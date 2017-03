Party på Östra Stå

Nätet framför läktaren kommer vara borta. Detta för att underlätta sikten, något som varit ett argument för många att inte välja kortsidan. ÖIS jobbar för att få upp matchen på storbildskärmen på den södra sidan (den här bollen ligger dessvärre hos Gotevent så vi kan inte lova något). Även detta något som kompenserar för det som vissa upplever som dålig sikt på kortsidan. Vi kommer att ge baren bakom ståplatsläktaren ett ansiktslyft. Det är klart med DJ:s som ska spela i baren före matchen och det kommer finnas souvenirer till försäljning från både Balders Hage och Östra Stå i anslutning till baren.

2017-03-17 13:28:00

En ny säsong står för dörren och därmed dags att ta ny sats mot högre läktarmässiga höjder.Vi som stod där förra säsongen anser att flytten till ståplatssektionen på kortsidan gav mersmak - även fast mycket, givetvis, kan bli bättre - och efter denna inkörningsperiod ska vi nu försöka göra det till den naturliga partysektionen på Gamla Ullevi.Vi har i gemensamma samtal under vintern enats om att höja trivseln på hela sektionen, dels genom vårt eget agerande gentemot varandra, men även genom rent praktiska åtgärder som vi återkommer till längre ned.Vår ambition är att göra ståplatsen till det naturliga valet för alla klackintresserade som efter egen förmåga vill bidra med ett vokalt stöd till Örgryte IS. För dem som vill sjunga för ÖIS i 90 minuter kommer det fortfarande finnas en kärna, en motor, i mitten på sektionen att söka sig till. Sång i 90 minuter är dock inget måste. Alla har vi vår inställning till supporterskapet och föredrar man att stå och småsnacka lite med sina kompisar och sjunga när man själv känner för det såg gör man det. Ståplatsläktaren är till för alla.Så till de praktiska åtgärderna för att göra läktaren mer inbjudande:Förutsättningarna finns alltså för att göra varje match till ett party på Östra Stå och vad vi nu önskar oss är en mobilisering till de två första matcherna för att skapa en positiv känsla att bygga vidare på till resten av säsongen, och mycket glädjande är detta ett initiativ som även ÖIS vill uppmuntra!Till de två första hemmamatcherna (Varberg måndag 3 april samt Åtvidaberg långfredag 14 april) har ÖIS ett paketpris där båda matcherna ingår till det mycket förmånliga priset 150 kronor för vuxen. Alltså 75 kronor för ett alldeles ypperligt party på Östra Stå.Självklart uppmuntrar vi alla att köpa årskort och vara med under hela säsongen.Har du däremot några kompisar som är mer svårövertalade än vad du själv är så är det här det perfekta erbjudandet för att övertyga dem om varför en klack på en ståplatssektion är det bästa alternativet. Tipsa alla du känner med hjärtat på rätt ställe om detta erbjudande - ÖIS behöver pengarna och en aktiv supporterkultur skapar dessutom en kultur kring klubben som inte kan mätas i kronor och ören!Till sist vill vi påminna om att Tifogruppen jobbar för fullt med förberedelserna inför premiärtifot. Stötta tifogruppen via SWISH: 123 552 7031 eller BG 595-8145.Det blir ett party på Östra Stå, och du är inbjuden!#PartyPåÖstraStåValberedningens förslag till ny styrelse gick igenom. Men inte helt friktionsfritt. Medlemmar motsatte sig valet av Joacim Nordh som fortsatt ordförande och först efter votering genom handuppräckning kunde förslaget klubbas igenom.Några av ÖIS mest spännande värvningar på senare år ska sätta sina första avtryck, (minst) tre cupmatcher ska spelas och Sällskapet ska framför allt hitta formen inför 2017 års superetta. Försäsongen 2017 blir sannerligen intressant att följa, och vill du göra det i statistikform är detta sidan för dig. Artikeln kommer att uppdateras löpande under försäsongen, i takt med att matcher spelas och information rapporteras in.ÖIS kunde ha skaffat sig ett drömläge inför den sista cupomgången. Då föll laget ihop fullständigt, och förlorade med fyra bollar mot Halmstad.Johan Elmander är sjuk och William Atashkadeh dras med skadeproblem. Då får Marcus Lantz stuva om i laget inför omgång två i cupen, borta mot Halmstad.ÖIS förbereder sig inför andra raka säsongen i Superettan. Här sammanställer vi samtliga bekräftade övergångar, samt redaktionens Silly Season-texter.Provträningsperioden förlängdes, vecka efter vecka. Onsdagsmorgonens besked att Tommie Veljovic skriver på för Sällskapet slog därför inte ner som en bomb.18-årige Marwin Leidewall fick göra sitt första A-lagsmål när ett U-betonat ÖIS på tisdagen slog IFK Uddevalla med 1-0 på ÖIS-gården.Efter att ha varit på planen i blott två minuter räddade David Johansson poäng för ÖIS i cuppremiären mot Norrköping. Nickmålet på Johan Elmanders inspel innebar 1-1 på Östgötaporten.Det på pappret svåraste motståndet väntar omgående för ÖIS, som på söndagen ställs för IFK Norrköping i Svenska Cupens första omgång.