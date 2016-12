I 2016 års julkalender blickar vi tillbaka på året som gått, och lyfter fram saker som är mer eller mindre värda att minnas. Vill du blicka ännu längre tillbaka? Då kan vi tipsa om föregående års luckor, som finns länkade längst ner.

Redaktionens julkalender #23

En tillbakablick på fotbollsåret blir inte komplett utan att klubbens främsta representanter bedöms. Såhär dagen före dopparedagen ger vi er ÖSF-redaktionens stora spelarbetygssättning säsongen 2016.

Betygsskala:

5 - Mästerlig

4 - Mycket bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Icke godkänd







#1 Robertino Kljajic • 1

Andreas Kristensson: 1 • Filip Persson: 1 • Martin Pettersson: 2

Hade en svajig vår och stod för missar som spred osäkerhet i försvaret. Möjligtvis fick han en väl otacksam roll som hackkyckling när laget spelade dåligt?



#23 Abbas Hassan • 3

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Spred ett lugn i försvaret, vilket innebar ett säkrare och tryggare rödblått målvaktsspel under hösten. Dock inte felfri.







#2 David Johansson • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 1 • Martin Pettersson: 2

Hade svårt att visa sig värdig en plats, trots en stark försäsong. Glänste varken under inhopp eller starter. Betygstvåan är svag.



#5 Johan Hammar • 4

Andreas Kristensson: 4 • Filip Persson: 4 • Martin Pettersson: 4

Kanske årets bästa spelare. Stark, stabil och väldigt imponerande under sin debutsäsong i Sällskapet.



#6 Hannes Sahlin • 2

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 2

Fick långt ifrån lika mycket speltid som de senaste säsongerna, men var allt som oftast stabil när chansen kom. Snuddar på en trea.



#17 Björn Anklev • 3

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Slet som ett djur på högerkanten, ibland med onödiga varningar som följd. Var stundtals ett hot offensivt, och jobbig att möta defensivt.



#18 Hampus Bohman • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 3

Skapade en del med fina vänsterinlägg, men gick stundtals bort sig för lätt i försvarsspelet. Godkänd, men den svagaste länken i backlinjen.



#24 Fredrik Björck • 3

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Samspelade bra med Hammar och gjorde vad man kunde förvänta sig defensivt. Skapade sig ett signum i form av dribblingar som sista man, vilket satte hjärtan i halsgropar.







#7 Jakob Lindström • 3

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Gav 100%, spelade vackert, spelade fult, drog på sig varningar. Kort sagt gjorde Jakob en Jakob-säsong, men utan att egentligen skina eller visa sig oumbärlig spelmässigt.



#8 Andreas Östling • 4

Andreas Kristensson: 4 • Filip Persson: 4 • Martin Pettersson: 4

Den andra aspiranten på titeln årets spelare. När han saknades blev det tydligt hur viktig han är för laget, såväl i det offensiva som defensiva arbetet.



#14 Daniel Paulson • 3

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Gjorde ett par snygga mål och höll stundtals riktigt hög klass. Samtidigt kunde han andra matcher vara helt osynlig.



#16 Sebastian Ohlsson • 3

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Paulsons beskrivning passar in även här. Visade fina kvaliteter offensivt, men var alldeles för ojämn för ett högre betyg.



#19 Rasmus Andernil Bozic • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 2

Gjorde godkända inhopp, men är kanske ännu lite väl fjunig för Superettan? Fick ingen att höja på ögonbrynen.



#20 Niklas Klingberg • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 2

Hade en stark avslutning på säsongen, men de enkla misstagen var för många med tanke på rutinen. Snyggt frisparksmål i sista omgången.



#22 Martin Mutumba • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 2

Gjorde ett bra första intryck, med en förväntad kreativitet. Passade dock bättre i anfallet än som yttermitt, där stora defensiva svagheter blottades.



#44 Alexis Yougouda • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 2

Gjorde liksom Mutumba ett bra första intryck, med kvalitativa passningar och blick. Misstagen var dock något många, och positioneringen samt besluten inte alltid på topp.







#9 George Mourad • 3

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 3 • Martin Pettersson: 3

Må ha tappat allt var snabbhet heter, men var likväl viktig som ”target player”. Klev ofta fram när det behövdes, men var inget egentligt offensivt hot med långsam bollhantering.



#10 Dardan Mustafa • 2

Andreas Kristensson: 2 • Filip Persson: 1 • Martin Pettersson: 2

Blev olyckligt skadad när det kändes som att han var på gång. Detta efter en trög start då han inte tillförde mycket till spelet.



#11 William Atashkadeh • 3

Andreas Kristensson: 3 • Filip Persson: 2 • Martin Pettersson: 3

Blandade, likt kantspelarna, briljanta insatser med riktiga bottennapp. Visade stundtals sin klass, men inställningen var långt ifrån alltid acceptabel.



#23/#27 Anton Henriksson • 1

Andreas Kristensson: 1 • Filip Persson: 1 • Martin Pettersson: 1

Fick sina chanser, framför allt som inhoppare, men klarade inte av att leverera på Superettan-nivå. Hade inte mycket att sätta emot mot motståndarna.



Jens Cajuste och Joakim Hall spelade för lite för att betygsättas.



2016-12-23 10:00:00

