, men junioren Adis Gibanica och provspelande Joel Enarsson var långt ifrån lika effektiva den sista tredjedelen som den första halvlekens offensiva vapen. Ett antal frilägen missades, liksom öppna mål, men när dryga halvtimmen spelats drogs så proppen ur även för denna elva. Enarsson kunde då lägga in bollen i ett tomt ABK-mål, sedan bortamålvakten släppt retur på ett halvdant Gibanica-skott.Daniel Paulson och Johan Hammar var de enda ordinarie startspelarna som fick spela matchens avslutande 45 minuter snarare än de sistnämnda. Medan Hammar hade en lugn kväll i mittlåset fick Paulson till slut sätta en trevlig punkt på matchen. Efter att ha rundat ABK-målvakten och gjort 7-0, framspelad av David Johansson, bjöd Paulson nämligen på ett klassmål. Theodor Hult-Berenyi spelade bollen till högermittfältaren, vid straffområdets halvmåne, som klackade bollen bakom benet för vänsterläge. Skottet gick vackert in i det vänstra krysset, och slutresultatet 8-0 var fastställt.Resultatet i sig är kanske inte det viktigaste att ta med sig, mot ett svagt Assyriska. Däremot var ett genomgående bra samspel (i början av februari!), en stark högerkant och en högklassig Elmander några av sakerna som värmde allra mest på ÖIS-gården.Träningarna rullar nu vidare för Sällskapet, med nästa träningsmatch inbokad mot Varberg nästa helg. Därefter drar tävlingsmatchandet igång, med Svenska Cupen mot Norrköping. Svårt motstånd, men än finns verkligen ingen anledning att ge upp.Johan Elmander (Danny Ervik)Daniel Sliper (William Atashkadeh)Emil Skogh (Sebastian Carlsén)William Atashkadeh (Johan Elmander)Emil Skogh (Johan Elmander)Joel EnarssonDaniel Paulson (David Johansson)Daniel Paulson (Theodor Hult-Berenyi)Daniel PaulsonLukicErvik (46’ Johansson) - Veljovic (46’ Randsalu) - Sahlin (46’ Hammar) - Ericsson (46’ Sahrman)Skogh (46’ Paulson) - Andernil Bozic - Carlsén (63’ Niklasson) - Sliper (46’ Hult-Berenyi)Elmander (46’ Gibanica) - Atashkadeh (46’ Enarsson)