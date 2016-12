I 2016 års julkalender blickar vi tillbaka på året som gått, och lyfter fram saker som är mer eller mindre värda att minnas. Vill du blicka ännu längre tillbaka? Då kan vi tipsa om föregående års luckor, som finns länkade längst ner.

Redaktionens julkalender #22

Likheterna mellan ÖIS anno 2017 och ÖIS anno 2000 är få men existerande. Bägge årgångarna innehåller Johan Elmander, och precis som 2000 kommer Sällskapet ta sig an Helsingborg säsongen 2017. För min del väcker detta starka minnen.



Men för min egen del är det tre stycken.



När ÖIS går upp i allsvenskan 2008 efter 3-0 mot Väsby i en match där en hemvändande Marcus Allbäck gör två mål, evigt unge Magnus Källander sätter spiken i kistan och läktaren rasar.

Mitt andra är Afonso Alves lekstuga mot blåvitt i 5-2-segern på ett fullsatt Nya Ullevi.



Det sista men första minnet handlar om en annan hemvändare. Johan Elmander.



När jag tänker tillbaka på säsongen 2000 är det som minnen från en svunnen tid. Då var ÖIS ett självklart inslag i allsvenskan, och hade föregående säsong slutat på en fjärde plats.

Johan Elmander var en omskriven supertalang, som valde mellan Sällskapet och IFK Göteborg.

Även om det kan vara svårt för yngre läsare att förstå, så var valet mellan klubbarna ingen självklarhet. Blåvitt var nämligen på den här tiden fortfarande ansedda som en stormakt inom svensk fotboll, och deras merittunga 90-tal var i alla högsta grad kvar på fotbollsintresserades näthinnor.

Men blåvitt erbjöd ett juniorkontrakt, medan ÖIS viftade med ett seniordito.

Elmander valde kärleken och trohetens snåriga stig och skulle snart skriva in sig i ÖIS imponerande fotbollshistoria.



Debuten skedde säsongen 1999 men det var 2000 som han verkligen blommade ut.



I premiären mötte ÖIS Helsingborg på Gamla Ullevi.

Då som nu var ÖIS inte ett lag som kunde stoltsera med höga publiksiffror, men drygt 7000 åskådare hade tagit sig årets premiärmatch. Marcus Allbäck var den stora stjärnan i ett namnkunnigt lag som även innehöll spelare som Niclas Sjöstedt, Malmö FFs blivande guldtränare Allan Kuhn och en 31 år gammal Magnus Källander.



Nämnde Allbäck gjorde matchens båda mål i en 2-0-seger, och skulle sedermera skjuta in sig i EM-truppen, men det var Elmander som stod för matchens prestation.



Efter att mest ha agerat inhoppare valde ÖIS tränare Erik Hamrén att ge Elmander förtroendet från start. Tio minuter in i matchen visade supertalangen varför.

Utanför eget straffområde bryter han bollen och älgar sedan fram, likt en snabbare och snyggare Klas Ingesson, i 60 meter innan han avslutar prestationen med att lura bort Helsingsborgsförsvaret och assistera Marcus Allbäck som distinkt kunde ge Sällskapet ledningen.



Jag kan fortfarande frammana den rusande pulsen och publikens upphetsande sorl medan Elmander stormade fram.



Där och då blev jag blixtförälskad i Holmalundssonen. En kärlek jag burit med mig sen dess.

Efter fred på jorden så är det få saker jag önskar mig mer 2017 än att Johan Elmander återigen ska briljera i den rödblåa dressen.

