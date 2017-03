ÖIS avslutade försäsongen med seger

ÖIS vann försäsongens tionde och sista match, hemma mot Landskrona, bl.a. efter att båda lagen tilldelats varsin straff. Seriepremiären om en dryg vecka spelas därmed med en seger i ryggen.

0 KOMMENTARER 527 VISNINGAR 0 KOMMENTARER527 VISNINGAR FILIP PERSSON

På Twitter: @persson1887

2017-03-24 20:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örgryte

Örgryte

2017-03-24 20:35:00

Örgryte

2017-03-21 18:00:00

Örgryte

2017-03-18 15:45:00

Örgryte

2017-03-18 15:40:00

Örgryte

2017-03-17 13:28:00

Örgryte

2017-03-14 21:14:00

Örgryte

2017-02-25 17:58:00

Örgryte

2017-02-25 11:20:00

Örgryte

2017-02-22 20:15:00

Örgryte

2017-02-22 15:50:00

ANNONS:

Det hettade till direkt i genrepet på ÖIS-gården, när domare Nermin Cisic blåste straff åt Landskrona redan efter fyra minuters spel. Edafe Egbedi kom till ett bra läge i straffområdet, men föll efter kontakt med Jacob Ericsson. ÖIS-spelarna blev rasande, då de ansåg Ericssons tackling var av axel-mot-axel-slaget, men blev något lugnare när Stojan Lukic kunde rädda en svagt slagen bortastraff.Efter dåliga inledande minuter kan straffen ha varit en behövlig väckarklocka för Sällskapet, som kom in i matchen mer därefter. En höjdboll in mot straffområdet efter knappa kvartens spel vållade problem för BoIS-målvakten Ivo Vazgec, som inte hade kontroll på utboxningen med Daniel Paulson tätt intill sig. Bollen gick istället rakt ut till ÖIS Sebastian Carlsén, som på halvvolley kunde lägga in 1-0 i ett tomt Landskrona-mål.Landskrona var inte helt ofarliga framåt, och framför allt såg Thierry Zahui pigg ut. Det var dock Rasmus Alm som skulle göra gästernas kvitteringsmål, strax efter halvtidsvilan, när han fick en utsökt bollbana på sitt vristskott. Bollen seglade in från vänsterkanten in i Stojan Lukic bortre kryss, otagbart.De rödblå spelarna var, matchen igenom, aningen irriterade på domartrion. På ”rätt” sida stod dem dock med dryga tjugo minuter kvar av matchen, då ÖIS tilldelades straff sedan Emil Skogh hakat i en motspelare i straffområdet. William Atashkadeh tog hand om den, satte bollen säkert lågt intill vänsterstolpen, och sköt därmed till sig en delad vinst i försäsongens skytteliga tillsammans med just Skogh.Ett antal byten genomfördes under de avslutande minuterna som följde, och ÖIS skulle även hinna med att sätta 3-1 bakom Ivo Vazgec. Ett välavvägt Daniel Paulson-inlägg hittade Johan Hammars panna centralt i straffområdet. Försäsongens sista mål för Sällskapet, och Johan Hammars första mål som ÖIS-kapten.Fyra vinster, en oavgjord och fem förluster blir därmed facit för ÖIS försäsongen 2017. De tio matcherna läggs nu bakom laget, som istället lägger fullt fokus på tävlingssäsongen. Seriepremiären spelas, som bekant, hemma mot Varberg den 3 april. Har du ännu inte köpt årskort , alternativt biljett , är det hög tid.Sebastian CarlsénRasmus AlmWilliam Atashkadeh, straffJohan Hammar (Daniel Paulson)LukicErvik - Björck (Veljovic 77’) - Hammar - EricssonSkogh (Sliper 70’) - Andernil Bozic (Cajuste 77’) - Carlsén - PaulsonElmander (Yougouda 82’) - AtashkadehÖIS vann försäsongens tionde och sista match, hemma mot Landskrona, bl.a. efter att båda lagen tilldelats varsin straff. Seriepremiären om en dryg vecka spelas därmed med en seger i ryggen.Redaktionen behöver utökas. Kanske är du personen vi söker?Några av ÖIS mest spännande värvningar på senare år ska sätta sina första avtryck, (minst) tre cupmatcher ska spelas och Sällskapet ska framför allt hitta formen inför 2017 års superetta. Försäsongen 2017 blir sannerligen intressant att följa, och vill du göra det i statistikform är detta sidan för dig. Artikeln kommer att uppdateras löpande under försäsongen, i takt med att matcher spelas och information rapporteras in.Med kvicka mål i båda halvlekarna tog Öster hem segern borta mot ÖIS. Sällskapets Emil Skogh kunde sånär ha fixat ett oavgjort resultat, men fick se sitt skott räddas på mållinjen.Valberedningens förslag till ny styrelse gick igenom. Men inte helt friktionsfritt. Medlemmar motsatte sig valet av Joacim Nordh som fortsatt ordförande och först efter votering genom handuppräckning kunde förslaget klubbas igenom.ÖIS kunde ha skaffat sig ett drömläge inför den sista cupomgången. Då föll laget ihop fullständigt, och förlorade med fyra bollar mot Halmstad.Johan Elmander är sjuk och William Atashkadeh dras med skadeproblem. Då får Marcus Lantz stuva om i laget inför omgång två i cupen, borta mot Halmstad.ÖIS förbereder sig inför andra raka säsongen i Superettan. Här sammanställer vi samtliga bekräftade övergångar, samt redaktionens Silly Season-texter.Provträningsperioden förlängdes, vecka efter vecka. Onsdagsmorgonens besked att Tommie Veljovic skriver på för Sällskapet slog därför inte ner som en bomb.