I 2016 års julkalender blickar vi tillbaka på året som gått, och lyfter fram saker som är mer eller mindre värda att minnas. Vill du blicka ännu längre tillbaka? Då kan vi tipsa om föregående års luckor, som finns länkade längst ner.

Redaktionens julkalender #24

Julafton är här, och vi avslutar julkalendern med något som på sätt och vis blivit en tradition denna dag - rödblå bilder. I år med en salig blandning av känslor från 2016. God jul, önskar redaktionen!

3 KOMMENTARER 700 VISNINGAR 3 KOMMENTARER700 VISNINGAR ÖRGRYTE SVENSKAFANS

2016-12-24 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örgryte

Örgryte

2016-12-24 10:00:00

Örgryte

2016-12-23 10:00:00

Örgryte

2016-12-22 10:00:00

Örgryte

2016-12-21 10:10:00

Örgryte

2016-12-21 10:00:00

Örgryte

2016-12-20 10:00:00

Örgryte

2016-12-19 22:09:36

Örgryte

2016-12-19 10:00:00

Örgryte

2016-12-18 10:00:00

Örgryte

2016-12-17 10:00:00

ANNONS:

Julafton är här, och vi avslutar julkalendern med något som på sätt och vis blivit en tradition denna dag - rödblå bilder. I år med en salig blandning av känslor från 2016. God jul, önskar redaktionen!En tillbakablick på fotbollsåret blir inte komplett utan att klubbens främsta representanter bedöms. Såhär dagen före dopparedagen ger vi er ÖSF-redaktionens stora spelarbetygssättning säsongen 2016.Likheterna mellan ÖIS anno 2017 och ÖIS anno 2000 är få men existerande. Bägge årgångarna innehåller Johan Elmander, och precis som 2000 kommer Sällskapet ta sig an Helsingborg säsongen 2017. För min del väcker detta starka minnen.Mitt under pågående julmarknad kunde Marcus Lantz överraska åhörarna genom att avslöja ännu ett nyförvärv inför kommande säsong. Den här gången handlade det om Daniel Sliper, senast i Assyriska, som skrivit på ett tvåårskontrakt med ÖIS."Bjällerklang" och "White Christmas" börjar såhär den 21 december bli uttjatade, i år igen. Vi plockar därför fram årets två rödblå musikproduktioner, för att fräscha upp spellistan i julstöket, diskutera fotbollsmusik och bandframtid.42 mål gjordes men vilket var egentligen snyggast? Julkalenderns tjugonde lucka blickar tillbaka och plockar fram ett pärlband av kandidater till säsongens mål.ÖIS omorganiserar, och delar upp verksamheten i tre delar. Då passar inte längre klubbdirektörsrollen in i pusslet, och Pierre Edström tvingas lämna efter en stormig höst.2016 var det 15 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea, och ÖIS är sedan länge engagerade i kampen för hans frigivning. Dawits bror, Esayas, berättar i den 19:e luckan om en svår kamp och ett viktigt stöd.Den 10 juni är ÖIS inne i en rejäl formsvacka. Efter en lovande inledning av säsongen har laget nu förlorat fyra raka matcher. Pressmeddelandet som skickas ut från ÖIS-gården denna dag, får därför en och annan att lyfta på ögonbrynen. Marcus Lantz har fått förlängt kontrakt.Till nästa säsong försvinner dessvärre ytterligare en rödblå profil som representerat Sällskapet på ett föredömligt sätt under två olika perioder. Björn Anklev har med sitt hårda arbete och stora engagemang växt ut till en publikfavorit som kommer att vara saknad i 2017 års upplaga av Superettan.