Förhoppningsvis med en sådan självklarhet att han förlänger sitt kontrakt med världens finaste sällskap och återigen kan få vara med och besegra Helsingborg. Vi har väl alla våra definierande ögonblick som ÖIS:are. För många i det äldre gardet är det säkert SM-guldet 1985 medan andra av oss kanske fick avancemanget 2015 som det första starka ÖIS-intrycket.Men för min egen del är det tre stycken.När ÖIS går upp i allsvenskan 2008 efter 3-0 mot Väsby i en match där en hemvändande Marcus Allbäck gör två mål, evigt unge Magnus Källander sätter spiken i kistan och läktaren rasar.Mitt andra är Afonso Alves lekstuga mot blåvitt i 5-2-segern på ett fullsatt Nya Ullevi.Det sista men första minnet handlar om en annan hemvändare. Johan Elmander.När jag tänker tillbaka på säsongen 2000 är det som minnen från en svunnen tid. Då var ÖIS ett självklart inslag i allsvenskan, och hade föregående säsong slutat på en fjärde plats.Johan Elmander var en omskriven supertalang, som valde mellan Sällskapet och IFK Göteborg.Även om det kan vara svårt för yngre läsare att förstå, så var valet mellan klubbarna ingen självklarhet. Blåvitt var nämligen på den här tiden fortfarande ansedda som en stormakt inom svensk fotboll, och deras merittunga 90-tal var i alla högsta grad kvar på fotbollsintresserades näthinnor.Men blåvitt erbjöd ett juniorkontrakt, medan ÖIS viftade med ett seniordito.Elmander valde kärleken och trohetens snåriga stig och skulle snart skriva in sig i ÖIS imponerande fotbollshistoria.Debuten skedde säsongen 1999 men det var 2000 som han verkligen blommade ut.I premiären mötte ÖIS Helsingborg på Gamla Ullevi.Då som nu var ÖIS inte ett lag som kunde stoltsera med höga publiksiffror, men drygt 7000 åskådare hade tagit sig årets premiärmatch. Marcus Allbäck var den stora stjärnan i ett namnkunnigt lag som även innehöll spelare som Niclas Sjöstedt, Malmö FFs blivande guldtränare Allan Kuhn och en 31 år gammal Magnus Källander.Nämnde Allbäck gjorde matchens båda mål i en 2-0-seger, och skulle sedermera skjuta in sig i EM-truppen, men det var Elmander som stod för matchens prestation.Efter att mest ha agerat inhoppare valde ÖIS tränare Erik Hamrén att ge Elmander förtroendet från start. Tio minuter in i matchen visade supertalangen varför.Utanför eget straffområde bryter han bollen och älgar sedan fram, likt en snabbare och snyggare Klas Ingesson, i 60 meter innan han avslutar prestationen med att lura bort Helsingsborgsförsvaret och assistera Marcus Allbäck som distinkt kunde ge Sällskapet ledningen.Jag kan fortfarande frammana den rusande pulsen och publikens upphetsande sorl medan Elmander stormade fram.Där och då blev jag blixtförälskad i Holmalundssonen. En kärlek jag burit med mig sen dess.Efter fred på jorden så är det få saker jag önskar mig mer 2017 än att Johan Elmander återigen ska briljera i den rödblåa dressen.Förhoppningsvis med en sådan självklarhet att han förlänger sitt kontrakt med världens finaste sällskap och återigen kan få vara med och besegra Helsingborg.

0 KOMMENTARER 713 VISNINGAR 0 KOMMENTARER713 VISNINGAR MARTIN PETTERSSON

2016-12-22 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örgryte

Örgryte

2016-12-22 10:00:00

Örgryte

2016-12-21 10:10:00

Örgryte

2016-12-21 10:00:00

Örgryte

2016-12-20 10:00:00

Örgryte

2016-12-19 22:09:36

Örgryte

2016-12-19 10:00:00

Örgryte

2016-12-18 10:00:00

Örgryte

2016-12-17 10:00:00

Örgryte

2016-12-16 10:00:00

Örgryte

2016-12-15 10:00:00

ANNONS:

Likheterna mellan ÖIS anno 2017 och ÖIS anno 2000 är få men existerande. Bägge årgångarna innehåller Johan Elmander, och precis som 2000 kommer Sällskapet ta sig an Helsingborg säsongen 2017. För min del väcker detta starka minnen.Mitt under pågående julmarknad kunde Marcus Lantz överraska åhörarna genom att avslöja ännu ett nyförvärv inför kommande säsong. Den här gången handlade det om Daniel Sliper, senast i Assyriska, som skrivit på ett tvåårskontrakt med ÖIS."Bjällerklang" och "White Christmas" börjar såhär den 21 december bli uttjatade, i år igen. Vi plockar därför fram årets två rödblå musikproduktioner, för att fräscha upp spellistan i julstöket, diskutera fotbollsmusik och bandframtid.42 mål gjordes men vilket var egentligen snyggast? Julkalenderns tjugonde lucka blickar tillbaka och plockar fram ett pärlband av kandidater till säsongens mål.ÖIS omorganiserar, och delar upp verksamheten i tre delar. Då passar inte längre klubbdirektörsrollen in i pusslet, och Pierre Edström tvingas lämna efter en stormig höst.2016 var det 15 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea, och ÖIS är sedan länge engagerade i kampen för hans frigivning. Dawits bror, Esayas, berättar i den 19:e luckan om en svår kamp och ett viktigt stöd.Den 10 juni är ÖIS inne i en rejäl formsvacka. Efter en lovande inledning av säsongen har laget nu förlorat fyra raka matcher. Pressmeddelandet som skickas ut från ÖIS-gården denna dag, får därför en och annan att lyfta på ögonbrynen. Marcus Lantz har fått förlängt kontrakt.Till nästa säsong försvinner dessvärre ytterligare en rödblå profil som representerat Sällskapet på ett föredömligt sätt under två olika perioder. Björn Anklev har med sitt hårda arbete och stora engagemang växt ut till en publikfavorit som kommer att vara saknad i 2017 års upplaga av Superettan.Den 14 oktober meddelade ÖIS att man fr.o.m. 2017 byter från Intersport och Umbro till Stadium och Nike. Medan Stadium är en helt ny bekantskap blir Nike ett kärt(?) återseende. Vad kan vi egentligen vänta oss?Nästa säsong gör en gammal bekant comeback i ÖIS-tröjan efter att ha varit ute på äventyr hos Falkenberg, Mjällby och Gais. Men Danny Erviks återkomst i Sällskapet uppskattas inte av alla supportrar då vissa ser gästspelet hos de grönsvarta rivalerna som ett oförlåtligt svek.